कुंभ राशिफल 29 अगस्त: आज आपको मिलेगा मेहनत का फल, ऑफिस में करें अप्रेजल की उम्मीद

Aquarius Horoscope Today 29 August 2025: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। पढ़ें आज का कुंंभ राशि का राशिफल-

29 Aug 2025
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 29 अगस्त 2025: आज कुंभ राशि वालों के लिए लव अफेयर रोमांचक रहेगा। चैलेंज के बावजूद आप सभी प्रोफेशनल टास्कों को पूरा करने में सफल रहेंगे। धन का लेन-देन सावधानी से करें, वहीं सेहत भी आज अच्छी रहने वाली है।

कुंभ लव राशिफल- लव अफेयर में सुखद और प्रोडक्टिव मूमेंट देखने को मिलेंगे। खुश और दुख दोनों फीलिंग्स को शेयर करने पर विचार करें। इससे बॉन्डिंग मजबूत होगी। आप अपने लवर को बेहतर तरीके से जानने के लिए रोमांटिक वेकेशन की प्लानिंग भी बना सकते हैं। अपना दिल खुला रखें और उम्मीद हाई रखें, क्योंकि कोई सीधे आपके दिल और आपके लाइफ में चलकर इसे और भी खूबसूरत बना सकता है। आज विवाह के योग भी बन रहे हैं। आप अपने शादीशुदा लाइफ में चल रही परेशानियों को सुलझाने के लिए दिन के दूसरे भाग को भी चुन सकते हैं।

कुंभ करियर राशिफल- मीटिंग में बिना किसी झिझक के अपनी राय जाहिर करें। आपके सुझावों को लेने वाले लोग होंगे और इससे आपको नई पोजिशन पाने में भी मदद मिलेगी। गॉसिप से दूर रहें और यह भी सुनिश्चित करें कि आज आपकी प्रोडक्टिविटी से समझौता नहीं हो। आप नौकरी के कारणों से ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि हेल्थकेयर और आईटी प्रोफेशनल, शेफ और बैंकरों के साथ, वर्कस्टेशन पर ओवरटाइम करेंगे। बिजनेसमैन को पार्टनरशिप में परेशानी आ सकती है। कुछ इंवेस्टर्स का पैसा डूब सकता है, लेकिन ज्यादातर बिजनेसमैन को अच्छी संभावनाएं नजर आएंगी।

कुंभ आर्थिक राशिफल- किसी भाई-बहन को आर्थिक मदद की जरूरत हो सकती है और आपको इसे करना होगा। बिजनेसमैन अपने व्यापार का विस्तार करने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि प्रमोटर धन लाएंगे। आज निवेश करने का अच्छा समय है। आपको अपनी मेहनत का फल देखने को मिलने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी पर विचार कर सकते हैं। ऑफिस में अप्रेजल की उम्मीद करें जिसका प्रभाव बैंक बैलेंस पर भी पड़ेगा।

कुंभ सेहत राशिफल- आज आप बीमारियों से उबर सकते हैं, लेकिन अपने डाइट के बारे में सतर्क रहना भी महत्वपूर्ण है। पोषक तत्वों और प्रोटीन से भरपूर संतुलित मेनू को फॉलो करें। आपको यह भी सतर्क रहना चाहिए कि एल्कोहल पीकर गाड़ी नहीं चलाएं। कुछ बड़े-बुजुर्गों को जोड़ों में दर्द होगा, जबकि महिलाओं को विजन या स्किन से जुड़ी परेशानी होंगी जिनके लिए मेडिकल की जरूरत होगी। खेलते समय छोटी-मोटी चोटों के कारण चोट लग सकती है, लेकिन वे सीरियस नहीं होंगी।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहिष्णु, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जल वाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

साइन शासक: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग: गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीला नीलम

कुंभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)