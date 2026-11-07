आज का कुंभ राशिफल (7 नवंबर):शनि का परिवार, धन, वाणी पर दबाव, बड़ा फैसला भी मन पर भारी

Aquarius horoscope in hindi:काम की रुकावट को अपनी पूरी क्षमता का फैसला न मानें। आज तय जिम्मेदारी का एक छोटा हिस्सा पूरा करें।

बड़ा फैसला आज मन पर अतिरिक्त दबाव डालेगा और काम में रुकावटें आएंगी। मन कुछ उदास रहेगा, इसलिए सामान्य काम भी अपेक्षा से भारी लगेगा। किसी बात का उत्तर तय करने के बाद फिर उसी पर सोचेंगे। दिन का शुरुआती असहज भाव स्थायी नहीं रहेगा। आगे चलकर सीखने और किसी अनुभवी व्यक्ति की बात सुनने में मन लगेगा। घर की बातचीत में पैसों की सीमा स्पष्ट होगी। मीन राशि के दूसरे भाव में वक्री शनि परिवार, धन और वाणी पर दबाव रखेगा। साढ़ेसाती का अंतिम चरण अब ढीला पड़ रहा है, फिर भी आज कसा हुआ बजट और नपे हुए शब्द घर के माहौल की पहचान होंगे। किसी खर्च पर सहमति आसानी से बनती हुई नहीं लगेगी।

काम में बाधा आने से गति टूटेगी और एक ही जिम्मेदारी पर लौटना पड़ेगा। आज रोज किए जाने वाले काम अधिक अनुकूल रहेंगे। किसी नई बड़ी योजना का बोझ लेने पर मन की उलझन बढ़ सकती है। दफ्तर में अपनी बात समझाने की कोशिश होगी, लेकिन उदासी के कारण बातचीत का स्वर अपेक्षा से कड़ा लगेगा। पढ़ाई का अनुभव दिन के आगे बढ़ने के साथ बेहतर होगा। किसी गुरुजन या बुजुर्ग की बात महत्वपूर्ण लगेगी और विषय को समझने की इच्छा लौटेगी। परिचित पाठ पर ध्यान जमाना बड़े निर्णय लेने की तुलना में सहज रहेगा।

कुंभ धन राशिफल कैसा? बजट की सीमा आज साफ महसूस होगी। घर के खर्च की चर्चा में अपनी पसंद रोकनी पड़ सकती है और इससे मन में कसाव रहेगा। कन्या राशि के आठवें भाव में वक्री और नीच राशि का शुक्र स्नेह, आराम तथा शौक पर खर्च की इच्छा बढ़ाएगा। मन को अच्छा लगने वाली किसी चीज की तरफ ध्यान जाएगा, जबकि उपलब्ध रकम दूसरी प्राथमिकता याद दिलाएगी। काम में सोच-समझकर छोटे स्तर पर आर्थिक जोखिम लेने के लिए संकेत ठीक हैं, लेकिन किसी बड़े लाभ का वादा नहीं है। आज पैसे का विषय भावनात्मक प्रतिक्रिया भी जगाएगा। जरूरत और इच्छा के बीच यह खिंचाव चर्चा में आएगा। उदासी के क्षण में खरीदारी का फैसला न करें।

कुंभ लव राशिफल कैसा जीवनसाथी से विचारों का फर्क बहस में बदलेगा। किसी विषय पर दोनों का जोर अलग होगा और शब्द जल्दी तीखे होंगे। प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल नहीं रहेगा। जिस अपनापन की उम्मीद होगी, बातचीत वैसी सहज नहीं चलेगी। घर के बजट का दबाव भी मन में रहेगा और आपकी बोली में कसाव आएगा। आज अपनी बात सही साबित करने की इच्छा संबंध की गर्मजोशी को पीछे कर देगी। कोई साधारण जवाब भी रूखा लगेगा। तीखी बोली आपको अनचाही परेशानी में डाल सकती है, इसलिए यह दिन की साफ चेतावनी है। बहस बढ़ने पर बातचीत थोड़ी देर रोक दें। बाद में किसी बुजुर्ग की बात सुनने का मन अधिक रहेगा।

कुंभ हेल्थ राशिफल कैसा शुरुआती बेचैनी और उदासी दिनचर्या को प्रभावित करेगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा कन्या राशि के आठवें भाव में रहेगा, जिससे चंद्राष्टम का शांत लेकिन असहज असर होगा। दोपहर के बाद तुला राशि के नौवें भाव में आने पर सीखने तथा अनुभवी व्यक्ति से बात करने का मन बनेगा। सेहत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, हालांकि किसी खास बीमारी का दावा नहीं है। नियमित गति आज ज्यादा अनुकूल रहेगी। बाहर निकलते समय मानसिक उलझन के कारण ध्यान बंटने की संभावना रहेगी। वाहन चलाते समय और पैदल रास्ता पार करते समय पूरा ध्यान रखें। दिन के बाद वाले हिस्से में शुरुआती भारीपन से ध्यान कुछ हटेगा।

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें किसी परिचित पाठ या नियमित काम को समय दें। आज तय क्रम में चलना सहज रहेगा।

क्या न करें वाहन चलाते समय फोन न देखें। घर की बहस को रास्ते भर मन में दोहराते न रहें।