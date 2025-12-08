Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Aquarius Horoscope 8 December 2025 Aaj Ka Kumbh Rashifal daily future predictions
कुंभ राशिफल 8 दिसंबर: कुंभ राशि आज कई सोर्स से मिलेगा धन, दोपहर का टाइम रहेगा बेहद शुभ

कुंभ राशिफल 8 दिसंबर: कुंभ राशि आज कई सोर्स से मिलेगा धन, दोपहर का टाइम रहेगा बेहद शुभ

संक्षेप:

Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 8 December 2025, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Dec 08, 2025 06:51 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Today Aquarius Horoscope 8 December 2025, कुंभ राशिफल 8 दिसंबर 2025: कुंभ राशि वालों को आज लव लाइफ क्रिएटिव और रोमांचक रहेगी। पॉजिटिव नतीजे पाने के लिए वर्कप्लेस पर चुनौतियों को संभालें। धन और स्वास्थ्य दोनों अच्छे रहेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कुंभ राशि आज कई सोर्स से मिलेगा धन, दोपहर का टाइम रहेगा बेहद शुभ, पढ़ें पूरा राशिफल

कुंभ लव लाइफ: छोटी-मोटी अहंकार से जुड़ी बातों को रिश्ते पर असर न डालने दें। आज आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। जो लोग महसूस करते हैं कि रिलेशन को एक नया मतलब देने की जरूरत है, वे शादी के बारे में भी सोच सकते हैं। आप अपने एक्स-लवर के साथ भी मुद्दों को सुलझाने के बारे में सोच सकते हैं, जिससे आज आपकी लाइफ में खुशी वापस आएगी। सिंगल लोग सुबह में अपने क्रश को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए अच्छा समय चुन सकते हैं। दोपहर का टाइम अपने लवर को महंगे तोहफों से सरप्राइज देने के लिए अच्छा रहेगा।

करियर राशिफल: वर्कप्लेस पर टेक्निकल कामों को दिखाएं। जो लोग एविएशन, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, पब्लिशिंग, हॉस्पिटैलिटी और बायोकेमिस्ट्री में हैं, उनका दिन पूरी तरह से बिजी रहेगा, जहां बहस और आलोचना भी प्रोडक्टिविटी पर असर डालेगी। आप जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम जॉब इंटरव्यू देने के लिए अच्छा है। बिजनेसमैन अपने बिजनेस को नए इलाकों में फैलाने के बारे में गंभीरता से सोच सकते हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हो सकती है।

ये भी पढ़ें:टैरो राशिफल: 12 राशियों के लिए 8-14 दिसंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:राहु की चाल 2026 में भी मचाएगी धमाल, कुंभ राशि में गोचर कर देंगे लाभ ही लाभ

फाइनेंशियल राशिफल: धन अलग-अलग सोर्स से आएगा, जिससे आपको जरूरी फाइनेंशियल फैसले लेने में मदद मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और यहां तक ​​कि गाड़ी खरीदने के बारे में भी सोचें। कुछ महिलाएं चैरिटी में पैसे दान करेंगी, जबकि आप किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ पैसे से जुड़े मुद्दे को सुलझाने के लिए दोपहर का टाइम चुन सकते हैं। आपको परिवार में किसी कानूनी मामले पर खर्च करना पड़ सकता है। महिलाएं परिवार या वर्कप्लेस पर किसी सेलिब्रेशन में योगदान देंगी। बिजनेसमैन भी सभी बकाया चुका देंगे।

सेहत राशिफल: आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और कुछ बीमारियों से भी राहत मिलेगी। हालांकि, कुछ महिलाओं को आंखों और कान से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आपको वायरल बुखार, पेट की समस्याओं और गले में खराश की भी शिकायत हो सकती है। आज आपको बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए। सीनियर लोगों को भारी सामान उठाते समय भी ध्यान देने की जरूरत हो सकती है।

ये भी पढ़ें:मेष राशि से लेकर मीन का 8 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें आज का राशिफल
ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 8 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा?

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Aquarius Horoscope Kumbh Rashifal Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने