कुंभ राशिफल 5 जनवरी: कुंभ राशि आज ऑनलाइन पैसे खर्च करने से बचें, इन 2 कामों से ऑफिस में रहेंगे प्रॉफिट में

संक्षेप:

Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 5 January 2026, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Jan 05, 2026 05:57 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aquarius Horoscope Today 5 January 2026 Aaj Ka Kumbh Rashifal, कुंभ राशिफल 5 जनवरी 2026: आज अलग तरह से सोचने और दूसरों की मदद करने के लिए अच्छा दिन है। छोटे एक्सपेरिमेंट और दोस्ताना बातचीत उपयोगी जानकारी ला सकते हैं। दयालु रहें और अपने आइडिया को आसान तरीके से समझाएं। हर छोटी मदद स्वीकार करें और जरूरत पड़ने पर योजनाओं में बदलाव करें। आपकी जिज्ञासा सपोर्ट आकर्षित करेगी साथ ही नए, व्यावहारिक अवसरों की ओर ले जाती है, वो भी बिना जल्दबाजी के। आज आपकी जिज्ञासा नए मौके ला सकती है। सावधानी से एक नया आइडिया आजमाएं। मजाक करें, सुनें, सपोर्ट करें, और अपने ऑप्शन को प्रगति और खुशी का मार्गदर्शन करने दें।

कुंभ राशि का आज का लव राशिफल: आज प्यार दोस्ताना और रोमांटिक महसूस हो सकता है। जो आपको पसंद है उसे बताएं और अपने पार्टनर का नजरिया समझने के लिए जरूरी सवाल पूछें। ध्यान देने के छोटे काम, एक प्यारा नोट, मदद करना, या साथ में हंसना, ये सब बहुत मायने रखते हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी ग्रुप एक्टिविटी में शामिल हों या किसी से शांति से बात करें। एक नॉर्मल बातचीत रोमांस भरी दोस्ती में बदल सकती है। ड्रामा या टेस्टिंग वाले खेल से बचें। ईमानदार शब्द और विश्वास खुशी के पल बनाते हैं।

कुंभ राशि का आज का करियर राशिफल: जब आप अपने आइडिया को क्लियर रूप से समझाते हैं तो काम पर आपके विचारों में दिलचस्पी बढ़ती है। छोटे छोटे कामों से शुरुआत करें और आसान फीडबैक मांगें ताकि दूसरे मदद कर सकें। टीम वर्क और शांत लहजा आपके टास्क को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। अगर कोई नया काम अलग लगता है, तो इसे सीखने के मौके के रूप में स्वीकार करें न कि परीक्षा के रूप में। नोट्स रखें और मीटिंग के बाद एक छोटी समरी शेयर करें ताकि सभी एक साथ रहें। रोज शेयरिंग आपको एक मददगार टीम का मेंबर बना सकती है और विश्वास बनाती है।

कुंभ राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: आज छोटे-मोटे पैसों के मामलों की जांच करने के लिए अच्छा दिन है। आप जो खर्च करते हैं, उसे नोट करें और सेविंग्स के बारे में सोचें। ऐसी जल्दबाजी वाली ऑनलाइन खरीदारी से बचें, जो रोमांचक लगती हैं लेकिन जरूरी नहीं हैं। अगर कोई उधार मांगता है, तो ध्यान से सोचें और ऐसी क्लियर शर्तें तय करें, जिनका आप पालन कर सकें। एक छोटी, सुरक्षित सेविंग्स योजना पर विचार करें और रसीदों को साफ-सुथरा रखें। अभी की हेल्दी आदतें बाद में आराम देंगी। छोटी-छोटी जीत का नियमित रूप से जश्न मनाएं।

कुंभ राशि का आज का सेहत राशिफल: बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपनी रोज की रूटीन को बैलेंस रखें। नॉर्मल हेल्दी खाना खाएं, पानी का सेवन करें, और थकने पर आराम करें। छोटे-छोटे मूवमेंट जैसे, चलना, स्ट्रेचिंग, या हल्के-फुल्के काम आपकी एनर्जी बढ़ा सकते हैं और आपके दिमाग को क्लियर रखेंगे। अगर आपके विचार तेजी से चल रहे हैं तो शांत होकर सांस लेने का ब्रेक लें। अगर आप उदास महसूस करते हैं, तो किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करें। ध्यान केंद्रित करने के लिए एक छोटी हेल्दी आदत चुनें। आज के कोमल कदम शक्ति और बेहतर मूड को सपोर्ट करते हैं। हर रोज जल्दी सोएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
