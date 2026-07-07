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कुंभ राशिफल 7 जुलाई 2026: राहु के कारण कभी-कभी मन अपनी ही बात पर अड़ सकता है

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka kumbh rashifal 7 July 2026: आज कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से दिन मध्यम रहेगा। जो उपलब्ध है, उसी के भीतर योजना बनाना समझदारी होगी। पढ़ें कुंभ राशि का विस्तृत राशिफल।

कुंभ राशिफल 7 जुलाई 2026: राहु के कारण कभी-कभी मन अपनी ही बात पर अड़ सकता है

Aaj ka kumbh rashifal 7 July 2026, आज का कुंभ राशिफल: ध्यान आज मूल जरूरतों, पैसों, आत्मसम्मान और बोलचाल पर रहेगा। भीतर साहस तो रहेगा, पर हर बात को चुनौती की तरह लेने से बचना होगा। कुछ लोग आपको उकसा सकते हैं, कुछ स्थितियां भी ऐसी बन सकती हैं जहां तुरंत जवाब देने का मन करे। बेहतर रहेगा कि प्रतिक्रिया से पहले ठहरें। छोटी यात्रा, जरूरी दौड़-धूप या काम से बाहर निकलना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से दिन मध्यम रहेगा। जो उपलब्ध है, उसी के भीतर योजना बनाना समझदारी होगी। चंद्रमा आपको व्यावहारिक बना रहा है, जबकि राहु के कारण कभी-कभी मन अपनी ही बात पर अड़ सकता है। इसलिए फैसला लेते समय भरोसेमंद आंकड़े देखें। परिवार में पैसों, खर्च या प्राथमिकताओं पर चर्चा हो सकती है। किसी वस्तु की खरीद, खासकर बड़ी खरीद, में जल्दी न करें। वाहन या आराम से जुड़ी योजना को कुछ समय देकर देखना बेहतर रहेगा। दिन संभला हुआ है, बस जिद कम रखें।

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प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में बात का लहजा सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। अगर साथी आपकी बात से सहमत न हो, तो इसे विरोध मानकर बहस न बढ़ाएं। शुक्र का असर आकर्षण और निकटता बढ़ा सकता है, लेकिन केतु के कारण दूरी या अनकही खामोशी भी आ सकती है। ऐसे में साफ, सरल और सम्मानजनक संवाद जरूरी है। शादीशुदा लोगों को खर्च, घर की सुविधा या समय बांटने पर चर्चा करनी पड़ सकती है। प्रेम संबंधों में गलतफहमी जल्दी बन सकती है, इसलिए अनुमान लगाकर प्रतिक्रिया न दें। अविवाहित लोग प्रभावित तो होंगे, पर फैसला धीरे लें। परिवार में भी शब्दों का संयम माहौल अच्छा रखेगा।

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शिक्षा और करियर

कामकाज में साधारण दिखने वाला दिन अंदर से काफी उपयोगी हो सकता है। छात्रों के लिए एकाग्रता का मुद्दा रहेगा। अगर पढ़ाई को समय खंडों में बांटें, तो अच्छा परिणाम मिलेगा। गणना, विश्लेषण, भाषा, नोट्स और संशोधन जैसे काम बेहतर होंगे। नौकरीपेशा लोगों को रोजमर्रा के काम, सर्विस, सहायता, डेटा, ग्राहक संवाद या टीम समन्वय पर ज्यादा ध्यान देना होगा। बुध के प्रभाव से पुरानी फाइल, पहले की गलती या अधूरा मामला फिर सामने आ सकता है। घबराने के बजाय सुधार का मौका समझें। साहस में आकर एक साथ बहुत बड़ा काम उठाना थका सकता है। छोटे लक्ष्य रखेंगे तो प्रगति साफ दिखेगी। स्वतंत्र काम करने वालों को भुगतान, सेवा गुणवत्ता और समयबद्धता पर फोकस रखना चाहिए।

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धन और वित्त

आर्थिक पक्ष न बहुत कमजोर दिखता है, न बहुत खुला हुआ। आय और खर्च के बीच संतुलन बनाकर चलना सही रहेगा। घर, यात्रा, संचार, मरम्मत या रोजमर्रा की जरूरतों पर पैसा जा सकता है। किसी बड़ी खरीद को फिलहाल टालना अच्छा है, खासकर अगर वह केवल उत्साह में हो। उधार, किस्त या छिपे हुए शुल्क जैसी बातों को ठीक से समझें। बचत कम लगे तो निराश न हों। छोटा अनुशासन भी बाद में बड़ा सहारा देता है। पैसों की चर्चा में स्पष्ट रहें।

स्वास्थ्य और कल्याण

सेहत पर थोड़ी नजर रखने की जरूरत है। थकान, अनियमित भोजन, चिड़चिड़ापन या नींद की कमी असर दिखा सकते हैं। घर और काम के बीच संतुलन बिगड़े तो शरीर भारी लग सकता है। हल्की एक्सरसाइज, समय पर खाना और पानी आपके लिए जरूरी है। तनाव बढ़े तो बहस से दूर रहें। शांति से बैठने के दस मिनट भी मन को रीसेट कर सकते हैं।

आज की सलाह: जवाब देने से पहले रुकें, आपकी शांति कई उलझनों को शुरू होने से रोकेगी।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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