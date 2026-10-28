आज का कुंभ राशिफल (28 अक्टूबर): दबाव में उधार न दें, अपनी सुविधा के साथ दूसरों की जरूरत भी पूछें
today kumbh rashi: आज कुंभ राशि वाले अगर किसी लंबित घरेलू फैसले को लेने वाले हैं, तो जरूरी जानकारी जुटाना जरूरी रहेगा। जानें आज कुंभ राशि की आर्थिक स्थिति, करियर, लव लाइफ और सेहत कैसी रहेगी।
28 अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि के चौथे भाव में रहेगा। घर की व्यवस्था, निजी सुविधा या भावनात्मक बेचैनी बीच बीच में ध्यान मांग सकती है। परिवार के साथ समय अच्छा लग सकता है, फिर भी सभी तनाव समाप्त होने की अपेक्षा न रखें। जो बात आपके हाथ में है, उसी से शुरुआत करें। कोई घरेलू निर्णय लंबित हो तो जरूरी जानकारी एक जगह जुटाएं। काम और घर की जिम्मेदारियों को एक साथ संभालने के लिए उपलब्ध क्षमता का सही अनुमान रखें। मन को थोड़ा विश्राम देना उपयोगी होगा, लेकिन जरूरी संवाद टालना समाधान नहीं है। अपनी सुविधा के साथ दूसरों की जरूरत भी पूछें।
कुंभ करियर राशिफल टुडे
गुरु कर्क राशि के छठे भाव में उच्च स्थिति में हैं। यहां उच्च अवस्था कार्यभार, सेवा संबंधी दायित्व या मतभेदों को अपने आप आसान नहीं बनाती। काम की सीमा, जिम्मेदार व्यक्ति और पूरा करने की अपेक्षा स्पष्ट रखें। यदि किसी शिकायत का उत्तर देना हो तो भावना से अधिक तथ्य उपयोगी होंगे। कर्क राशि के छठे भाव में नीच मंगल भी मौजूद हैं। कठिन काम उठाते समय जल्द प्रतिक्रिया देने के बजाय तरीका तय करें और ऊर्जा का बंटवारा समझदारी से करें। विद्यार्थियों को घर की हलचल से ध्यान भटके तो सीमित सामग्री लेकर शांत स्थान चुनना मदद कर सकता है। कठिन विषय को छोटे प्रश्नों में बांटें। प्रतियोगी तैयारी में प्रगति का आकलन अभ्यास से करें, केवल आत्मविश्वास से नहीं। सहकर्मी की मदद करें तो अपने काम की सीमा भी बताएं।
कुंभ राशि आर्थिक राशिफल
शनि मीन राशि के दूसरे भाव में वक्री हैं। यह साढ़ेसाती का अंतिम चरण है, जिसमें पारिवारिक दायित्व, बचत और बोलचाल को जिम्मेदारी से संभालना महत्वपूर्ण है। सामान्य खर्च को निश्चित नुकसान मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन उपलब्ध रकम का स्पष्ट हिसाब रखें। वाहन या घरेलू सामान की खरीद पर विचार हो तो रखरखाव, किस्त और अन्य लागत भी जोड़ें। परिजनों से मदद की अपेक्षा हो तो उसे निश्चित आय न मानें। पहले से बचत चल रही हो तो उसकी निरंतरता देखें। किसी जरूरी खर्च के लिए अलग राशि रखना उपयोगी रहेगा। दबाव में उधार देने या ऐसी आर्थिक जिम्मेदारी लेने से बचें जिसकी सीमा आपको पूरी तरह मालूम न हो।
कुंभ लव राशिफल आज
राहु कुंभ राशि के पहले भाव में और केतु सिंह राशि के सातवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी अपनी पहचान और इच्छाओं को साझेदारी की जरूरतों के साथ संतुलित करने का विषय उठाती है। अपनी सुविधा बताएं, लेकिन दूसरे की बात सुनने की जगह भी रखें। साथी का अलग ढंग से प्रतिक्रिया देना हमेशा दूरी का संकेत नहीं होता। परिवार में माता या किसी परिजन से जुड़ी जरूरत हो तो पूछकर मदद करें, अपनी तरफ से अनुमान न लगाएं। किसी आयोजन में शामिल होने का निर्णय आपसी सुविधा से लें। अविवाहित पाठक नए परिचय में केवल आकर्षण नहीं, संवाद की सहजता भी देखें। निजी समय मांगना ठीक है, उसे सम्मानपूर्वक स्पष्ट करें।
स्वास्थ्य राशिफल कुंभ राशि
घर और काम के बीच लगातार ध्यान बदलना थकाने वाला हो सकता है। दिनचर्या में ऐसे छोटे विराम रखें जिनमें कोई नया काम न जोड़ना पड़े। भोजन, पानी और सामान्य गतिविधि की नियमितता बनाए रखें। आराम के नाम पर लगातार स्क्रीन देखते रहना मानसिक विश्राम जैसा नहीं होता। नींद की तैयारी में अनावश्यक संदेश और उत्तेजक सामग्री कम करें। पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारी या उपचार है तो उसकी उपेक्षा न करें। अपने अनुभव की तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करके निष्कर्ष न निकालें। लगातार बनी परेशानी के लिए चिकित्सकीय सलाह लें। आज सब कुछ ठीक महसूस करना जरूरी नहीं, व्यवस्थित देखभाल अधिक उपयोगी है।
शुभ अंक
८
शुभ रंग
काला
शुभ मुहूर्त
आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।
क्या करें
घर की एक जरूरी व्यवस्था सुधारें और परिवार के साथ खर्च की प्राथमिकता स्पष्ट करें। कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारी की सीमा बताएं। साथी से बातचीत में पहले उसकी जरूरत पूछें, फिर अपनी अपेक्षा सीधे शब्दों में रखें।
क्या न करें
मन की बेचैनी दूर करने के लिए बड़ी खरीद न करें। संभावित पारिवारिक मदद को पक्का भुगतान न मानें। काम का तनाव घर की बातचीत में कटाक्ष बनाकर न उतारें और अपनी थकान को लगातार अनदेखा न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र