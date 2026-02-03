Hindustan Hindi News
कुंभ राशिफल 3 फरवरी: कुंभ राशि आज पैसों के मामले में रहें संभलकर, अचानक न करें ये काम

संक्षेप:

Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 3 February 2026, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Feb 03, 2026 05:43 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aquarius Horoscope Today 3 February 2026 Aaj Ka Kumbh Rashifal, कुंभ राशिफल 3 फरवरी 2026: एनर्जी आज के दिन हल्के-फुल्के रिस्क लेने के पक्ष में है। बड़े कदम उठाने से पहले क्लियर नोट्स और आसान टेस्ट को प्राथमिकता दें। दोस्त और सहकर्मी छोटी जीत पर आपका हौसला बढ़ाएंगे। अपनी जिज्ञासा का इस्तेमाल प्लान को बेहतर बनाने के लिए करें, और रूटीन को स्टेबल रखें। आज उठाया गया एक प्रैक्टिकल कदम भविष्य की पसंद को बेहतर बना सकता है और नए मददगार कनेक्शन बनाने में मदद कर सकता है। आज आपका दिमाग तेज काम करेगा। नए प्लान सामने आ सकते हैं। आइडिया को प्यार से शेयर करें, एक छोटा प्रोजेक्ट टेस्ट करें, और ऐसे लोगों से कनेक्ट करें, जो आपके विजन और स्किल को महत्व देते हैं।

कुंभ राशि आज पैसों के मामले में रहें संभलकर, अचानक न करें ये काम

कुंभ राशि लव राशिफल

प्यार के मामले में, कुंभ राशि वालों, आज आपकी जिज्ञासा रोमांस भरी बातचीत को बढ़ावा देगी। जरूरी सवाल पूछें और जवाब सुनें। साझा शौक या छोटी सैर दोस्ती भरी नजदीकी बढ़ा सकती है। सिंगल लोग किसी लर्निंग ग्रुप या कम्युनिटी इवेंट के दौरान किसी से मिल सकते हैं। शांत रहें। अचानक वादे करने से बचें और क्लियर शब्दों को प्राथमिकता दें। पारिवारिक संबंधों और सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान करें। छोटे, छोटे सोच-समझकर किए गए काम और सच्ची तारीफ रिश्तों को मजबूत करती है और आपसी विश्वास और खुशी बढ़ाती है। मुस्कुराते रहें।

करियर राशिफल

काम में नए तरीकों और आइडिया को क्लियर तौर पर शेयर करने को बढ़ावा मिलेगा। कदमों और अपेक्षित परिणामों के साथ एक छोटा प्लान पेश करें। सहकर्मी आपके सोचे-समझे रिसर्च और शांत लहजे की कद्र करेंगे। अगर आपको कोई ऑप्शन चुनना है, तो वह विकल्प चुनें, जो लगातार प्रगति बनाए रखे। बाद में टाइम बचाने के लिए जरूरी प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करें। कोई मेंटर या मददगार सहकर्मी प्रैक्टिकल टिप्स दे सकता है। विनम्र भाषा का इस्तेमाल करें, डेडलाइन पूरी करें, और क्रिएटिव सोच को रूटीन कामों के साथ संतुलित करें और हर दिन छोटे सुधारों का जश्न मनाएं।

फाइनेंशियल राशिफल

आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल दिखती है, लेकिन इसके लिए प्लानिंग की जरूरत है। बैंक स्टेटमेंट की जांच करें और सेविंग्स गोल तय करें। बड़ी रकम उधार देने से बचें और जब तक आप डिटेल्स कन्फर्म न कर लें, तब तक बड़ी खरीदारी में जल्दबाजी न करें। किसी शौक या पार्ट टाइम काम से थोड़ी साइड इनकम हो सकती है। मासिक बिल्स पर नजर रखें और एक गैर-जरूरी खर्च में कटौती करें। सब्सक्रिप्शन के लिए भुगतान करते समय क्लियर इनवॉइस मांगें। आज सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड रखने का अभ्यास करने से भविष्य के बजट आसान होंगे और पैसे के बारे में तनाव कम होगा। आज के दिन शांत, स्टेबल निर्णय लेते रहें।

सेहत राशिफल

आपको सेहत के लिए देखभाल की आवश्यकता है। हल्की-फुल्की एक्टिविटी करें, जैसे छोटी सैर या हल्का योग, और सोने का एक नियमित शेड्यूल बनाए रखें। सादा पानी पिएं और नियमित समय पर संतुलित भोजन करें। लंबे काम के दौरान थोड़ी देर के लिए ब्रेक लें ताकि आप स्ट्रेच कर सकें और अपनी आंखों को आराम दे सकें। अगर आपको तनाव महसूस हो रहा है, तो धीरे-धीरे सांस लेने की कोशिश करें या बाहर थोड़ी देर टहलें। सोने से पहले भारी स्क्रीन से बचें। आराम और रूटीन के बारे में छोटे, अच्छे ऑप्शन आपकी एनर्जी और मूड में मदद करेंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
