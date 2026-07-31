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आज का कुंभ राशिफल 31 जुलाई: आज कमाई के बन सकते हैं मौके, बड़ा रिस्क लेने का नहीं है दिन

By Anita Baranwal
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Aaj ka kumbh rashifal 31 July 2026: आज कुंभ राशि वालों को किसी पुराने संकोच से बाहर निकलने का मौका भी मिल सकता है। कोई सौदा या खरीदारी आकर्षक लगे, तो तुरंत हां नहीं करें।। पढ़ें कुंभ राशि का राशिफल।

Aaj ka kumbh rashifal 31 July 2026
आज का कुंभ राशिफल 31 जुलाई 2026

Aaj ka kumbh rashi rashifal 31 July 2026: सुबह का समय थोड़ा धीमा और भीतर की ओर खिंचा हुआ लग सकता है। मन किसी अधूरे काम, चिंता, खर्च या निजी बात में उलझा रह सकता है। ऐसे में दिन की शुरुआत हल्की रखें और जरूरी कामों को प्राथमिकता दें। थोड़ी देर बाद ऊर्जा साफ बदलती दिखेगी। आत्मविश्वास लौटेगा, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और लोग भी आपकी मौजूदगी नोटिस करेंगे। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय से जो बातें भीतर चल रही थीं, अब उन्हें दिशा देने का मन बनेगा। काम, दिनचर्या और जिम्मेदारियों के क्षेत्र में सूर्य और गुरु आपको व्यवस्थित होने का संकेत दे रहे हैं। इसलिए जो बातें बिखरी हैं, उन्हें आज एक-एक करके संभालना अच्छा रहेगा। घर के माहौल में थोड़ी बेचैनी रह सकती है, इसलिए प्रतिक्रिया कम दें। दिन बढ़ने पर आपका असर, आकर्षण और पहल दोनों बढ़ेंगे। किसी पुराने संकोच से बाहर निकलने का मौका भी मिल सकता है। बस हर बात में अपनी जिद आगे रखने के बजाय संतुलन बनाए रखें, क्योंकि संबंधों के क्षेत्र में उतार-चढ़ाव भी चल रहे हैं।

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आज कुंभ राशि वालों का लव राशिफल

रिश्तों में सहयोग का भाव बन सकता है। अगर आप अविवाहित हैं, तो किसी परिचित, पड़ोस या रिश्तेदारी के दायरे से बातचीत का रास्ता खुल सकता है। इसे हल्के में लें, तुरंत निष्कर्ष पर न पहुंचें। पार्टनर के साथ व्यवहार में गर्मजोशी रहेगी, लेकिन बीच-बीच में दूरी या गलत समझ का भाव भी आ सकता है। इसलिए छोटी बात पर चुप्पी साधने से बेहतर है साफ बात करना। शाम के समय साथ समय बिताना, साथ खाना या भविष्य की छोटी योजना बनाना उपयोगी रहेगा।

आज कुंभ राशि वालों का करियर राशिफल

दोपहर के बाद करियर में आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा। नौकरी में वरिष्ठ आपके काम से संतुष्ट हो सकते हैं, खासकर अगर आपने समय पर काम पूरा किया है। बिजनेस करने वालों के लिए आत्मविश्वास अच्छा रहेगा और कमाई के मौके बन सकते हैं, लेकिन हर सौदे में शर्तें पढ़ना जरूरी है। छात्रों के लिए यह दिन ध्यान लगाकर पढ़ने का है। बुध पढ़ाई और समझ को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए विश्लेषण, लेखन, गणना, तकनीकी विषय या प्रैक्टिस वाले काम अच्छे रहेंगे। सुबह ध्यान कम लग सकता है, इसलिए मुश्किल विषय बाद के समय में रखें। जो लोग इंटरव्यू, मीटिंग या प्रस्तुति में हैं, वे संक्षेप और स्पष्ट रहें।

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आज कुंभ राशि वालों का आर्थिक राशिफल

कमाई की संभावना ठीक है, खासकर अपने प्रयास और आत्मविश्वास के कारण। फिर भी खर्च पूरी तरह कम नहीं होंगे। स्वास्थ्य, घर, सुविधा या रिश्तों पर खर्च हो सकता है। कोई सौदा या खरीदारी आकर्षक लगे, तो तुरंत हां न करें। तुलना और जांच जरूरी है। उधार, साझा खर्च और संबंधों में पैसे मिलाने से पहले स्पष्टता रखें। छोटे लाभ संभव हैं, लेकिन बड़ा जोखिम लेने का दिन नहीं है।

आज कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल

सुबह सुस्ती, कम नींद या मानसिक बोझ महसूस हो सकता है। बाद में ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन खुद को जरूरत से ज्यादा न थकाएं। पेट और पाचन को लेकर हल्की सावधानी रखें। बहुत देर तक भूखे रहने से बचें। थोड़ा अकेला समय, गहरी सांसें और पर्याप्त पानी मदद करेंगे। शाम को हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग शरीर और मन दोनों को संतुलित करेगी।

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आज की सलाह: सुबह धीमे चलें, फिर आत्मविश्वास लौटते ही जरूरी काम एक-एक करके निपटाएं।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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