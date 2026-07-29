आज का कुंभ राशिफल 29 जुलाई: राहु के कारण मन उलझा हुआ करेगा महसूस, 3 चीजों पर रखें नियंत्रण
Aaj ka kumbh rashifal 29 July 2026: कुंभ राशि वालों आपके लिए यह दिन पीछे हटकर चीजों को व्यवस्थित करने का है, आगे भागने का नहीं है। कामकाज में मेहनत दिखाई देगी। पढ़ें आज का कुंभ राशिफल।
Aaj ka kumbh rashifal 29 July 2026, आज का कुंभ राशिफल: दिन थोड़ा खर्चीला और भीतर से थकाने वाला लग सकता है। काम चलते रहेंगे, लेकिन मन बार बार पीछे हटकर आराम चाहता रहेगा। कुछ मामलों में आपको लगेगा कि मेहनत अधिक है और नतीजा धीमा है। यह भावना अस्थायी है, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं। आज बेहतर यही रहेगा कि जरूरी काम पहले पूरे करें और अनावश्यक दौड़ भाग कम रखें। घरेलू वातावरण में भी संवेदनशीलता रहेगी। छोटी बात पर प्रतिक्रिया तेज हुई तो बात बढ़ सकती है। राहु के प्रभाव से मन कभी कभी उलझा हुआ महसूस कर सकता है, जबकि सूर्य और गुरु कामकाज में अनुशासन मांग रहे हैं। इसलिए आज भावनात्मक और व्यावहारिक पक्ष को अलग अलग संभालना होगा। किसी पर संदेह करने या मन ही मन कहानी बनाने के बजाय स्पष्ट बात करें। अपने शब्द, खर्च और समय, इन तीनों पर नियंत्रण रखेंगे तो दिन संभल जाएगा। यह दिन पीछे हटकर चीजों को व्यवस्थित करने का है, आगे भागने का नहीं।
आज का कुंभ लव राशिफल
जीवनसाथी या प्रियजन के साथ बात करते समय सावधानी जरूरी है। संबंधों में खटास आने की संभावना तब बढ़ेगी जब आप बिना पूरी बात सुने प्रतिक्रिया देंगे। साथी की कोई बात आपको चुभ सकती है, लेकिन उसी समय उत्तर देना जरूरी नहीं। थोड़ा शांत होकर बात करेंगे तो माहौल बचा रहेगा। घरेलू शांति आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। रिश्ते में दूरी का असली कारण समय, थकान या आर्थिक दबाव भी हो सकता है, इसलिए केवल भावनात्मक अर्थ न निकालें। यदि कोई बात बार बार दोहराई जा रही है, तो एक ठोस और व्यवहारिक समाधान पर सहमति बनाएं। नरम लहजा आज सबसे बड़ा सहारा है।
आज का कुंभ करियर राशिफल
कामकाज में मेहनत दिखाई देगी, लेकिन परिणाम धीरे मिलने से अधीरता हो सकती है। ऑफिस में नियम, फॉलोअप और बारीकियों पर ध्यान देना जरूरी है। जो लोग सेवा, प्रशासन, स्वास्थ्य, सलाह, लेखन या डेटा से जुड़े काम में हैं, उन्हें आज शांति से काम करना होगा। जल्दबाजी में गलती हो सकती है। छात्रों के लिए मन भटकने का योग है, फिर भी बुध की मदद से समझने की क्षमता बनी रहेगी। रचनात्मक विषयों या विश्लेषण वाले टॉपिक में अच्छा काम हो सकता है, बस नियमितता चाहिए। घर के माहौल का असर पढ़ाई और काम दोनों पर पड़ेगा। इसलिए अपनी जगह व्यवस्थित रखें। टीम में किसी से मनमुटाव हो तो जवाबी प्रतिक्रिया के बजाय साफ और सीमित बात करें।
आज का कुंभ आर्थिक राशिफल
खर्च आय से आगे निकलने की कोशिश कर सकता है, इसलिए बजट पर खास ध्यान दें। छोटे छोटे अनावश्यक खर्च मिलकर दबाव बना सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी, दिखावे के खर्च या बिना जरूरत की बुकिंग को टालना बेहतर रहेगा। निवेश के लिए दिन खास मजबूत नहीं दिखता, इसलिए केवल सुरक्षित और समझी हुई चीजों पर ही विचार करें। उधार, किस्त या साझा खर्च से जुड़े मामलों में लिखित हिसाब रखना अच्छा रहेगा। परिवार के लिए कुछ खर्च जरूरी हो सकते हैं, पर हर मांग पर तुरंत पैसा निकालना सही नहीं। आज बचाव ही लाभ है।
आज का कुंभ स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा थोड़ी कम महसूस हो सकती है। नींद की कमी, मानसिक दबाव या घर की टेंशन इसका कारण बन सकती है। शरीर को आराम देने के साथ मन को भी शांत करना होगा। पानी पर्याप्त लें। बहुत देर तक एक ही जगह बैठे रहने से सुस्ती बढ़ेगी। हल्की वॉक, गहरी सांस और स्क्रीन टाइम में थोड़ी कमी लाभ देगी। यदि बेचैनी हो तो काम की गति धीमी करें, पर पूरी तरह छोड़ें नहीं।
आज की सलाह: खर्च, गुस्सा और जवाब तीनों को थोड़ा रोककर चलेंगे तो दिन आसान रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र