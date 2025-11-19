Hindustan Hindi News
कुंभ राशिफल 19 नवंबर : कुंभ राशि वालों के रोमांस के सितारे मजबूत, दिलखोलकर बोलें मन की बात, प्रोफेशनल लाइफ में सफलता

संक्षेप: Today Aquarius Horoscope Aaj ka Kumbh rashi ka Rashifal: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। रोमांस के सितारे मजबूत, दिलखोलकर बोलें मन की बात,  प्रोफेशनल लाइफ में सफलता और चैलेंज दोनों

Wed, 19 Nov 2025 05:31 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Aquarius Horoscope Today 19 November 2025: आज आपको अपने इमोशंस को खुद पर हावी ना होने दें। आज रिलेशनशिप में आपको रोमांटिक लाइफ के अलग-अलग एंगल एक्सप्लोर करने चाहिए। ऑफिस में छोटे चैलेंज इस समय आ सकते हैं, जो प्रोफेशनल अप्रोच की डिमांड करते हैं। आपकी हेल्थ आज अच्छी है। लवलाइफ भी आज आपकी अच्छी रहेगी। आपको हर परेशानी से बाहर निकाल लेंगे। प्रोफेशनल चैलेंज आज रहेंगे। आज आपको पर्फोर्मेंस से कंप्रोमाइज नहीं करना है। आपकी हेल्थ और वेल्थ आज आपकी साइड में रहेंगी।

कुंभ लव राशिफल

आज रोमांटिक रहें और अपने क्रश को प्रपोज करने नें आपको हिचकिचाना नहीं है। आज आपके रोमांस के सितारे मजबूत हैं, इसलिए दिल खोलकर अपनी बात कह दें। जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, वो लोग आज शादी के बंधन में बंधने के लिए अपने पैरेंट्स की रजामंदी से फाइनल फैसले लेंगे। आज इस बात के भी चांस बहुत ज्यादा है कि कोई शादीशुदा इंसान किसी के प्यार में पड़े, इससे आपकी शादीशुदा लाइफ पर असर होगा। आपको अतीत के छोटे-मोटे मुद्दों को खुलकर बातचीत करनी चाहिए और उन्हें सुलझाने के लिए तैयार रहना चाहिए। महिलाएं भी आज विवाह के लिए अपने माता-पिता की मंज़ूरी पाने में सफल होंगी।

कुंभ करियर राशिफल

आज प्रोफेशनल लाइफ में सफलता आपका साथ देगी। एक साथ कई काम को निपटाने और हैंडल करने में आप सफल रहेंगे। इसके अलावा आज मैनेजमेंट भी आपसे इंप्रेस रहेगा, खासकर नई जिम्मेदारियां पाकर मैनेजमेंट को इंप्रेस कर सकेंगे। काम के समय छोटी दिक्कतें आपकी प्रॉडक्टिविटी को प्रभावित करेंगी। अपने कोवर्कस और सीनियर्स के साथ आपको किसी भी तरह का विवाद नहीं करना है। अपनी समयसीमा में रहकर आपको काम निपटाना है। जो लोग हेल्थ केयर सर्विस से जुड़े हैं, वो आज महत्वपूर्ण मामले हैंडल करेंगे। बिजनेसमैन आज किसी नए आइडिया को लॉन्च करेंगे, जिससे आपको लाभ होगा।

कुंभ मनी राशिफल

आज एक सहीं फाइनेंशियल प्लानिंग करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके भाई-बहन को पैसों की जरूरत हो तो आपको अपने भाई-बहन की आर्थिक मामलों में मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। इस समय निवेश करने से पहले आपको रिसर्च करना चाहिए, खासकर मार्केट के बारे में, बिना सोचे समझें और आंखे बंद करके आपको पैसा कहीं भी नहीं लगाना है। इस तरह आप पैसा लगाएंगे नहीं,पैसा गंवाने सकते हैं। आर्थिक फ्रंट पर किसी की मदद करते समय आपको खास तौर पर अलर्ट रहना चाहिए। बिजनेसमैन को पैसों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। कोई ग्राहक या साझेदार यहाँ बहुत मददगार हो सकता है। आपको विदेश स्थित ग्राहकों से भी कुछ धन प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक परेशानी कम होगी।

कुंभ हेल्थ राशिफल

इस समय कुंभ राशि वालों को तनाव को घर न ले जाएं, ऑफिस और पर्सनल लाइफ दोनों को अलग-अलग रखें। इस समय आपको पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। आज आपको वायरल बुखार, डाइजेशन संबंधी समस्याएं, सांस लेने में तकलीफ और सिरदर्द की आशंका हो सकती है। कुछ बुजुर्गों को जोड़ों में दर्द होगा, और महिलाओं को रसोई में सब्जियां काटते समय कट लग सकते हैं। आपको एडवैंचर्स एक्टिविटी में भाग लेते समय भी सावधान रहना चाहिए, जैसे कि चट्टानों पर चढ़ना और बाइक का पीछा करना।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
