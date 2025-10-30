Hindustan Hindi News
कुंभ राशिफल 30 अक्टूबर: आज आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी, शादीशुदा जिंदगी में मच सकती है उथल-पुथल

कुंभ राशिफल 30 अक्टूबर: आज आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी, शादीशुदा जिंदगी में मच सकती है उथल-पुथल

संक्षेप: Aquarius Horoscope Today 30 October 2025: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। पढ़ें आज का कुंंभ राशि का राशिफल-

Thu, 30 Oct 2025 05:39 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडे
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 30 अक्टूबर 2025: आज कुंभ राशि वालों को प्यार से जुड़े सभी मामलों पर ध्यान रखना चाहिए और वर्कप्लेस पर नई जिम्मेदारियां भी लें। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल रखें। सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं।

कुंभ लव राशिफल- अपने रिलेशनशिप में धैर्य और रोमांस बनाए रखें और हमेशा एक आकर्षक हंसी बनाए रखें। अपने लवर को हमेशा अपना दोस्त समझें और सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की फीलिंग्स को शेयर करना सुनिश्चित करें। लव अफेयर में चल रही परेशानियों को सुलझाने के लिए आज का दिन अच्छा है। आपको खुलकर बात करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। विवाहित महिलाओं को अपने एक्स लवर के साथ सुलह करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इससे उनके मैरिड लाइफ में उथल-पुथल मच सकती है। किसी समारोह या पार्टी में शामिल होने वाली सिंगल महिलाओं को प्रपोजल मिल सकते हैं।

कुंभ करियर राशिफल- काम को लेकर आपका कमिटमेंट पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा। ऐसे मामलों से बचें जो सीनियर्स के साथ आपके रिश्तों को खराब कर सकते हैं। एचआर डिपार्टमेंट के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। अगर आप ट्रेनिंग पीरियड या प्रोबेशन पर हैं, तो आपको अपनी स्किल साबित करने का अवसर मिलेगा। नए बिजनेस शुरू करने के लिए भी यह एक अच्छा समय है। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स और किराने का सामान बेचने वाले बिजनेसमैन को अच्छा मुनाफा होगा।

कुंभ आर्थिक राशिफल- आपको पुराने निवेशों से अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आज फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड जैसे सुरक्षित निवेशों को प्राथमिकता देनी चाहिए। आज आपको किसी जरूरतमंद दोस्त की आर्थिक मदद भी करनी पड़ सकती है। घरेलू सामान और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए दिन का दूसरा भाग चुनना चाहिए। बिजनेसमैन पार्टनरों के साथ आर्थिक मसले सुलझाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए भी दिन का दूसरा भाग अच्छा है।

कुंभ सेहत राशिफल- जिन लोगों को कार्डियक बीमारी का इतिहास रहा है, उन्हें मुश्किलें हो सकती हैं। बेचैनी होने पर सतर्क रहें। भारी सामान उठाने से बचें और बुज़ुर्गों को चीनी के सेवन में सावधानी बरतनी चाहिए। अच्छी मेंटल और फीजिकल हेल्थ के लिए योग और ध्यान की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज को भी आज वेकेशन में एडवेंचर्स स्पोर्ट्स से बचना चाहिए। कुछ बच्चों को ओरल हेल्थ से जुड़ी परेशानी और स्किन इंफेक्शन हो सकते हैं।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहिष्णु, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जल वाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

साइन शासक: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग: गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीला नीलम

कुंभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

