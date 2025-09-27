कुंभ राशिफल 27 सितंबर: आज बिजनेस करने वाले इस तरह कमाएंगे धन, स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर

Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 27 September 2025, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Today Aquarius Horoscope, कुंभ राशिफल 27 सितंबर 2025: आज लव से जुड़ी परेशानियों को कम करें। बेहतर करियर ग्रोथ के लिए प्रोडक्टिविटी से जुड़ी समस्याओं का समाधान करें। स्वास्थ्य और धन दोनों के लिए समय थोड़ा मुश्किल हो सकता है।

कुंभ लव लाइफ: पार्टनर को खुश रखें, और आप साथ में ज्यादा टाइम बिताने की योजना भी बना सकते हैं। बहस और पास्ट में उलझने से बचें, जो आपके पार्टनर को परेशान कर सकता है। रात में लॉन्ग ड्राइव आपके दिन को रोमांटिक अंदाज में खत्म करने में मदद करेगी। मैरिज महिलाएं आज फैमिली प्लानिंग पर विचार कर सकती हैं। साथ में छुट्टी मनाने की योजना बनाएं, जहां आपको अपनी फीलिंग्स को खुलकर शेयर करने के मौके मिलेंगे। कुछ रिलेशनशिप विवाह में भी बदल सकते हैं।

करियर राशिफल: नई जिम्मेदारियां दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, और उन्हें निभाना आपकी जिम्मेदारी है। आपको किसी मौजूदा प्रोजेक्ट की कमान मिल सकती है क्योंकि कंपनी आपकी क्षमता पर भरोसा करती है। मार्केटिंग या सेल्स प्रोफाइल संभालते समय ऑफिस में आपकी बातचीत स्किल्स काम आएगी। बिजनेस डेवलपर्स के साथ-साथ मार्केटिंग वालों का दिन बिजी रहेगा और उन्हें ओवरटाइम भी करना होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी। व्यवसायी अपने व्यापार को नए क्षेत्रों में ले जाने पर विचार कर सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यह आपको बेतहाशा निवेश करने से भी रोक सकती हैं। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से जमीन, शेयर और व्यापार सहित समझदारी भरे निवेश करने पर विचार करें। आज आपको कोई संपत्ति विरासत में मिल सकती है या कोई कानूनी लड़ाई भी जीत सकते हैं। बिजनेस करने वाले पार्टनर के माध्यम से धन जुटाने में सक्षम रहेंगे। आराम से अपने बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं। आपके भाई-बहन आज आपकी फाइनेंशियल मदद मांग सकते हैं। आपको इसके लिए धन जुटाने की आवश्यकता होगी।

सेहत राशिफल: आज आपका सेहत खराब रहेगा। आज फेफड़े, कान, लीवर या हड्डियों से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। महिलाओं को दृष्टि संबंधी समस्याओं के लिए डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता हो सकती है। बाहर का खाना खाने से बचें, क्योंकि आज पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। गाड़ी चलाते समय, स्पीड कम रखें और हमेशा सीट बेल्ट पहनें। आज आपको भारी सामान उठाने से भी बचना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ