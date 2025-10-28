Hindustan Hindi News
कुंभ राशिफल 28 अक्टूबर: आज आपकी आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी, नौकरी में भी रहेंगे भाग्यशाली

संक्षेप: Aquarius Horoscope Today 28 October 2025: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। पढ़ें आज का कुंंभ राशि का राशिफल-

Tue, 28 Oct 2025 06:05 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडे
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 28 अक्टूबर 2025: कुंभ राशि वालों आज रिलेशनशिप से से जुड़ी परेशानियों को हैंडल करने में सावधानी बरतें। काम पर बेहतरीन रिजल्ट पाने के लिए आपको प्रोफेशनल होना होगा। थोड़ी-बहुत सेहत से जुड़ी परेशानियां रहेंगी, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।

कुंभ लव राशिफल- लव अफेयर आज ज्यादा बातचीत की मांग करते हैं। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उन्हें अपने लवर से फोन पर बात करके अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए। जो लोग अपने एक्स लवर के साथ मतभेद सुलझाना चाहते हैं, वे दिन के दूसरे भाग में भी ऐसा कर सकते हैं। आज रोमांटिक डिनर के लिए अच्छा समय है, आप अपने लवर को गिफ्ट देकर सरप्राइज भी कर सकते हैं। आप अपने लवर को फैमिली से मिलवाने की पहल भी कर सकते हैं। शादी के भी योग बन रहे हैं।

कुंभ करियर राशिफल- नौकरी के मामले में आज आप भाग्यशाली रहने वाले हैं। आपकी क्षमता दिखाने के नए अवसर सामने आएंगे। आज किसी क्लाइंट के साथ आपकी मुलाकात लाभकारी रहेगी। विदेशी क्लाइंट्स को हैंडल करने में आपकी बातचीत का हुनर ​​काम आएगा। टीम मीटिंग में असहमति होने पर अपना आपा नहीं खोना भी जरूरी है। सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को नए विचारों के साथ आगे आना चाहिए। अपने क्षेत्र का विस्तार करने के बेहतर अवसरों की तलाश कर रहे बिजनेसमैन को सफलता मिलेगी।

कुंभ आर्थिक राशिफल- आज आपकी आर्थिक स्थिति शेयर मार्केट में समझदारी भरे निवेश की इजाजत देगी। लेकिन आज ट्रेडिंग की अच्छी समझ होना जरूरी है। आज आप नया घर या वाहन खरीदेंगे। परिवार में संपत्ति से जुड़े कुछ मामले भी हो सकते हैं, जिनके बारे में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। कोई भाई-बहन भी आर्थिक मदद मांग सकता है, जिसकी आपको जरूरत है। आप दिन के पहले भाग में दान-पुण्य भी कर सकते हैं।

कुंभ सेहत राशिफल- सेहत से जुड़ी परेशानियां आज रहेंगी। आपको खांसी-जुकाम की परेशानी हो सकती है और बुजुर्गों को घुटनों और कोहनियों में दर्द की शिकायत हो सकती है। सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। डायबिटीज से परेशान लोगों को दिन के दूसरे भाग में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। स्ट्रेस और नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूर रहना भी अच्छा रहेगा। आज गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। ट्रैफिक के सभी नियमों को फॉलो करें।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

