कुंभ राशिफल 29 सितंबर: आज धन के मामलों में सावधानी बहुत जरूरी, न करें ऑफिस रोमांस

Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 29 September 2025, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Today Aquarius Horoscope, कुंभ राशिफल 29 सितंबर 2025: अपने प्रेम जीवन को रोचक बनाए रखने के लिए शांत रहें। प्रोफेशनल प्रेशर को कॉन्फिडेंस से संभालें। धन से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। आज सेहत भी कुछ समस्याओं से जूझ सकती है।

कुंभ लव लाइफ: साथी की पसंद के प्रति सतर्क रहें, इससे रिश्ते को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। सिंगल जातकों को, जो पार्टनर ढूंढ रहे हैं, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आखिरी फैसला लेने से पहले हर पहलू का विश्लेषण करना चाहिए। आज प्रेम संबंधों में मौजूदा समस्याओं को सुलझाने का भी अच्छा समय है। आज बातचीत बहुत जरूरी है। आपको अपने प्रेमी/प्रेमिका को पर्सनल स्पेस देने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। मैरिड जातकों को भी ऑफिस रोमांस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसका आज वैवाहिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।

करियर राशिफल: आपके प्रोफेशनल जीवन में ऑफिस पॉलिटिक्स के रूप में चुनौतियां आ सकती हैं। आपको काम पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। नैतिकता से समझौता न करना भी अच्छा है। आईटी, फाइनेंस, एनीमेशन, मीडिया, विज्ञापन, ऑटोमोबाइल, डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, हेल्थ केयर और परिवहन से जुड़े लोगों को डेडलाइन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग नोटिस पीरियड में हैं, उनके आज इंटरव्यू होंगे। क्लाइंट्स को प्रभावित करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का उपयोग करने से स्टूडेंट्स भी परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और आपको रुकावटों से बचने के लिए सही व स्मार्ट प्लान बनाने की आवश्यकता है। लग्जरी की खरीदारी जैसे बड़े खर्च से बचें। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद सकते हैं। शेयर मार्केट का विकल्प न चुनें। परिवार में संपत्ति से जुड़ी बातचीत से दूर रहना भी बुद्धिमानी है। व्यवसायी सभी लंबित बकाया चुका देंगे और प्रमोटरों के माध्यम से धन जुटाने में भी सफलता हासिल करेंगे। व्यापारियों को वित्तीय मामलों को अधिक सावधानी से संभालने की आवश्यकता है।

सेहत राशिफल: कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी। कुछ जातकों को पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ बच्चे वायरल बुखार, गले में खराश और एलर्जी के कारण स्कूल भी छोड़ सकते हैं। मौखिक स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आज लाइफस्टाइल को प्रभावित कर सकती हैं। सुबह और शाम कुछ देर टहलें, क्योंकि इससे आप फिट रहेंगे। गर्भवती महिलाओं को आजकल साहसिक खेलों के साथ-साथ बाइक चलाने से भी बचना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ