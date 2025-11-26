कुंभ राशिफल 26 नवंबर: कुंभ राशि को आज नहीं होगी धन की कोई कमी, मैरिड महिला जरूर करें ये काम

संक्षेप: Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 26 November 2025, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

कुंभ राशि का लव लाइफ: पॉजिटिव सोच के साथ प्यार के रिश्ते को बनाए रखें। रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने के बारे में सोचें। पार्टनर को सरप्राइज गिफ्ट या रोमांटिक डिनर पर ले जाकर खुश करें, जहां आप भविष्य के बारे में बात कर सकते हैं। मैरिड लोगों को पति के घर में अच्छा तालमेल बनाए रखना चाहिए। सिंगल महिलाओं को किसी फंक्शन में या रेस्टोरेंट में प्रपोजल मिलेंगे। जो लोग लड़ाई या मतभेद के बाद अलग हो गए हैं, उनके लिए सुलह करने का दिन अच्छा है।

कुंभ राशि का करियर राशिफल: आपकी ऑफिशियल लाइफ में आज कई प्रोडक्टिव पल आएंगे। टीम मीटिंग में अपनी बात रखें और अपने आइडिया दें, जिन्हें सीनियर्स पसंद करेंगे। जो लोग आर्ट, म्यूजिक और क्रिएटिव एरिया में हैं, उन्हें अपना टैलेंट दिखाने के मौके मिलेंगे, जबकि एकेडेमिक्स, बॉटनिस्ट और बैंकर्स का शेड्यूल टाइट रहेगा। जिन लोगों का आज इंटरव्यू है, उन्हें नौकरी मिलने का भरोसा हो सकता है। कुछ लोगों को सैलरी पर कड़ी मोलभाव करनी पड़ेगी और यह आपके पक्ष में काम करेगा।

कुंभ राशि की फाइनेंशियल लाइफ: आज पैसा आएगा। इससे आपको नई प्रॉपर्टी खरीदने सहित स्मार्ट फैसले लेने में मदद मिलेगी। आज आप दोस्तों के साथ पैसे से जुड़े मसले सुलझा सकते हैं। परिवार में पैसे से जुड़े झगड़ों में महिलाएं शामिल होंगी। बिजनेसमैन के पास आज पैसे की कोई कमी नहीं होगी, जिससे बिजनेस के काम आसान हो जाएंगे। आज लंबे समय के इन्वेस्टमेंट अच्छे ऑप्शन हैं। अलग-अलग जगहों पर ट्रेड में इन्वेस्टमेंट के बारे में एक सही फाइनेंशियल प्लान बनाना अच्छा है।

कुंभ राशि का सेहत राशिफल: हेल्थ से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। आंखों से जुड़ी दिक्कतों के लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। कान या नाक में भी इंफेक्शन हो सकता है। बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है। जब भी जरूरी हो, बड़ों को डॉक्टर से मिलने में देर नहीं करनी चाहिए। कुछ महिलाओं को स्किन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। जबकि बच्चों को आज वायरल फीवर या मुंह से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आज का दिन डायबिटीज वाले मरीजों के लिए बहुत जरूरी है। अपना खास ख्याल रखें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ