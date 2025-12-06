कुंभ राशिफल 6 दिसंबर: कुंभ राशि सुबह में रहें थोड़ा संभलकर, किसी सीनियर से होगी प्रॉब्लम

संक्षेप: Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 6 December 2025, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Today Aquarius Horoscope, कुंभ राशिफल 6 दिसंबर 2025: आपका खुशहाल रोमांटिक रिलेशन प्रोफेशनल सफलता से जुड़ा हुआ है। सोच-समझकर धन से जुड़े फैसले लेने के लिए एक सही फाइनेंशियल प्लान बनाएं। स्वास्थ्य आपको थोड़ा परेशान कर सकता है।

कुंभ राशि सुबह में रहें थोड़ा संभलकर, किसी सीनियर से होगी प्रॉब्लम कुंभ लव लाइफ: कुछ लॉन्ग-डिस्टेंस लव अफेयर्स में ज्यादा बातचीत की जरूरत होती है। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें अपने लवर से बात करनी चाहिए और अपनी भावनाएं शेयर करनी चाहिए। आज एक्स-लवर के साथ मुद्दों को सुलझाने के लिए भी अच्छा दिन है, जिससे पुराना रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है। शादीशुदा महिलाएं परिवार बढ़ाने के बारे में गंभीरता से सोच सकती हैं। आपको ऑफिस रोमांस से भी बचना चाहिए, खासकर अगर आप शादीशुदा हैं। खासकर शाम को पारिवारिक परेशानी बहुत ज्यादा हो सकती है।

करियर राशिफल: आपके प्रोफेशनल जीवन में सुबह में थोड़ी-बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि, जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, चीजें वापस पटरी पर आ जाएंगी। ऑफिस पॉलिटिक्स आज आपके बस की बात नहीं है। ऑफिस रोमांस से भी बचें, जो आपके सम्मान पर भी असर डाल सकता है। अगर आप जूनियर हैं, तो मेहनत करें कि आप ऐसे नए आइडिया लाएं, जिन्हें मैनेजमेंट स्वीकार करे। दोपहर का वक्त जॉब इंटरव्यू देने के लिए अच्छा है। आप किसी प्रोजेक्ट में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। कोई सीनियर आपके रवैये से खुश नहीं हो सकता है।

फाइनेंशियल राशिफल: दोपहर के टाइम में गाड़ी खरीदना भी एक अच्छा विचार है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए फीस देनी पड़ सकती है। परिवार के अंदर फाइनेंशियल मुद्दों को सुलझाने की पहल करें। बिजनेसमैन को विदेश में मौके मिलेंगे और वे प्रमोटर्स के जरिए फंड जुटाने में सफल होंगे। आज चैरिटी में दान करने के लिए अच्छा दिन है। जबकि कुछ महिलाओं को प्रॉपर्टी विरासत में मिल सकती है।

सेहत राशिफल: छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। सेहत से जुड़ी समस्याओं वाले कुछ लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं और उन्हें मेडिकल मदद की जरूरत पड़ेगी। त्वचा और दांतों से जुड़ी समस्याएं होंगी। उम्रदराज लोगों को गीले फर्श का इस्तेमाल करते समय सावधान रहना चाहिए। बच्चों को भी आंखों में दर्द की शिकायत हो सकती है। डाइट में ज्यादा हरी सब्जियां शामिल करें और अल्कोहल से दूर रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ