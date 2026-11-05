आज का कुंभ राशिफल (5 नवंबर): भावुक होकर धन लगाने का फैसला न करें, मन असंतुष्ट रहेगा

kumbh rashifal today 5 November: आज कुंभ राशि वालों को करियर में तरक्की मिलेगी या रहना होगा धन के मामले में सावधान। जानें सेहत और लव लाइफ का हाल भी। पढ़ें कुंभ राशि का विस्तृत राशिफल टुडे।

लंबे समय से अटकी रकम का विषय आज फिर सामने होगा। उसके वापस मिलने के योग हैं, जिससे रुका हुआ हिसाब आगे बढ़ने की उम्मीद बनेगी। फिर भी कुछ नतीजे आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होंगे और मन असंतुष्ट रहेगा। बच्चों को सफलता मिलने के संकेत हैं और उनका सहयोग मिलेगा। घर की यही बात दिन का अच्छा पक्ष बनेगी। मीन राशि के दूसरे भाव में वक्री शनि धन और पारिवारिक बातचीत पर दबाव रखता है। साढ़ेसाती का अंतिम चरण अब ढीला पड़ रहा है, फिर भी आज कसा हुआ बजट या नपे हुए शब्द घर की चर्चा की पहचान होंगे। पैसे की संभावना और मन की संतुष्टि एक जैसी नहीं रहेंगी। किसी भावनात्मक क्षण में लिया निर्णय बाद में उलझन देने वाला होगा।

आज का कुंभ राशि करियर राशिफल काम में प्रयास करने का उत्साह रहेगा, लेकिन परिणाम को लेकर मन जल्दी अधीर होगा। कर्क राशि के छठे भाव में मार्गी मंगल नीच राशि में है, जिससे काम में जोश के साथ छोटी चिड़चिड़ाहट भी रहेगी। दफ्तर के साथी की बात पर प्रतिक्रिया अपेक्षा से तेज होगी। कुछ नतीजों से संतोष कम रहेगा, चाहे उनके पीछे पर्याप्त मेहनत रही हो। सोच-समझकर काम में सीमित जोखिम लेने के लिए दिन अनुकूल है, मगर भावुक होकर दायरा बढ़ाना उचित नहीं होगा। विद्यार्थियों के संदर्भ में संतान की सफलता के संकेत घर में आश्वस्ति देंगे। उसके प्रयास को देखकर आपका मन हल्का होगा। आज नया काम शुरू करने से पहले उसकी सीमा साफ तय करें। नियमित जिम्मेदारियों को पूरा करने से दिन की पकड़ बेहतर रहेगी और अधूरेपन का भाव कम होगा।

आज कुंभ राशि की आर्थिक स्थिति अटके हुए धन की वापसी की संभावना आज का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संकेत है। रकम मिलने की उम्मीद से आगे के खर्च पर विचार होगा, लेकिन उसकी उपलब्धता अभी निश्चित मानना ठीक नहीं होगा। घर में बजट को लेकर सधी हुई बातचीत होगी। कोई खर्च पूरा करने के बाद बची रकम कम लगने का भाव रहेगा। कारोबारी स्तर पर सोच-समझकर लिया गया सीमित जोखिम अनुकूल रह सकता है, लेकिन निवेश में बड़ा लाभ तय नहीं है। आज की स्पष्ट चेतावनी है कि भावुक होकर धन लगाने का फैसला न करें। जरूरतमंद की सहायता की इच्छा भी होगी। मदद का आकार अपने उपलब्ध धन तक रखें। इससे सहयोग का भाव और घर की जरूरत, दोनों का ध्यान एक साथ रहेगा।

आज कुंभ राशि लव राशिफल जीवनसाथी या कारोबारी संपर्क से जुड़ी बात दिन की शुरुआत का विषय होगी। दूसरे व्यक्ति की राय का महत्व अधिक महसूस होगा। चंद्रमा दिन की शुरुआत में सिंह राशि के सातवें भाव में रहेगा, जिससे साझेदारी केंद्र में होगी। सुबह के शुरुआती हिस्से में कन्या राशि के आठवें भाव में आने पर चंद्राष्टम लागू होगा और दिन के बड़े हिस्से में मन उदास या बेचैन रहेगा। इसी दौरान किसी परिणाम को रिश्ते की कसौटी मानने का मन होगा। घर की बातचीत में शब्द अधिक नपे हुए रहेंगे। बच्चों का सहयोग इस कसाव के बीच अपनापन देगा। अपनी नाराजगी कहने के लिए शांत समय चुनें। बच्चों की सफलता की चर्चा घर में खुशी का अलग विषय बनेगी और बातचीत में कुछ गर्माहट लौटेगी।

आज कुंभ राशि स्वास्थ्य राशिफल मन की बेचैनी और काम का जोश अलग दिशाओं में खींचेंगे। जल्दी नतीजा चाहने से अपने ऊपर दबाव महसूस होगा। दिन का बड़ा हिस्सा नियमित काम के अधिक अनुकूल रहेगा। आने-जाने और वाहन चलाने में सावधानी अपेक्षित है। सड़क की भीड़ के बीच ध्यान भटकने का अवसर रहेगा, इसलिए एकाग्रता का महत्व बढ़ेगा। काम के समय छोटी चिड़चिड़ाहट थकान का अनुभव बढ़ाने की संभावना रखती है। किसी अप्रसन्न परिणाम पर मन देर तक अटका रहेगा। ऐसे में परिचित दिनचर्या संभलने का आधार बनेगी। आज बाहर निकलने के लिए पर्याप्त समय रखें। समय की कमी का दबाव घटेगा तो रास्ते और काम, दोनों में मन कुछ अधिक स्थिर रहेगा।

शुभ अंक ५

शुभ रंग हरा

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

आज कुंभ राशि वाले क्या करें अटकी रकम के बारे में संबंधित व्यक्ति से एक स्पष्ट बातचीत करें।

आज कुंभ राशि वाले क्या न करें किसी नतीजे से खिन्न होकर परिवार पर तीखी टिप्पणी न करें।