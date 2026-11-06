आज का कुंभ राशिफल (6 नवंबर): कोई अप्रिय खबर मन को उदास करेगी, निवेश के लिए दिन ठीक नहीं
kumbh rashifal today 6 November: कुंभ राशि वालों के लिए आज नियमित काम संभालने के लिए अच्छा दिन है। निवेश की जल्दबाजी और बेनतीजा बहस से सावधान रहें। पढ़ें आज का कुंभ राशि का विस्तृत राशिफल।
जीवनसाथी से बातचीत में आज आपकी बेचैनी झलकेगी और किसी खास वजह के अभाव में भी तनाव महसूस होगा। व्यवहार में नरमी रखना अहम रहेगा। कोई अप्रिय खबर मन को उदास करेगी। अपनी ही राशि कुंभ के पहले भाव में राहु नई रुचि की तीखी चाह और भीतर की बेचैनी बढ़ाता है। किसी नए विचार पर तुरंत चल पड़ने का मन होगा, लेकिन आज नियमित काम ज्यादा अनुकूल रहेंगे। निवेश के लिए दिन ठीक नहीं है। सड़क और कार्यस्थल पर सामान्य सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। प्रेम का रंग मध्यम रहेगा और हर बातचीत में उत्साह महसूस करने की अपेक्षा मन को और उलझाएगी।
कुंभ राशि आज का करियर राशिफल
दफ्तर में परिचित जिम्मेदारियां संभालना आज ज्यादा सहज रहेगा। किसी बड़े फैसले की चर्चा मन पर अतिरिक्त दबाव डालेगी। तुला राशि के नौवें भाव में नीच राशि का सूर्य वरिष्ठों और आत्मसम्मान की बात को केंद्र में लाता है। किसी मार्गदर्शन या टिप्पणी को आप निजी तौर पर अधिक महसूस करेंगे। काम की बात लंबी बहस में बदलने पर ध्यान भटकेगा। पढ़ाई में भी नई दिशा पकड़ने का आकर्षण रहेगा, जबकि नियमित अभ्यास दिन के मिजाज के अधिक अनुकूल होगा। आज पहले से तय काम को क्रम से पूरा करें। काम के नतीजे से ज्यादा उसे लेकर मन की प्रतिक्रिया बड़ी लगेगी और अपनी स्थिति समझाने की इच्छा बार-बार होगी।
कुंभ राशि की आज की आर्थिक स्थिति
निवेश के लिए आज अनुकूल संकेत नहीं हैं। मन की बेचैनी किसी आर्थिक योजना को वास्तविक स्थिति से अधिक आकर्षक दिखा सकती है। किसी नई संभावना पर तुरंत भरोसा करना उचित नहीं होगा। रोज के खर्च और मौजूद आर्थिक जिम्मेदारियां ही ध्यान का मुख्य विषय रहेंगी। बड़े निर्णय के बारे में सोचते समय मन जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचेगा, फिर उसी निष्कर्ष पर संदेह होगा। इससे आर्थिक चर्चा लंबी खिंच सकती है। नई रकम लगाने का फैसला फिलहाल स्थगित रखें। आज धन से जुड़ा सबसे उपयोगी पक्ष अपनी मौजूदा स्थिति को स्थिर रखना होगा। किसी बड़े लाभ का भरोसा लेकर आगे बढ़ने के लिए दिन की तस्वीर स्पष्ट नहीं है।
आज का कुंभ लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ व्यवहार में कोमलता की जरूरत रहेगी। हल्का तनाव किसी साफ कारण के अभाव में भी उठेगा और उसका असर बातचीत पर होगा। प्रेम संबंधों में दिन मध्यम रहेगा। साथी के साथ बैठने पर भी मन पूरी तरह उसी पल में नहीं टिकेगा। कोई अप्रिय खबर सुनकर आप चुप हो जाएंगे या बात कम करना चाहेंगे। आज ऐसी बहस से सावधान रहें जिसका कोई उपयोगी निष्कर्ष सामने नहीं है। बातचीत गरम होने लगे तो थोड़ी देर रुक जाएं। घर में अपनी बेचैनी समझाना कठिन लगेगा, मगर कठोर लहजा दूरी बढ़ा सकता है। दिन में भावनाओं का उतार-चढ़ाव संबंधों के अनुभव को प्रभावित करेगा।
कुंभ राशि आज का स्वास्थ्य राशिफल
आज मन उदास या बेचैन रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा कन्या राशि के आठवें भाव में रहेगा और चंद्राष्टम लागू होगा। इसका मुख्य अनुभव मानसिक असहजता और नियमित काम में टिके रहने की जरूरत के रूप में होगा। इसे डर की वजह न बनाएं। सड़क पर चलते समय और कार्यस्थल पर काम करते हुए ध्यान बंटने से बचाना व्यावहारिक सावधानी रहेगी। शरीर की किसी खास परेशानी का संकेत नहीं दिया गया है, इसलिए अनुमान लगाकर चिंता बढ़ाना ठीक नहीं होगा। अपनी गति थोड़ी शांत रखें। दिन के बीच किसी खबर का असर गहरा लगेगा और शाम तक मन उसे दोहराता रहेगा। परिचित दिनचर्या अधिक सहज महसूस होगी।
शुभ अंक
६
शुभ रंग
नीला
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
कुंभ राशि आज क्या करें
आज के नियमित काम एक समय में एक पूरे करें।
कुंभ राशि आज क्या न करें
रास्ते में चलते हुए संदेश पढ़ने में ध्यान न लगाएं।
कल का राशिफल
कल मन कुछ उदास रहेगा और काम में रुकावटें आएंगी। जीवनसाथी से मतभेद बहस में बदलने की संभावना है। प्रेम में खिंचाव रहेगा, जबकि बोलचाल और सेहत पर ध्यान देना होगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र