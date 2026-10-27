आज का कुंभ राशिफल (27 अक्टूबर): एक साथ कई जिम्मेदारियां न लें, दूसरे की चुप्पी को सहमति न मानें
Kumbh rashifal in hindi today: आज कुंभ राशि वालों के लिए करियर, धन की स्थिति, लव लाइफ और सेहत कैसी रहेगी? पढ़ें एस्ट्रोलॉजर अनीता बरनवाल की भविष्यवाणी।
आज का कुंभ राशिफल: 27 अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा मेष राशि के तीसरे भाव में रहेगा। अपनी ओर से संपर्क करना, जरूरी संदेश भेजना और संभालने योग्य काम उठाना उपयोगी हो सकता है। रात में चंद्रमा वृषभ राशि के चौथे भाव में जाएगा। तब घर की जरूरतें या भावनात्मक बेचैनी ध्यान मांग सकती हैं। पूरे दिन की सक्रियता को रात तक खींचना जरूरी नहीं है। पड़ोसी या पुराने परिचित से बातचीत का अवसर मिले तो सहज रहें, लेकिन मुलाकात निश्चित न मानें। आज पहल और विश्राम दोनों के लिए जगह रखें। केवल व्यस्त रहने के बजाय देखें कि कौन सा प्रयास वास्तव में जरूरी काम आगे बढ़ा रहा है।
कुंभ राशि आज करियर राशिफल
गुरु कर्क राशि के छठे भाव में उच्च स्थिति में हैं। इसके बावजूद काम का बोझ, सेवा संबंधी दायित्व और मतभेद यथार्थ प्रबंधन मांगेंगे। इसे अपने आप सफलता देने वाली स्थिति न समझें। कर्क राशि के छठे भाव में नीच स्थिति के मंगल के संदर्भ में जल्दी निपटाने की कोशिश में प्रक्रिया न छोड़ें। सहकर्मियों के साथ काम बांटते समय समयसीमा और गुणवत्ता की अपेक्षा स्पष्ट करें। किसी विवाद में तथ्य और संबंधित नियम देखें, व्यक्तिगत टिप्पणी न जोड़ें। विद्यार्थी छोटे लक्ष्य बनाकर अभ्यास करें और गलतियों का अलग लेखा रखें। तुला राशि के नौवें भाव में वक्री बुध आवेदन, पाठ्यक्रम संबंधी निर्देश और मार्गदर्शक से मिली सूचना दोबारा जांचने का संदर्भ देते हैं। कोई नियम अस्पष्ट हो तो अनुमान लगाने के बजाय अधिकृत स्रोत से पुष्टि करना मेहनत बचा सकता है।
कुंभ राशि आज आर्थिक राशिफल
शनि मीन राशि के दूसरे भाव में वक्री हैं। यह साढ़ेसाती का अंतिम चरण है, जिसमें परिवार के दायित्व, बचत और बोलचाल को जिम्मेदारी से संभालना जरूरी है। सामान्य खर्च को निश्चित नुकसान न समझें। आज उपलब्ध रकम और आगामी जरूरी भुगतान अलग लिखें। समारोह, मिलने जुलने या सुविधा पर खर्च करना हो तो सीमा पहले तय करें। किसी सदस्य की आर्थिक मदद की मांग आए तो उद्देश्य और अपनी क्षमता दोनों देखें। आय के अनुमान पर स्थायी किस्त जोड़ने से बचें। पुराने बिल और सदस्यता शुल्क की समीक्षा में अनावश्यक खर्च दिख सकता है। निर्णय लेते समय अपराधबोध या दिखावे के बजाय उपयोगिता को महत्व दें। बचत की योजना छोटी हो सकती है, पर निभाने योग्य होनी चाहिए।
कुंभ राशि आज का लव राशिफल
राहु कुंभ राशि के पहले भाव में और केतु सिंह राशि के सातवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी अपनी पहचान और साझेदारी की जरूरतों के बीच संतुलन मांगती है। अपनी इच्छा स्पष्ट रखना उचित है, लेकिन दूसरे की चुप्पी को सहमति न मानें। साथी से बात करते समय समाधान देने से पहले पूछें कि उन्हें सुनने वाला चाहिए या व्यावहारिक मदद। नया परिचय हो तो जल्दी निष्कर्ष निकालने के बजाय व्यवहार की निरंतरता देखें। पड़ोसी या मित्र के निमंत्रण पर जाना हो तो घर की जिम्मेदारियों से तालमेल बनाएं। रात में परिवार को समय देते हुए फोन अलग रखना उपयोगी हो सकता है। थकान में निकली तीखी बात को सही साबित करने की कोशिश न करें।
कुंभ राशि आज का स्वास्थ्य राशिफल
मेहनत का दिन हो तो विराम को काम की योजना का हिस्सा बनाएं। लगातार संदेश, यात्रा या बातचीत के बाद शांत समय की जरूरत सामान्य है। भोजन स्वच्छ और अपनी सहनशीलता के अनुसार चुनें। बाहर खाने को लेकर अनावश्यक डर रखने की जरूरत नहीं है। पानी और नींद की उपेक्षा न करें। वाहन चलाते समय ध्यान, उचित गति और सामान्य सुरक्षा नियमों का पालन करें, किसी विशेष अनहोनी की आशंका के कारण नहीं। काम का बोझ असहज लगे तो मदद मांगें या प्राथमिकताएं घटाएं। लगातार बनी परेशानी के लिए चिकित्सकीय सलाह लें और अपनी ओर से दवा में बदलाव न करें।
कुंभ राशि शुभ अंक
८
कुंभ राशि शुभ रंग
काला
कुंभ राशि शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
आज कुंभ राशि क्या करें
जरूरी संपर्क के लिए छोटा, स्पष्ट संदेश तैयार करें और काम की पुष्टि लें। परिवार के आगामी खर्च लिखें। दिन के अंत में अधूरे काम अलग रखकर आराम के लिए वास्तविक जगह बनाएं, केवल उसकी योजना न बनाते रहें।
आज कुंभ राशि क्या न करें
एक साथ कई जिम्मेदारियां स्वीकार करके अपनी उपलब्धता न बढ़ा चढ़ाकर बताएं। साथी की प्रतिक्रिया का अनुमान न लगाएं। थकान में वाहन चलाना, बहस जारी रखना या बजट से बाहर सामाजिक खर्च करना टालें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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