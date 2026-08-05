Kumbh Rashifal 5 अगस्त 2026: पैसों पर पड़ सकता है गलतफहमी का असर, मन कभी-कभी रहेगा बेचैन
Aquarius Horoscope Today 5 August 2026: आज कुंभ राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं, जानें क्या कहते हैं आपके किस्मत के सितारे। पढ़ें 5 अगस्त का कुंभ राशि का विस्तृत राशिफल।
आज Aaj ka kumbh rashifal 5 August 2026: दिन भागदौड़ वाला हो सकता है, लेकिन इसी भागदौड़ में आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मन कभी-कभी बेचैन और थोड़ा आलसी भी लग सकता है, जैसे बहुत कुछ करना है पर शुरुआत मुश्किल हो रही है। ऐसे में छोटा कदम उठाना सबसे सही रहेगा। कोई जरूरी फोन, संदेश, मीटिंग, यात्रा या दस्तावेजी काम आपका समय ले सकता है। आपके भीतर कुछ नया करने या साहसी फैसला लेने की इच्छा बनेगी। यह अच्छा है, बस उस फैसले को जमीन पर उतारने की मेहनत भी रखनी होगी। भाई-बहन, दोस्त या करीब के सहकर्मी से उपयोगी बातचीत हो सकती है। चंद्रमा प्रयास और संपर्क को बढ़ा रहा है, जबकि राहु आपके व्यक्तित्व में अलग ढंग से सोचने की बेचैनी बढ़ा सकता है। इसलिए मन को भटकने देने के बजाय दिशा दें। जो काम टलते रहे हैं, उन्हें शुरू करने के लिए दिन सही है। मेहनत का असर तुरंत बहुत बड़ा न दिखे, फिर भी गति बन जाएगी।
आज का कुंभ लव राशिफल
रिश्तों में सामान्य स्थिति रहेगी। बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं, लेकिन संवाद की जरूरत जरूर रहेगी। जीवनसाथी या पार्टनर आपकी व्यस्तता को अलग तरह से ले सकता है, इसलिए बीच-बीच में हालचाल लेते रहें। बात कम होगी तो गलतफहमी जगह बना सकती है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट रखें। बच्चों से खुशी मिल सकती है। उनकी प्रगति, समझदारी या किसी छोटे परिणाम से मन प्रसन्न होगा। परिवार के युवा सदस्य आपकी सलाह मान सकते हैं। बस अपनी बेचैनी को चिड़चिड़ाहट में न बदलें। सामान्य दिन को भी अच्छा बनाया जा सकता है, अगर आप जवाब देने से पहले सुनना सीखें।
आज का कुंभ करियर राशिफल
पढ़ाई और करियर में हिम्मत दिखाने का समय है। छात्र जिस लक्ष्य को मुश्किल समझ रहे थे, उसमें भी प्रगति हो सकती है, खासकर अगर वे नियमित अभ्यास करें। रचनात्मक विषय, प्रस्तुति, लेखन, तकनीकी समझ या प्रतियोगी तैयारी में फायदा दिखेगा। नौकरीपेशा लोगों को काम मेहनत से ही आगे बढ़ेगा। किसी साहसी निर्णय, नया तरीका या अतिरिक्त जिम्मेदारी से आपका नाम बन सकता है, लेकिन इसके लिए लगातार प्रयास करना होगा। कारोबार में मार्केटिंग, संपर्क और विचारों की गति तेज रहेगी। बच्चों, शिक्षा, मीडिया, कंटेंट या क्रिएटिव काम से जुड़े लोगों के लिए दिन उपयोगी है। बुध बदलाव के करीब है, इसलिए अधूरी जानकारी पर फैसला न लें। जो भी लिखित हो, उसे दोबारा पढ़ें।
आज का कुंभ आर्थिक राशिफल
पैसा मेहनत से आएगा और उसी गति से उसकी कीमत भी समझ आएगी। त्वरित लाभ की उम्मीद रखने के बजाय नियमित कमाई और छोटे स्थिर कदमों पर भरोसा करें। बोलचाल और कागजी काम से जुड़े मामलों में सावधानी रखें, क्योंकि गलतफहमी का असर पैसों पर भी पड़ सकता है। बच्चों की जरूरत, पढ़ाई, शौक या छोटी यात्रा पर खर्च हो सकता है। निवेश की बात आए तो भावनाओं के बजाय आंकड़े देखें। बचत छोटी हो तो भी उसे जारी रखें।
आज का कुंभ स्वास्थ्य राशिफल
बेचैनी और आलस साथ-साथ महसूस हो सकते हैं। इसका सीधा असर दिनचर्या पर पड़ सकता है। शरीर को चालू रखने के लिए हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग और पानी जरूरी है। देर रात तक जागना अगले दिन की ऊर्जा कम कर सकता है। ज्यादा सोचने से थकान बढ़ेगी, इसलिए कामों की सूची छोटी रखें। छोटे लक्ष्य पूरे होंगे तो मन भी हल्का रहेगा।
आज की सलाह: छोटे कदम उठाइए, स्पष्ट बोलिए और मेहनत की गति को बीच में मत तोड़िए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र