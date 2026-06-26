कुंभ राशिफल 26 जून 2026: आर्थिक मोर्चे पर नहीं होगा कोई बड़ा बदलाव, अच्छी खबर दे सकती है गर्व
Aaj ka kumbh rashifal 26 June 2026: आज रिश्तों में गर्माहट बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। नौकरी करने वालों की कोई मीटिंग अच्छी जा सकती है। पढ़ें आज का कुंभ राशिफल।
Today Aquarius Horoscope, आज का कुंभ राशिफल 26 June 2026: मन आज असामान्य रूप से भरा भरा और संतुष्ट महसूस हो सकता है, और इस खुशी का स्रोत घर या अपने लोगों के करीब ही होगा। भाग्य और उच्च समझ के क्षेत्र से गुजरता चंद्रमा आपके निजी रिश्तों और भीतर के उद्देश्यबोध को सकारात्मक असर डालता है। किसी आध्यात्मिक या धार्मिक काम की ओर खिंचाव महसूस हो सकता है। यह सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि मन की शांति की सच्ची जरूरत से जुड़ा रहेगा। मंदिर जाना, प्रार्थना करना या बस कुछ पल चुपचाप कृतज्ञता महसूस करना पूरे दिन का स्वर शांत बना सकता है। बच्चों से या अपने जीवन के किसी युवा व्यक्ति से सहयोग का इशारा मिल सकता है। उनकी परिपक्वता या पढ़ाई से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको गर्व दे सकती है। स्वास्थ्य संतुलित रहेगा और काम पूरे करने लायक ऊर्जा बनी रहेगी। दिन एक नरम और भरोसा देने वाले विराम जैसा लग सकता है।
प्रेम और रिश्ते
जीवनसाथी या साथी के साथ गर्मजोशी आज साफ तौर पर बढ़ सकती है। साझा हंसी, स्नेह भरा स्पर्श या बिना ज्यादा शब्दों के समझ लेना रिश्ते की अहमियत फिर याद दिला सकता है। अगर हाल में कोई मतभेद हुआ था, तो दिन की नरम ऊर्जा समझौते का हाथ बढ़ाना आसान कर सकती है। नए रिश्ते में हैं तो कोई बाहर जाना या सांस्कृतिक गतिविधि साथ करना जुड़ाव को मजबूत करेगा। अकेले कुंभ राशि वालों को किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है जो उनके मूल्यों या आध्यात्मिक सोच से मेल खाता हो। यह आकर्षण सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि साझा अर्थबोध से जुड़ा होगा। रिश्ता किस नाम से चलेगा, इसे तय करने की जल्दी न करें। बातचीत को स्वाभाविक बहाव में रहने दें।
शिक्षा और करियर
विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई संतोषजनक रह सकती है, खासकर उन विषयों में जहां रचनात्मक अभिव्यक्ति या विचारों की खुली चर्चा हो। किसी कठिन असाइनमेंट में माता पिता या बड़े भाई बहन की मदद बहुत काम की साबित हो सकती है। कारोबारियों के लिए लंबे समय से सोचे गए प्लान पर नया कदम बढ़ाने या नया काम शुरू करने का सहायक समय बन रहा है। ऊर्जा आक्रामक नहीं, पर स्थिर और सहयोगी है। नौकरी में सहकर्मी आपको शांत और समझदार व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं। कोई मीटिंग या प्रेजेंटेशन अच्छी जा सकती है, बशर्ते तैयारी ठीक हो और आप सिर्फ आंकड़ों से नहीं, बल्कि सच्चे भरोसे के साथ अपनी बात रखें।
धन और वित्त
आर्थिक मोर्चे पर कोई बड़ा नाटकीय बदलाव नहीं दिखता, लेकिन स्थिरता की भावना बनी रह सकती है। बच्चों के भविष्य या अपनी आगे की पढ़ाई से जुड़े निवेश की समीक्षा करना ठीक रहेगा। अगर छोटा साइड बिजनेस शुरू करने का विचार चल रहा है, तो ग्रह हल्का लेकिन सकारात्मक समर्थन दे रहे हैं। दोस्ती और पैसों को मिलाने से बचें। सामाजिक दायरे से आया कोई अनौपचारिक उधार अनुरोध विनम्रता से संभालें। ध्यान तेज मुनाफे पर नहीं, बल्कि लंबी अवधि की सुरक्षा बनाने पर रखें।
स्वास्थ्य और कल्याण
शारीरिक स्थिति सामान्य रूप से ठीक रहेगी और कोई बड़ी शिकायत नहीं दिखती। मन का उत्साह शरीर पर भी अच्छा असर डालेगा। फिर भी बुनियादी दिनचर्या को हल्के में न लें। खुली हवा में वॉक, बिना जल्दबाजी का पौष्टिक भोजन और अच्छी नींद आपके लिए आधार का काम करेंगे। अगर किसी छोटी स्वास्थ्य आदत को आपने छोड़ा हुआ है, तो उसे बिना खुद को दोष दिए फिर से शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।
आज की सलाह: किसी बच्चे या कम उम्र के व्यक्ति को बातचीत में आगे रहने दें। उनकी सीधी बात आपको चौंका सकती है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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