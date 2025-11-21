Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Aquarius Horoscope Aaj ka Kumbh rashi ka Rashifal 21 November 2025 future predictions
कुंभ राशिफल 21 नवंबर 2025: कुंभ राशि वाले किसी भी पेपर को बिना पढ़ें साइन ना करें, लवर की आलोचना ना करें

कुंभ राशिफल 21 नवंबर 2025: कुंभ राशि वाले किसी भी पेपर को बिना पढ़ें साइन ना करें, लवर की आलोचना ना करें

संक्षेप:

 Today Aquarius Horoscope Aaj ka Kumbh rashi ka Rashifal 21 November: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वाले किसी भी पेपर को बिना पढ़ें साइन ना करें, लवर की आलोचना ना करें 

Fri, 21 Nov 2025 05:41 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Aquarius Horoscope for Today 21 November 2025 : आज काइंड रहेंगे। आज नए लोगों से मिलें। दूसरों से जरूरी चीजों को सीखें। सवाल पूछने के लिए खुले रहें। आज सिंपल और ईमानदार रहें। छोटे आइडियाज को खोजें, और फ्रेंडली लोगों से मिलें। एक शार्ट प्रोजेक्ट और हॉबी आपके लिए खुशियां ला सकती है। इस समय आपको गॉसिप अवाइड करने चाहिए। अच्छे से दूसरों की बातों को सुनें। सभी से साफ बोलें, अगर किसी को मदद की जरूरत है तो संभव लगे तो करें। केयरफुल चॉइस और ईमानदारी भरे वर्ड आपकी दोस्ती को और भी मजबूत करेंगे। आपके लिए नए मौकों के चांस खुलेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कुंभ लव राशिफल

आज कुंभ राशि वालों के फ्रेंडली आइडियाज दूसरों को आकर्षित करेंगे। आपको सिंपल स्माइल शेयर करनी है। इसके अलावा अपने दिन के बारे में पूछना है। अगर सिंगल हैं, तो किसी शार्ट चैट के लिए और ग्रुप आउटिंग के लिए आपको हां करना है। हल्की-फुल्की बातचीत से एक नया फ्रेंडली कनेक्शन आपका आज बन सकता है। इस समय कुंभ राशि के कपल्स को टहलने या चाय जैसी छोटी-मोटी एक्टिविटी की प्लानिंग बनाएं और ध्यान से सुनें। इस समय कुंभ राशि के लोगों को लंबे-चौड़ी स्पीच देने से या तीखी आलोचनाओं से आपको बचना है। जिज्ञासा और ईमानदारी से सुनना आपके रिश्तों में आज और कल हमेशा गर्मजोशी और विश्वास लाएगा।

कुंभ करियर राशिफल

काम में आपकी क्रिएटिव सोच आपकी लाइफ की सभी छोटी-मोटी प्रॉब्लम को सोल्व करने में मदद मिलेगी। अपने क्लियर को आइडियाज अपनी टीम के साथ शेयर करें, आपको फीडबैक जो भी मिले, उसका स्वागत करें। किसी काम को करने के लिए अलग अप्रोच रखें। आज छोटे-छोटे बदलाव करेंगे, तो आप समय को बचा सकेंगे। इस समय नोट्स को रखें और छोटे-छोटे स्टेप्स रखें और इन्हें फॉलो करने के लिए आसानी से आर्गनाइज करें। अगर आप नया रोल चाहते हैं, तो अपने रिज्यूमे को पॉलिश करें। आपको इंटरव्यू के लिए फ्रेंडली सवाल और आंसर की प्रैक्टिस करें।

कुंभ मनी राशिफल Horoscope Today

इस समय आवेग में आकर पैसा खर्च नहीं करना है। एकस्ट्रा इनकम से भी पैसा बचाएं। अगर कहीं पैसा निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको फैक्ट चेक करने चाहिए या जिस पर विश्वास करते हैं, उ कभी भी बड़े पेपर को आप बिना पढ़ें साइन ना करें अगर परिवार पैसा के बारे में पूछटा है, तो उनसे डिस्कस करें, विनम्र रहें। आपको आज इनकम बढ़ाने के लिए एक्सट्रा ऑप्शन पर भी नजर रखनी होगी, जैसे फ्रीलांस और एक्सट्रा आइटम सेल करना । आज सोच समझकर लिए गए आपके कदम आपकी सेविंग्स और अचानक आने वाले तनाव को कम करेंगे।

ये भी पढ़ें:Aaj Ka Rashifal:आज कुछ राशियों के लिए परिस्थितियां प्रतिकूल, पढ़ें अपनी राशि
ये भी पढ़ें:अगले 15 दिनों में बुध की बड़ी हलचल, इन दो राशियों के लिए लाभ

कुंभ हेल्थ राशिफल

अगर आप हेल्थ की सिंपल केयर भी करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। रोजाना अच्छे से नींद लें, हल्की-फुल्की वॉक जैसी एक्टविटीज का टारगेट रखें। हाइड्रेटिड रहें। इसके अलावा एनर्जी देने वाला हल्का भोजन करें। इस अगर हेल्थ सही रखनी है, तो आंखो को आराम देने के लिए और सांस लेने के लिए पढ़ाई या काम के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लें। अपने मन को शांत करने के लिए आज तीन बार एक मिनट गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। अगर आप तनाव महसूस करते हैं, तो किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Rashifal In Hindi
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने