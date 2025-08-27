Today Aquarius Horoscope 27 August 2025 Aaj ka kumbh rashi ka rashifal daily future prediction कुंभ राशिफल 27 अगस्त: आज आएंगी पेमेंट से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानी, सुरक्षित निवेश को दें प्राथमिकता, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Today Aquarius Horoscope 27 August 2025 Aaj ka kumbh rashi ka rashifal daily future prediction

कुंभ राशिफल 27 अगस्त: आज आएंगी पेमेंट से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानी, सुरक्षित निवेश को दें प्राथमिकता

Aquarius Horoscope Today 27 August 2025: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। पढ़ें आज का कुंंभ राशि का राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेWed, 27 Aug 2025 05:41 AM
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 27 अगस्त 2025: अपने लवर के साथ लंबे समय तक रहने के लिए रिलेशनशिप के मामलों को हल कर लें। खर्चों को लेकर सतर्क रहें और सुरक्षित निवेश को प्राथमिकता दें। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां आपको बिजी रखेंगी। हेल्थ नॉर्मल रहने वाली है।

कुंभ लव राशिफल- सुनिश्चित करें कि आप एक सुरक्षित दिन के लिए लवर की हरकतों को ठेस नहीं पहुंचाएं। कुछ लॉन्ग डिस्टेंस के लव अफेयर मुश्किल दौर से गुजरेंगे। हमेशा धैर्य रखें और अपने पार्टनर पर खूब प्यार बरसाएं। आपको धैर्यवान श्रोता बनकर लवर की फीलिंग्स की भी कद्र करनी चाहिए। विवाहित पुरुष जातकों के लिए ऑफिस रोमांस एक बुरा विचार है, क्योंकि इससे आज शादीशुदा लाइफ खतरे में पड़ सकती है। सिंगल जातक आत्मविश्वास के साथ अपनी फीलिंग्स को अपने क्रश के सामने जाहिर कर सकते हैं और दिन के दूसरे भाग में पॉजिटिव फीडबैक पा सकते हैं।

कुंभ करियर राशिफल- आज आपको लक्ष्यों को लेकर सावधान रहना चाहिए और ऑफिस की राजनीति से जुड़े मामले भी होंगे जो वर्कप्लेस पर आपके सम्मान पर असर डाल सकते हैं। आप जिस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, उसमें किसी डोमेस्टिक क्लाइंट को परेशानी हो सकती है और कंपनी आपको इस परेशानी का हल करने का काम सौंप सकती है। इसे ठीक करने के लिए अनुभव और कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करें। आईटी, स्वास्थ्य सेवा, आर्किटेक्चर, फाइनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और एनीमेशन फील्ड से जुड़े लोगों को विदेश में अवसर दिखाई देंगे। एंटरप्रेन्योर्स को व्यावसायिक कार्यों के लिए विदेश से भी धन मिल सकता है।

कुंभ आर्थिक राशिफल- पेमेंट से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानी आएंगी। आज शेयर या व्यापार में निवेश नहीं करें। आप अपने घर को रिपेयर करा सकते हैं, लेकिन संपत्ति या वाहन खरीदने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। दिन का दूसरा भाग इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए भी अच्छा है। बिजनेसमैन पेंडिंग बिल की पेमेंट करने में सफल रहेंगे, जबकि कुछ व्यापारियों को विदेश से भी पेमेंट मिलेगी। कुछ महिलाओं को परिवार के अंदर संपत्ति से जुड़े विवादों का हिस्सा बनने की भी जरूरत होगी।

कुंभ सेहत राशिफल- सीढ़ियों का प्रयोग करते समय सावधानी बरतें, साथ ही बड़े-बुजुर्गों को अपने खानपान पर भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बड़े-बुजुर्गों को नींद से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, जबकि बच्चों को वायरल फीवर, गले में खराश या शरीर में दर्द हो सकता है। कोई गंभीर बीमारी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी और शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों अच्छी रहेगी। आपको आज एल्कोहल पीकर गाड़ी चलाने से भी बचना चाहिए, जिससे एक्सीडेंट हो सकते हैं।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहिष्णु, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जल वाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

साइन शासक: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग: गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीला नीलम

कुंभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

