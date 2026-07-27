आज का कुंभ राशिफल 27 जुलाई: आज राहु के कारण अड़े रहेंगे बात पर, चंद्रमा लाभ क्षेत्र को कर रहा एक्टिव
Aaj ka kumbh rashifal 27 July 2026: मन में कुछ नए विचार आएंगे और आप आगे की दिशा को लेकर ज्यादा स्पष्ट महसूस कर सकते हैं। जो लोग किसी नए संबंध को समझ रहे हैं, वे जल्द निष्कर्ष न निकालें। आकर्षण के साथ व्यावहारिकता भी रखें।
Aaj ka kumbh rashifal 27 July 2026, आज का कुंभ राशिफल: आपके लिए यह दिन संतुलन बनाने वाला है। आय, संपर्क, दोस्त, टीमवर्क और भविष्य की योजना से जुड़ी बातें आगे बढ़ सकती हैं। कोई काम अकेले करने के बजाय सही लोगों के साथ करने पर ज्यादा फायदा देगा। खर्च भी रहेंगे, लेकिन उन्हें संभालने लायक आय या सहारा मिलता दिख सकता है। मन में कुछ नए विचार आएंगे और आप आगे की दिशा को लेकर ज्यादा स्पष्ट महसूस कर सकते हैं। फिर भी हर योजना को तुरंत लागू करने की जरूरत नहीं है। लंबी यात्रा, दूर की मीटिंग या किसी बड़े बाहर जाने वाले कार्यक्रम में बदलाव या टलने की स्थिति बन सकती है। इसे रुकावट मानने के बजाय समय सुधारने का मौका समझें। घर, संपत्ति या रहने की व्यवस्था से जुड़ा कोई विचार मन में आए तो थोड़ा और इंतजार बेहतर रहेगा। राहु के कारण आप अपनी बात पर ज्यादा अड़े रह सकते हैं, जबकि चंद्रमा लाभ और नेटवर्क वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है। इसलिए आज सही सहयोगी चुनना, अपने लक्ष्य को साफ करना और अनावश्यक जिद कम करना सबसे उपयोगी रहेगा।
कुंभ राशि वालों के लिए कैसी रहेगी प्रेम और रिश्ते की स्थिति
प्रेम जीवन में सुधार की संभावना है। अगर पिछले दिनों दूरी या अनकही बात रही है तो अब संवाद बेहतर हो सकता है। पार्टनर आपकी बात समझने को तैयार रहेगा, बस आपको भी सामने वाले का नजरिया सुनना होगा। शादीशुदा लोगों के लिए साथ में कोई साधारण काम करना, जैसे घर की योजना, बाहर छोटी मुलाकात या शांत बातचीत, संबंध में गर्माहट ला सकता है। जो लोग किसी नए संबंध को समझ रहे हैं, वे जल्द निष्कर्ष न निकालें। आकर्षण के साथ व्यावहारिकता भी रखें। मित्रों की राय उपयोगी हो सकती है, पर अंतिम बात दिल और विवेक दोनों से तय करें।
कुंभ राशि वालों के लिए कैसी रहेगी शिक्षा और करियर की स्थिति
काम और व्यापार में दिन औसत से अच्छा कहा जा सकता है। बड़ी छलांग नहीं, पर स्थिर प्रगति के संकेत हैं। टीम, क्लाइंट, नेटवर्क, ऑनलाइन मंच या रेफरेंस से काम बन सकता है। किसी मित्र या सहकर्मी का सहयोग आपके लिए उपयोगी रहेगा। विद्यार्थियों के लिए खास लाभ यह है कि पढ़ाई में किसी क्लासमेट, ग्रुप या शिक्षक की मदद मिल सकती है। कठिन विषय अकेले पकड़ में न आए तो चर्चा से रास्ता निकलेगा। बुध रचनात्मक सोच और समझ को मजबूत कर रहा है, इसलिए लेखन, प्रेजेंटेशन, डिजाइन, योजना और समस्या सुलझाने वाले काम में अच्छा प्रदर्शन हो सकता है।
कुंभ राशि वालों के लिए कैसी रहेगी धन और वित्त की स्थिति
आय और खर्च लगभग संतुलन में रह सकते हैं। व्यापार में सामान्य गति रहेगी। लाभ होगा, लेकिन बहुत तेज नहीं। इसलिए जो भी आए, उसका हिस्सा बचत में डालना समझदारी होगी। किसी बड़े घर, जमीन, साज सज्जा या भारी खरीद पर अभी रुकना बेहतर है। यह भी ध्यान रखें कि छोटी छोटी सुविधाओं पर किया गया खर्च मिलकर बजट बिगाड़ सकता है। दोस्तों के साथ आर्थिक लेनदेन साफ नियमों के साथ ही करें।
कुंभ राशि वालों के लिए कैसी रहेगी स्वास्थ्य की स्थिति
ऊर्जा सामान्य रहेगी, पर मन बहुत भरा हुआ रहे तो शरीर ढीला महसूस हो सकता है। घर के माहौल, आराम और भावनात्मक स्थिरता पर ध्यान देना जरूरी है। बहुत देर तक बैठे रहने से जकड़न बढ़ सकती है। हल्की कसरत, पानी और नियमित भोजन से राहत मिलेगी। देर रात की बेवजह जागरण से अगले दिन की क्षमता कम हो सकती है।
आज की सलाह: सही लोगों के साथ चलिए, पर बड़े फैसले और बड़ी खरीदारी थोड़ी देर रोक कर रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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