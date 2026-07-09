कुंभ राशिफल 9 जुलाई 2026: आज शनि और राहु का असर वित्त और वाणी पर, टाल दें बड़े खर्च
Aaj ka kumbh rashifal 9 July 2026: आज शनि और राहु आपके वित्त और वाणी पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, इसलिए बड़े खर्च टाल देने में ही समझदारी है। मंगल का असर घर और माता के भाव में है। जानें कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
Aaj ka kumbh rashifal 9 July 2026, आज का कुंभ राशिफल: बौद्धिक सक्रियता और संचार के मामले में यह दिन उत्साहजनक रह सकता है। चंद्रमा का असर तीसरे भाव में होने से बोलने, लिखने, किसी से जुड़ने और अपने विचार व्यक्त करने की इच्छा मजबूत रहेगी। भाई बहनों या करीबी परिचितों से कोई जरूरी बात हो सकती है या किसी छोटी यात्रा का प्लान बन सकता है। सूर्य और बुध वक्री का असर रचनात्मकता के भाव पर होने से किसी पुराने रचनात्मक प्रोजेक्ट की समीक्षा करना या पुरानी योजना को फिर से देखना फायदेमंद हो सकता है। गुरु का असर साझेदारी और रिश्तों के क्षेत्र में अच्छा है इसलिए जीवनसाथी या करीबी साथी का सहयोग इस दिन खास मायने रखेगा। मंगल का असर घर और माता के भाव में होने से घरेलू मामलों में थोड़ी जल्दबाजी या तेज रवैये की ओर ले जा सकता है, इसे काबू में रखें। शनि और राहु का असर वाणी और वित्त पर ध्यान देने की जरूरत बताता है। बोलचाल में नरमी और पैसों में सावधानी रखना उचित होगा। कुल मिलाकर दिन सक्रिय और विचारशील है।
प्रेम और रिश्ते
गुरु का असर साझेदारी के भाव में होने से रिश्तों में गहराई और परिपक्वता का दौर है। जीवनसाथी या करीबी साथी से किसी महत्वपूर्ण विषय पर समझदारीपूर्ण बातचीत हो सकती है। घरेलू मामलों पर मंगल के असर से थोड़ी तेजी आ सकती है लेकिन शांत रहकर बात करें। सिंगल लोगों के लिए बातचीत और विचारों के आदान प्रदान के जरिए किसी के साथ अच्छा जुड़ाव हो सकता है। प्यार में सहजता और समझदारी बनाए रखें। पुराने मुद्दे को आज न उठाएं।
शिक्षा और करियर
बौद्धिक काम और संचार में आज आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। लिखने, बोलने या किसी विचार को सामने रखने में अच्छी स्पष्टता रहेगी। बुध वक्री होने से किसी पुराने रचनात्मक प्रोजेक्ट या पुरानी लिखाई की समीक्षा का मौका मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए भाषा, संचार या तर्क से जुड़े विषयों में आज खास पकड़ बनेगी। काम में साझेदार या सहयोगी का सहयोग आज उपयोगी रहेगा। किसी छोटी यात्रा से संबंधित काम आगे बढ़ सकता है।
धन और वित्त
शनि और राहु का असर दूसरे भाव में होने से आय और खर्च दोनों पर नजर रखना जरूरी है। आमदनी ठीक है लेकिन बोलचाल में कही किसी बात से वित्तीय नुकसान की संभावना हो सकती है इसलिए जुबान संभाल कर रखें। परिवार के साथ पैसों की बात में सावधानी रखें। बड़े खर्च टालें।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन की सक्रियता आज शरीर को भी प्रभावित करेगी। घर पर थोड़ा तनाव का माहौल हो तो उससे शांत रहें। पर्याप्त पानी पिएं। खाने का समय नियमित रखें। रात को स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाएं ताकि नींद अच्छी आए।
आज की सलाह: अपने विचार और बातें सोच समझकर रखें, साझेदार का साथ बनाए रखें और खर्चों में समझदारी दिखाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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