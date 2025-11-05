कुंभ राशिफल 5 नवंबर: आज खर्च करने से पहले दो बार सोचें, आपको आराम करने की है जरूरत

संक्षेप: Aquarius Horoscope Today 5 November 2025: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। पढ़ें आज का कुंंभ राशि का राशिफल-

Wed, 5 Nov 2025 05:42 AM

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 5 नवंबर 2025: आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए इनोवेशन और आशावाद को प्रोत्साहित करता है। आप ज्यादा क्रिएटिव महसूस कर सकते हैं और नई-नई दिशाएं खोजने के लिए तैयार हो सकते हैं। दूसरों के साथ बातचीत से ऐसा नजरिया मिल सकता है जो आपकी जिज्ञासा जगाएगा। दिल और दिमाग खुला रखें और आप पुरानी परेशानियों को हल करने के नए तरीके खोज लेंगे। यह सीखने और पॉजिटिव एक्टिविटी से भरा दिन है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कुंभ लव राशिफल- आज आपके लिए प्यार हल्का और खुशी वाला महसूस हो रहा है। आप अपने ह्यूमर और केयर की फीलिंग से अपने पार्टनर को सरप्राइज कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो आपका आकर्षण आसानी से ध्यान आकर्षित कर सकता है। इमोशनल मामलों में ज्यादा सोचने से बचें और फ्लो के साथ जाएं। ईमानदार बातचीत आपके भरोसे को स्ट्रांग करेगी और आपके रिश्ते को ज्यादा सच्चा और आनंदमय बनाएगी।

कुंभ करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर आपकी मौलिकता सामने आएगी। आपको अपने आइडिया शेयर करने या किसी छोटे प्रोजेक्ट को लीड करने का मौका मिल सकता है। कलीग आपका नजरिया और मदद करने की इच्छा की तारीफ करेंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आज फोकस आसानी से आएगा। टीम वर्क पर फोकस करें और अपने आइडिया आत्मविश्वास के साथ आइडिया शेयर करने में संकोच नहीं करें। सफलता जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करीब महसूस होती है।

कुंभ आर्थिक राशिफल- आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर दिख रही है। आज पैसा उधार देने या उधार लेने से बचें। प्रैक्टिकल नजरिया आपको खर्चों को सुचारु रूप से संभालने में मदद करेगा। अगर आप खरीदारी की प्लानिंग बना रहे हैं, तो खर्च करने से पहले दो बार सोचना चाहिए। आप बचत बढ़ाने या रिसोर्स को ज्यादा बुद्धिमानी से मैनेज करने के नए तरीके खोज सकते हैं। अपने फैसले पर भरोसा रखें और यह आपको बेहतर आर्थिक फैसला लेने के लिए गाइड करेगा।

कुंभ सेहत राशिफल- आज एनर्जी का स्तर मध्यम है और आपको ज्यादा आराम करने की जरूरत महसूस हो सकती है। खाना छोड़ने से बचें और खूब पानी पिएं। हल्की स्ट्रेचिंग या ध्यान आपके दिमाग को साफ करने में मदद कर सकता है। अपने परिवेश को शांत और सकारात्मक रखना चाहिए। आपकी इमोशनल भलाई आपके फिजिकल हेल्थ पर प्रभाव डाल सकती है, इसलिए अपना उत्साह हाई रखें।

कुंभ राशि के गुण- ताकत: सहिष्णु, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जल वाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

साइन शासक: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग: गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीला नीलम

कुंभ राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com