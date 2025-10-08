Today Aquarius Horoscope 8 October 2025 aaj ka kumbh rashifal daily future prediction कुंभ राशिफल 8 अक्टूबर: आज आपके पास आएगा पैसा, ऑफिस में सीनियर्स का फूट सकता है गुस्सा, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Aquarius Horoscope 8 October 2025 aaj ka kumbh rashifal daily future prediction

कुंभ राशिफल 8 अक्टूबर: आज आपके पास आएगा पैसा, ऑफिस में सीनियर्स का फूट सकता है गुस्सा

Aquarius Horoscope Today 8 October 2025: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। पढ़ें आज का कुंंभ राशि का राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेWed, 8 Oct 2025 05:36 AM
share Share
Follow Us on
कुंभ राशिफल 8 अक्टूबर: आज आपके पास आएगा पैसा, ऑफिस में सीनियर्स का फूट सकता है गुस्सा

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 8 अक्टूबर 2025: कुंभ राशि वाले आज लव अफेयर से जुड़े मामलों में शांत रहें और बिना शर्त प्यार लुटाएं। वर्कप्लेस पर क्षमता साबित करने के लिए नई प्रोफेशनल जिम्मेदारियां हाथ में लें। आज आपको आर्थिक पहलुओं को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। आज स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है।

कुंभ लव राशिफल- कुंभ राशि वालों को लव अफेयर को सिंपल और सीधा रखना चाहिए। असहमति और बेकार की बातों पर बातचीत से बचना चाहिए, क्योंकि इस अच्छे दिन पर आपके रोमांटिक रिश्ते में बाधा नहीं आनी चाहिए। आपकी एक्स लवर लाइफ में वापस आ सकती है, और इससे आपका प्यार फिर से जाग सकता है। सिंगल जातकों की भी दिन के पहले भाग में किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स पाने के लिए आज ही प्रपोज करें। विवाहित पुरुष जातकों को ऑफिस रोमांस में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि उनका जीवनसाथी आज उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकता है।

ये भी पढ़ें:मेष राशि वाले आज बनेंगे शुभता के प्रतीक, जानें कैसा बीतेगा आपका दिन?

कुंभ करियर राशिफल- आज ऑफिस में नई भूमिकाएं लें जिससे आप अपनी प्रोफेशनल क्षमता साबित कर सकें। वर्कप्लेस पर कुछ कोशिश उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं ला पाएंगे और इससे सीनियर्स का गुस्सा भी फूट सकता है। फीलिंग्स को फूटने नहीं दें, क्योंकि इससे आज खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। इसके बजाए इस झटके को डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल करें। जो लोग नौकरी के लिए इंटरव्यू में शामिल होने वाले हैं, वे रिजल्ट को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं। व्यापारियों को लाइसेंसिंग, टैक्स और पॉलिसी से जुड़ी नगर निगम अधिकारियों के साथ परेशानी हो सकती है। आज ही इस समस्या को हल करें।

कुंभ आर्थिक राशिफल- आज कुंभ राशि वालों के पास धन का आगमन होगा लेकिन आज आपको खर्च पर भी कंट्रोल रखना चाहिए। शेयर मार्केट में बड़े पैमाने पर निवेश से बचना ही अच्छा है। महिला जातक आज ज्वैलरी खरीदेंगी, जबकि कुछ जातकों को किसी जरूरतमंद रिश्तेदार या भाई-बहन को रकम उधार देनी होगी। कुछ महिलाओं को वर्कप्लेस पर या फैमिली में किसी सेलिब्रेश के लिए खर्च की जरूरत होगी। बिजनेसमैन को प्रमोटरों के जरिए धन जुटाने में सफलता मिलेगी।

ये भी पढ़ें:मंगल के नक्षत्र में सूर्य का गोचर, 10 अक्टूबर से इन 3 राशियों का बदलेगा समय

कुंभ सेहत राशिफल- आज शारीरिक फिटनेस महत्वपूर्ण है और आप दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से कर सकते हैं। आज पैदल चलने या हल्की एक्सरसाइज को प्राथमिकता देनी चाहिए। आप फ्रेंड्स या फैमिली के साथ ज्यादा समय बिता सकते हैं और डाइट में ऑयल, फैट और चिकनाई को कम करना भी अच्छा है। इसके बजाए ज्यादा सलाद और नट्स खाएं। महिलाओं को किचन में काम करते समय सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि मामूली तौर पर जल सकती हैं।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहिष्णु, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जल वाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

साइन शासक: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग: गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीला नीलम

कुंभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)