Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कुंभ राशिफल 8 जुलाई 2026: आज तेजी से कुछ खर्च आएंगे सामने, दोपहर बाद बढ़ेगी निर्णय क्षमता

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Aaj ka kumbh rashifal 8 July 2026: आज कुंभ राशि वालों को मेहनत का फल अगर तुरंत नहीं मिले, तो निराश या परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेआपकी प्रगति कदम-दर-कदम बन रही है। पढ़ें आज का विस्तृत कुंभ राशिफल।

कुंभ राशिफल 8 जुलाई 2026: आज तेजी से कुछ खर्च आएंगे सामने, दोपहर बाद बढ़ेगी निर्णय क्षमता

Aaj ka kumbh rashifal 8 July 2026, आज का कुंभ राशिफल: सुबह का समय धन, परिवार और आत्मविश्वास से जुड़ी बातों पर केंद्रित रहेगा। आय, खर्च, घर के बजट या किसी जरूरी भुगतान को लेकर सोच-विचार होगा। शनि और राहु के असर से आप भीतर से गंभीर भी रहेंगे और कुछ बड़ा करने की इच्छा भी महसूस करेंगे। इसी वजह से मेहनत का दबाव अधिक लग सकता है। परिवार में आपकी राय सुनी जाएगी, लेकिन बात कहने का तरीका शांत रखना जरूरी है। दिन बढ़ने पर सक्रियता तेज होगी। हिम्मत, पहल और फैसले लेने का भाव मजबूत होगा। अगर कोई काम लंबे समय से टल रहा था, तो दोपहर के बाद आप उसे पकड़कर आगे बढ़ा सकते हैं। छोटे भाई-बहन, दोस्त या करीबी सहकर्मी से मदद मिल सकती है। मेहनत का फल तुरंत न दिखे, फिर भी निराश होने की जरूरत नहीं। आपकी प्रगति कदम-दर-कदम बन रही है। बच्चों से जुड़ी खुशी, पढ़ाई या उनके प्रदर्शन की खबर भी मन मजबूत कर सकती है। रिश्तों में स्थिरता रहेगी, बशर्ते आप जिद कम रखें।

ये भी पढ़ें:कुंभ और मकर राशि के लिए कैसा रहेगा बचा हुआ साल? पंडित जी से जानें विस्तृत राशिफल

प्रेम और रिश्ते

निजी रिश्तों में स्थिरता है, मगर भावनाएं थोड़ी भीतर रह सकती हैं। सुबह परिवार या साथी के साथ पैसों, जिम्मेदारियों या घर के फैसलों पर बात हो सकती है। यहां आवाज का ऊंचा होना अनावश्यक तनाव दे सकता है। धीरे बोलेंगे तो बात आसानी से बन जाएगी। दिन के दूसरे हिस्से में संवाद खुलने लगेंगे। जिन लोगों को अपने मन की बात कहने में हिचक है, वे छोटे कदम से शुरुआत करें। शादीशुदा लोगों को साथी से सामान्य लेकिन भरोसेमंद सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध में भी बहुत बड़े वादों की जरूरत नहीं, एक साफ और ईमानदार बातचीत काफी रहेगी। बच्चों की उपलब्धि या उनके व्यवहार से खुशी मिल सकती है।

शिक्षा और करियर

करियर के लिहाज से यह दिन परिश्रम मांगता है। सुबह अपनी प्राथमिकताएं साफ करना जरूरी होगा, वरना छोटे-छोटे काम पूरा समय ले लेंगे। आय से जुड़े लक्ष्य, टीम में आपकी भूमिका या किसी प्रोजेक्ट का व्यावहारिक पक्ष सामने आ सकता है। दोपहर के बाद हिम्मत और निर्णय क्षमता बढ़ेगी। आप किसी लंबित काम पर आगे बढ़ सकते हैं, प्रस्तुति दे सकते हैं, बात रख सकते हैं या किसी नए प्रयास की शुरुआत कर सकते हैं। जो लोग लेखन, मीडिया, सेल्स, डिजिटल काम, प्रशिक्षण या संचार से जुड़े हैं, उन्हें अधिक गति मिलेगी। छात्रों के लिए पहले हिस्से में रिवीजन और बाद के हिस्से में टेस्ट प्रैक्टिस या लिखित अभ्यास अच्छा रहेगा। बुध की स्थिति के कारण जल्दबाजी में भेजा गया संदेश या गलत शब्द परेशानी दे सकता है, इसलिए जांच लें।

ये भी पढ़ें:मेष राशिफल 8 जुलाई: मेष राशि आज दोपहर के बाद पैसे से जुड़ी बात, पढ़ें राशिफल

धन और वित्त

धन पक्ष मेहनत से जुड़ा है। आसानी से लाभ की उम्मीद करने के बजाय नियमित प्रयास पर भरोसा करें। सुबह बजट बनाना, भुगतान सूची देखना और अनावश्यक खर्च हटाना उपयोगी रहेगा। आय आ सकती है, पर उतनी ही तेजी से कुछ खर्च भी सामने आएंगे। परिवार के लिए खर्च करना पड़े तो उसे दबाव न मानें, बस सीमा तय रखें। किसी निवेश, बचत योजना या खरीद पर निर्णय लेने से पहले जानकारी पूरी कर लें। जोखिम में कूदना ठीक नहीं।

स्वास्थ्य और कल्याण

शरीर से ज्यादा मानसिक बेचैनी परेशान कर सकती है। बहुत कुछ एक साथ सोचने से थकान बढ़ेगी। सुबह भोजन और पानी समय पर लें। दोपहर के बाद ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन उसे अनियंत्रित भागदौड़ में न बदलें। कंधों, गर्दन या सामान्य जकड़न जैसी थकान महसूस हो तो थोड़ी स्ट्रेचिंग करें। स्क्रीन से छोटे ब्रेक लें। रात को दिमाग शांत करके सोना जरूरी रहेगा।

आज की सलाह: मेहनत को दिशा दें, हर काम खुद उठाने के बजाय प्राथमिकता तय करें।

ये भी पढ़ें:कर्क राशिफल 8 जुलाई: कर्क राशि आज पैसों के मामले में रहें सतर्क, पढ़ें राशिफल
Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने