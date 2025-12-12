Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Aquarius Horoscope aaj ka kumbh rashi ka rashifal future predictions
कुंभ राशिफल 12 दिसंबर 2025: जानें कैसा रहेगा आज कुंभ राशि वालों का दिन

कुंभ राशिफल 12 दिसंबर 2025: जानें कैसा रहेगा आज कुंभ राशि वालों का दिन

संक्षेप:

Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 12 December 2025, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। 

Dec 12, 2025 05:11 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
share

Aquarius Horoscope for Today 12 December 2025: आज कुंभ राशि वाले क्यूरियस फील करेंगे। आपको इस समय स्मार्ट आइडियाज शेयर करने हहै। आज आप ऐसे लोगों से मिलेंगे, जो बहुत हेल्पफुल होते हैं। आज छोटे रिस्क को स्वीकारें।और दिनभर प्रैक्टिकल सुधारों की दिशा में लगातार आगे बढ़ेंगे। आज आडियाज को छोटे-छोटे, प्रैक्टिकल तरीकों से परखने का मौका है। आज कोशिश करें कि दोस्तों से बात करें और शार्ट प्लान बनाएं। सावधानी से एक नई अप्रोच को ट्राई करें। इस समय बड़े स्केल पर रिस्क को टालना है, अपने नोट्स तैयार रखें और प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉलो करें। आज छोटे और लगातार एक्सपेरीमेंट आपको मनचाहा रिजल्ट मिलेंगे। इस वीक आपमें गजब का कॉन्फिडेंस आएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कुंभ लव राशिफल

आज कुंभ राशि वालों की फ्रेंडली शाइन चमक रही है, आज उन लोगों से मिलेंगे, जो खुले दिल के तो हैं, ही साथ ही प्रैक्टिकल भी हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो आपको ग्रुप एक्टिविटी को जॉइन करना है। इसके अलावा आपको उन दोस्तों से भी बात करनी है, जो आपको सूट करते हों। उन चीजों को लेकर क्लियर रहें, जो भी आप चाहते हैं। इसके अलावा आपको धैर्य भी रखना चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप में है, तो छोटे-छोटे सोच समझकर एक दूसरे को किए गए इशारे आपके काम आएंगे।आपको अपने पार्टनर की जरूरतो को पास से सुनना है। इस समय किसी भी तरह का ड्रामा करने की कोशिश ना करें। अगर बड़ा वादा किसी से किया है, तो आपको एक्शन लेने को चुनना चाहिए।

कुंभ करियर राशिफल

काम में आपकी क्रिएटिव सोच आज सावधानीपूर्वक प्लानिंग करने से यह और भी बेहतर होता है।। आज उन कामों पर फोकस करें, जिनमें आपको फ्रेश आइडियाज की जरूरत है। लेकिन साथ ही आपको प्रैक्टिकल फॉलो की भी जरूरत है। टीम मीटिंग्स मे इस समय आपको साफ बोलना है और कोशिश करनी है, जो भी खास सोल्यूशन हैं, वो आपको देने है। अगर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज और विचलित होने की जरूरत नही है, आपको आगे बढ़ने के लिए एक प्रोजेक्ट को चुनना है। जब संभव हो साथ काम करने वालों की मदद करें, और जहां डिटेल्स खास हों, वहां सवाल पूछें।

कुंभ मनी राशिफल

आज आर्थिक रूप से सतर्क रहें और आपको प्रैक्टिकल रहना है। अपने अभी को बजट को अच्छे से रिव्यू करें। कोशिश करें कि एकदम आवेग में आकर कुछ भी खरीदारी ना करें। इस समय रिस्क वाले प्रोजेक्ट या प्लानिंग से आपको हर हाल में बचना है। रोजाना थोड़ी-थोड़ी सेविंग्स करें और जो भी जरूरी बिलों को आपको पहले रखना है। अगर आप कोई बड़ा खर्च करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो कुछ भी वादा करने से पहले किसी ऐसे व्यक्ति या सलाह ले लें या उससे पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश करें, जिसे पर आप अच्छे से विश्वास करते हैं। इस सम रोज के खर्चों को कम करने के सिंपल तरीके खोजें और अपने खर्चों पर वॉच रखें।

कुंभ हेल्थ राशिफल

आज कुंभ राशि के लोगों के शरीर और दिमाग को सौम्य केयर की जरूरत है। अपने दिन की शुरुआत आपको ब्रीदिंग और छोटे-छोटे ब्रैक लेकर करनी चाहिए, इससे आपकी टेंशन कम होती है। आज आपको पौष्टिक शाकाहारी खाना खाना है, अच्छे से पानी पीना है और अधिक चाय या स्नैक्स से बचने की कोशिश करेंगे, तो हेल्थ के लिए सही होगा। सोने की एक सिंपल रूटीन बनाए रखें और समय पर सोएं। अगर आप चिंतित महसूस करते हैं, तो किसी दोस्त से बात करें या कुछ मिनटों के लिए सिंपल ब्रीदिंग एक्ससाइज की प्रैक्टिस करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने