आज का कुंभ राशिफल (8 नवंबर): अनुमान से अधिक आमदनी होने के योग, भाग्य का भी साथ मिलेगा

Kumbh rashi rashifal today: आज का कुंभ राशि वालों की आमदनी उम्मीद से अधिक होने और संतान से खुशी मिलने के योग हैं। जीवनसाथी के साथ दूरी बढ़ने से बचाना होगा। पढ़ें 8 नवंबर का कुंभ राशि का विस्तृत राशिफल।

मन में आज उम्मीद रहेगी, हालांकि भीतर हल्की बेचैनी भी चलती रहेगी। दिन आपके लिए अच्छी संभावनाएं लेकर आएगा और भाग्य का साथ मिलेगा। अनुमान से अधिक आमदनी होने के योग हैं। संतान को सम्मान या पहचान मिलने की संभावना आपके लिए खुशी का कारण बनेगी और आपकी प्रतिष्ठा को भी सहारा देगी। किसी बुजुर्ग या मार्गदर्शक की बात दिन में महत्वपूर्ण होगी। उसके साथ बातचीत से सोच को दिशा मिलेगी। रिश्ते का पक्ष कुछ संवेदनशील रहेगा। जीवनसाथी के साथ तनाव बढ़ने की संभावना है और आज की दूरी आगे भी असर छोड़ सकती है। इसीलिए अच्छी कमाई या घर की खुशी के बीच उस बातचीत का अलग महत्व रहेगा। आपका मन आगे की संभावना देखेगा, लेकिन निजी संबंध का सवाल बीच-बीच में ध्यान खींचेगा।

कुंभ राशि करियर और शिक्षा पढ़ाई में मन अच्छा रहेगा। किसी विषय को समझने की इच्छा होगी और अनुभवी व्यक्ति से मिली बात उपयोगी लगेगी। पूरे दिन चंद्रमा तुला राशि के नौवें भाव में रहेगा। इससे सीखने, किसी बुजुर्ग से मार्गदर्शन और यात्रा का विषय प्रमुख होगा। कामकाज में मंगल कर्क राशि के छठे भाव में मार्गी और नीच राशि में है। यह काम संभालने का जोश देगा, साथ में छोटी चिड़चिड़ाहट भी जोड़ देगा। दफ्तर के साथी की बात पर धैर्य कम महसूस होगा, भले आपका इरादा काम पूरा करने का रहे। प्रतियोगिता या नियमित जिम्मेदारी में ऊर्जा लगाने के लिए दिन अनुकूल है। पढ़ाई की शुरुआत किसी कठिन लग रहे विषय से करें। आज मेहनत में उत्साह रहेगा और सही मार्गदर्शन से अपनी दिशा को लेकर समझ बढ़ेगी।

कुंभ राशि वालों की कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति उम्मीद से अधिक आमदनी की संभावना आज की बड़ी अच्छी बात है। इसे निश्चित रकम मिलने का वादा मानना उचित नहीं होगा, लेकिन कमाई को लेकर दिन आशाजनक है। भाग्य का साथ काम के प्रति भरोसा बढ़ाएगा। पहले जो अनुमान था, उससे बेहतर आर्थिक स्थिति बनने के योग हैं। पैसा आने की उम्मीद से मन हल्का होगा और अपनी जरूरतों को लेकर सोच कुछ खुली रहेगी। संतान की उपलब्धि से जुड़ी खुशी भी घर के माहौल को अच्छा बनाएगी। आज आर्थिक आत्मविश्वास बढ़ेगा, हालांकि रिश्ते की चिंता उससे अलग बनी रहेगी। संभावित रकम को खर्च का आधार बनाने से पहले उसके उपलब्ध होने की पुष्टि कर लें। दिन में धन की बात आशा देगी और अपनी मेहनत पर भरोसा बढ़ेगा।

आज कुंभ राशि वालों की लव राशिफल कैसी रहेगी जीवनसाथी के साथ कुछ दूरी महसूस होगी। केतु सिंह राशि के सातवें भाव में साझेदारी से पीछे हटने और कुछ बातों को छोड़ देने का भाव देगा। बातचीत छोटी करने या अपने में रहने की इच्छा होगी। यही रुझान सामने वाले को दूरी जैसा महसूस हो सकता है। साफ चेतावनी है कि आज की खटास को यूं ही बढ़ने देना आगे संबंध पर असर डाल सकता है। अपनी परेशानी शांत शब्दों में कहें। संतान की ओर से सम्मान या पहचान मिलने की संभावना घर को खुशी देगी। उस खुशी में आपका अपना मान भी बढ़ेगा। परिवार का एक विषय संतोष देगा तो जीवनसाथी के साथ दूसरा विषय ध्यान मांगेगा। दोनों भाव आज अलग-अलग मौजूद रहेंगे।

आज कुंभ राशि स्वास्थ्य राशिफल शारीरिक स्थिति सामान्य रूप से ठीक रहने के संकेत हैं, लेकिन मानसिक बेचैनी रहेगी। बाहर से दिन अच्छा दिखेगा और भीतर कई बातें एक साथ चलेंगी। काम का उत्साह कभी छोटी चिड़चिड़ाहट में बदलेगा। रिश्ते की चिंता आराम के समय भी याद आएगी। मन पढ़ाई या किसी उपयोगी बातचीत में लगने पर अच्छा महसूस करेगा। इससे दिन का अनुभव संतुलित रहेगा, हालांकि बेचैनी पूरी तरह खत्म होने का संकेत नहीं है। कुछ समय शांत वातावरण में बिताएं। शाम को संतान की खुशी या किसी मार्गदर्शक की बात याद आएगी। अपने दिन में मिली अच्छी संभावना को लेकर उम्मीद रहेगी और निजी बातचीत को फिर संभालने की इच्छा भी होगी।

शुभ अंक ४

शुभ रंग

नीला

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें किसी बुजुर्ग की बात सुनने के लिए समय रखें।