आज का कुंभ राशिफल (29 अक्टूबर): मन में बेचैनी की गुंजाइश, काम की झुंझलाहट बातचीत में न उतारें

Aaj ka kumbh rashifal: आज कुंभ राशि वालों के जीवन में किस तरह के बदलाव आएंगे, बता रही हैं एस्ट्रोलॉजर अनीता बरनवाल। जानें कुभ राशि वालों का 29 अक्टूबर को कैसा बीतेगा दिन।

आज का कुंभ राशिफल: 29 अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि के चौथे भाव में रहेगा। घर की व्यवस्था और निजी जरूरतें ध्यान मांग सकती हैं, साथ ही मन में बेचैनी या काम के बीच घरेलू चिंता आने की गुंजाइश है। रात में चंद्रमा मिथुन राशि के पांचवें भाव में जाएगा। तब पढ़ाई, मनोरंजन या रचनात्मक रुचि की ओर झुकाव हो सकता है, हालांकि अपेक्षाएं एकाग्रता भटका सकती हैं। दिन को सहज रखने के लिए हर खाली जगह में नया कार्यक्रम न भरें। घर के किसी काम और अपनी जरूरी जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाएं। उपलब्ध मदद स्वीकार करें, लेकिन दूसरों की सुविधा पूछकर ही योजना आगे बढ़ाएं।

कुंभ राशि करियर राशिफल गुरु कर्क राशि के छठे भाव में उच्च हैं। यहां उच्च स्थिति के बावजूद काम की मात्रा, सेवा संबंधी जिम्मेदारियों और मतभेदों को व्यावहारिक ढंग से संभालना जरूरी है। हर अनुरोध स्वीकार करना उपयोगी नहीं होगा। नौकरी में प्राथमिकता बदल रही हो तो पूछें कि पहले किस काम को पूरा करना है। घरेलू जिम्मेदारी से काम प्रभावित होने की संभावना हो तो संबंधित व्यक्ति को जानकारी दें। बुध तुला राशि के नौवें भाव में वक्री हैं। पढ़ाई, प्रशिक्षण या आवेदन के पुराने निर्देश फिर जांचना मददगार हो सकता है। विद्यार्थी केवल उत्तर याद करने के बजाय अवधारणा का आधार समझें। कठिन सवाल पर शिक्षक से उदाहरण मांगें। समूह अध्ययन में तय करें कि चर्चा के बाद कौन सा अभ्यास पूरा होना चाहिए। रचनात्मक काम के लिए मिले विचार दर्ज कर लें, ताकि ध्यान बदलने पर उपयोगी बात छूटे नहीं।

कुंभ राशि आर्थिक राशिफल शनि मीन राशि के दूसरे भाव में वक्री हैं। साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है। इसका व्यावहारिक अर्थ है घर की नियमित जरूरतों के लिए टिकाऊ आर्थिक व्यवस्था बनाना और धन संबंधी बातचीत में ऐसे वादे न करना जिन्हें निभाना कठिन हो। इसे निश्चित आर्थिक हानि का संकेत न समझें। उपकरण, सजावट या संपत्ति लेने का विचार हो तो खरीद मूल्य के साथ रखरखाव और दूसरी देनदारियां जोड़ें। खराब वस्तु बदलने से पहले मरम्मत की लागत भी पूछ सकते हैं। संपत्ति के दस्तावेज और स्वामित्व की स्वतंत्र जांच जरूरी है। सामाजिक कार्यक्रम के लिए खर्च की सीमा रखें। छूट आकर्षक हो तब भी देखें कि वस्तु की जरूरत अभी है या खरीद टल सकती है।

कुंभ राशि लव राशिफल राहु कुंभ राशि के पहले भाव में और केतु सिंह राशि के सातवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी अपनी स्वतंत्रता और साझेदारी में भागीदारी के बीच संतुलन तलाशने का विषय सामने रखती है। निजी समय चाहिए तो स्पष्ट कहें, चुप्पी से दूसरे व्यक्ति को अनुमान लगाने पर मजबूर न करें। साथी के साथ घर की खरीद या बाहर जाने की योजना बन सकती है, लेकिन सहमति पहले लें। मां या परिवार से सहयोग मिले तो उनकी इच्छा और सुविधा भी जानें। किसी समारोह में जाना हो तो सभी की भागीदारी अनिवार्य न मानें। नए परिचय को सहज गति से आगे बढ़ने दें, तुरंत खास जुड़ाव की अपेक्षा न रखें।

कुंभ राशि स्वास्थ्य राशिफल घर और काम के बीच ध्यान बंटे तो आराम का क्रम बनाए रखना उपयोगी रहेगा। सोने की जगह को अधूरे काम का स्थायी ठिकाना न बनाएं। जरूरी सूची लिखकर काम अलग रख देना मानसिक विराम में मदद कर सकता है। भोजन और हल्की गतिविधि के लिए जगह रखें, भले कार्यक्रम छोटा करना पड़े। बाहर घूमना या मनोरंजन अच्छा विराम हो सकता है, पर थकान को अनदेखा करके देर तक सक्रिय रहना जरूरी नहीं। किसी परेशानी के लगातार बने रहने पर योग्य चिकित्सक से सलाह लें। उपचार या व्यायाम का तरीका केवल जल्दी परिणाम पाने की इच्छा से न बदलें।

शुभ अंक ८

शुभ रंग काला

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

कुंभ राशि वाले क्या करें घरेलू खरीद से पहले जगह, उपयोग और कुल लागत की सूची बनाएं। परिवार के साथ काम बांटते समय प्रत्येक व्यक्ति की उपलब्धता पूछें। पढ़ाई में ध्यान भटके तो छोटा अभ्यास पूरा करके अपनी समझ जांचें।