कुंभ राशिफल (3 नवंबर 2026): आज प्रभाव जमाने के लिए महंगा उपहार न खरीदें, अनचाहा वादा जरूरी नहीं
Aaj ka kumbh rashifal in hindi: आज कुंभ राशि वालों का करियर, आर्थिक स्थिति, लव लाइफ और सेहत में किस तरह के परिणाम मिलेंगे। जानें एस्ट्रोलॉजर अनीता बरनवाल से कुंभ राशि का भविष्यफल।
तीन नवंबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि के सातवें भाव में रहेगा। बातचीत, साझेदारी और दूसरे व्यक्ति की जरूरत समझना दिन का प्रमुख विषय हो सकता है। सहयोग की संभावना है, लेकिन सामने वाला आपकी योजना में शामिल होगा, यह पहले से तय नहीं है। अपनी बात स्पष्ट रखने के साथ उसके उत्तर के लिए जगह छोड़ें। परिवार के साथ बाहर जाने या साझा गतिविधि का विचार हो तो सुविधा और खर्च पर सहमति बनाएं। केवल माहौल अच्छा रखने के लिए अनचाहा वादा करना जरूरी नहीं है। दिन का बेहतर उपयोग ऐसी बातचीत में होगा जिसमें दोनों पक्ष अपनी अपेक्षा और सीमा साफ कह सकें।
आज का कुंभ राशिफल करियर और शिक्षा
गुरु सिंह राशि के सातवें भाव में हैं। सोच समझकर किए गए समझौते और आपसी समझ के लिए गुंजाइश है, मगर इससे दूसरे संबंधगत दबाव मिट नहीं जाते। नौकरी में साझे काम की जिम्मेदारी, अंतिम समीक्षा और सूचना देने का तरीका पहले तय करें। ग्राहक से बात हो तो केवल सहमति का संकेत मिलने पर काम शुरू न करें, आवश्यक शर्तें लिखित में लें। तुला राशि के नौवें भाव में वक्री बुध प्रशिक्षण, आवेदन और सलाह से जुड़े विवरण दोबारा पढ़ने का संदर्भ देते हैं। विद्यार्थी साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों का अभ्यास अलग से करना होगा। शिक्षक से मतभेद हो तो प्रश्न को विषय तक सीमित रखें। व्यवसाय में नया साझेदार मिले तो उसका अनुभव, कार्यशैली और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता समझने में समय लें। उत्साह को जांच का विकल्प न बनाएं।
आज का कुंभ राशि आर्थिक स्थिति
शनि मीन राशि के दूसरे भाव में वक्री हैं। यह साढ़ेसाती का अंतिम चरण है, जिसमें पारिवारिक दायित्व, सुरक्षित बचत और बोलचाल की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हैं। सामान्य खर्च को निश्चित नुकसान समझने की जरूरत नहीं, लेकिन आरक्षित धन का उपयोग सोचकर करें। कोई साझा खरीद हो तो योगदान और मालिकाना स्पष्ट रखें। घूमने, उपहार या सुविधा पर खर्च करने से पहले नियमित भुगतान अलग निकाल लें। किसी रिश्तेदार की सहायता करनी हो तो उतनी ही राशि तय करें जिसे देने के बाद अपनी जरूरतें प्रभावित न हों। उधार के लेनदेन में स्पष्ट रिकॉर्ड संबंध को भी सहारा देता है। छूट देखकर खरीदने के बजाय वस्तु की उपयोगिता और कुल कीमत पर ध्यान दें।
आज का कुंभ राशि लव राशिफल
राहु कुंभ राशि के पहले भाव में और केतु सिंह राशि के सातवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी अपनी स्वतंत्रता और रिश्ते में सक्रिय भागीदारी को साथ संभालने का विषय उठाती है। न अपनी इच्छा पूरी तरह दबाएं, न दूसरे की जरूरत को गौण मानें। साथी को उपहार देना चाहें तो उसकी पसंद जानना कीमत से अधिक उपयोगी होगा। अविवाहित पाठकों तक किसी परिचित के माध्यम से प्रस्ताव पहुंचे तो बिना जल्दबाजी बातचीत करें। मित्रता में प्रेम की बात रखना चाहें तो दूसरे व्यक्ति की सहजता और असहमति का सम्मान जरूरी है। परिवार के साथ बाहर जाने की योजना में सभी की ऊर्जा और सुविधा पूछें, केवल उत्साह के आधार पर कार्यक्रम न तय करें।
आज का कुंभ राशि स्वास्थ्य राशिफल
सामाजिक गतिविधि और दूसरों के कार्यक्रम के बीच अपनी शारीरिक जरूरतों को जगह दें। बाहर निकलें तो पानी, भोजन और विश्राम की सामान्य व्यवस्था रखें। किसी निजी स्वास्थ्य चिंता पर झिझक के कारण सलाह टालना उचित नहीं होगा, लेकिन केवल आशंका से अपने लिए रोग का निष्कर्ष भी न निकालें। लक्षण हों तो योग्य चिकित्सक से बात करें। लंबे समय तक बैठकर बातचीत या काम करते हों तो शरीर की स्थिति बदलते रहें। मानसिक थकान में हर संदेश का तत्काल उत्तर देने की बाध्यता घटाएं। रात के आराम से पहले काम और निजी बातचीत की सीमा तय करना मन को विराम देने में मदद कर सकता है।
शुभ अंक
८
शुभ रंग
काला
शुभ मुहूर्त
आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।
कुंभ राशि क्या करें
किसी साझा योजना पर सहमति से पहले दोनों की अपेक्षाएं पूछें। खर्च, जिम्मेदारी और मना करने की गुंजाइश स्पष्ट रखें। परिवार के जरूरी भुगतान अलग रखकर ही मनोरंजन के लिए उपलब्ध राशि तय करें।
कुंभ राशि क्या न करें
मित्रता, प्रस्ताव या कारोबारी बातचीत में चुप्पी को सहमति न मानें। प्रभाव जमाने के लिए महंगा उपहार न खरीदें। नाराजगी में परिवार के आर्थिक मामलों या किसी की निजी जानकारी को सार्वजनिक चर्चा का विषय न बनाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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