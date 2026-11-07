आज का कुंभ राशिफल (7 नवंबर):शनि का परिवार, धन, वाणी पर दबाव, बड़ा फैसला भी मन पर भारी
Aquarius horoscope in hindi:काम की रुकावट को अपनी पूरी क्षमता का फैसला न मानें। आज तय जिम्मेदारी का एक छोटा हिस्सा पूरा करें।
बड़ा फैसला आज मन पर अतिरिक्त दबाव डालेगा और काम में रुकावटें आएंगी। मन कुछ उदास रहेगा, इसलिए सामान्य काम भी अपेक्षा से भारी लगेगा। किसी बात का उत्तर तय करने के बाद फिर उसी पर सोचेंगे। दिन का शुरुआती असहज भाव स्थायी नहीं रहेगा। आगे चलकर सीखने और किसी अनुभवी व्यक्ति की बात सुनने में मन लगेगा। घर की बातचीत में पैसों की सीमा स्पष्ट होगी। मीन राशि के दूसरे भाव में वक्री शनि परिवार, धन और वाणी पर दबाव रखेगा। साढ़ेसाती का अंतिम चरण अब ढीला पड़ रहा है, फिर भी आज कसा हुआ बजट और नपे हुए शब्द घर के माहौल की पहचान होंगे। किसी खर्च पर सहमति आसानी से बनती हुई नहीं लगेगी।
कुंभ करियर राशिफल कैसा
काम में बाधा आने से गति टूटेगी और एक ही जिम्मेदारी पर लौटना पड़ेगा। आज रोज किए जाने वाले काम अधिक अनुकूल रहेंगे। किसी नई बड़ी योजना का बोझ लेने पर मन की उलझन बढ़ सकती है। दफ्तर में अपनी बात समझाने की कोशिश होगी, लेकिन उदासी के कारण बातचीत का स्वर अपेक्षा से कड़ा लगेगा। पढ़ाई का अनुभव दिन के आगे बढ़ने के साथ बेहतर होगा। किसी गुरुजन या बुजुर्ग की बात महत्वपूर्ण लगेगी और विषय को समझने की इच्छा लौटेगी। परिचित पाठ पर ध्यान जमाना बड़े निर्णय लेने की तुलना में सहज रहेगा।
कुंभ धन राशिफल कैसा?
बजट की सीमा आज साफ महसूस होगी। घर के खर्च की चर्चा में अपनी पसंद रोकनी पड़ सकती है और इससे मन में कसाव रहेगा। कन्या राशि के आठवें भाव में वक्री और नीच राशि का शुक्र स्नेह, आराम तथा शौक पर खर्च की इच्छा बढ़ाएगा। मन को अच्छा लगने वाली किसी चीज की तरफ ध्यान जाएगा, जबकि उपलब्ध रकम दूसरी प्राथमिकता याद दिलाएगी। काम में सोच-समझकर छोटे स्तर पर आर्थिक जोखिम लेने के लिए संकेत ठीक हैं, लेकिन किसी बड़े लाभ का वादा नहीं है। आज पैसे का विषय भावनात्मक प्रतिक्रिया भी जगाएगा। जरूरत और इच्छा के बीच यह खिंचाव चर्चा में आएगा। उदासी के क्षण में खरीदारी का फैसला न करें।
कुंभ लव राशिफल कैसा
जीवनसाथी से विचारों का फर्क बहस में बदलेगा। किसी विषय पर दोनों का जोर अलग होगा और शब्द जल्दी तीखे होंगे। प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल नहीं रहेगा। जिस अपनापन की उम्मीद होगी, बातचीत वैसी सहज नहीं चलेगी। घर के बजट का दबाव भी मन में रहेगा और आपकी बोली में कसाव आएगा। आज अपनी बात सही साबित करने की इच्छा संबंध की गर्मजोशी को पीछे कर देगी। कोई साधारण जवाब भी रूखा लगेगा। तीखी बोली आपको अनचाही परेशानी में डाल सकती है, इसलिए यह दिन की साफ चेतावनी है। बहस बढ़ने पर बातचीत थोड़ी देर रोक दें। बाद में किसी बुजुर्ग की बात सुनने का मन अधिक रहेगा।
कुंभ हेल्थ राशिफल कैसा
शुरुआती बेचैनी और उदासी दिनचर्या को प्रभावित करेगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा कन्या राशि के आठवें भाव में रहेगा, जिससे चंद्राष्टम का शांत लेकिन असहज असर होगा। दोपहर के बाद तुला राशि के नौवें भाव में आने पर सीखने तथा अनुभवी व्यक्ति से बात करने का मन बनेगा। सेहत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, हालांकि किसी खास बीमारी का दावा नहीं है। नियमित गति आज ज्यादा अनुकूल रहेगी। बाहर निकलते समय मानसिक उलझन के कारण ध्यान बंटने की संभावना रहेगी। वाहन चलाते समय और पैदल रास्ता पार करते समय पूरा ध्यान रखें। दिन के बाद वाले हिस्से में शुरुआती भारीपन से ध्यान कुछ हटेगा।
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
किसी परिचित पाठ या नियमित काम को समय दें। आज तय क्रम में चलना सहज रहेगा।
क्या न करें
वाहन चलाते समय फोन न देखें। घर की बहस को रास्ते भर मन में दोहराते न रहें।
कल का राशिफल
कल उम्मीद से अधिक आमदनी के योग हैं। संतान से खुशी और सम्मान मिलेगा। दांपत्य में खिंचाव के संकेत हैं। शरीर ठीक रहेगा, हालांकि मन में कुछ बेचैनी बनी रहेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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