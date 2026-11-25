आज (25 नवंबर 2026) कुंभ राशि लिए आर्थिक राहत की संभावना और पैसे संभालने की जिम्मेदारी रहेगी
Today aquarius horoscope: वरिष्ठ से बातचीत में आपका स्वर आपके आत्मविश्वास का परिचय देगा।
परिवार के साथ समय बिताने का फैसला आज आपको तनाव से राहत देगा। उलझनों का बोझ हल्का होगा और दिन का आनंद लेने का मन बनेगा। घर के लोग और मित्र खुशी का कारण बनेंगे। किसी सामाजिक आयोजन या पारिवारिक समारोह में शामिल होने की संभावना है। माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और उनका साथ सुकून देगा। नया वाहन खरीदने या माता पिता से धन मिलने के योग हैं। बचत बढ़ाने के लिए भी समय अनुकूल है। इन अच्छे संकेतों के बीच घर के बजट की सीमा स्पष्ट महसूस होगी। परिवार में पैसे की बात कुछ कसे हुए स्वर में होगी। आज राहत का भाव मजबूत रहेगा, लेकिन धन और बोलचाल से जुड़ी जिम्मेदारी भी अपनी जगह बनी रहेगी।
आज का कुंभ राशिफल करियर
कामकाज में वरिष्ठों और अपने सम्मान का प्रश्न प्रमुख रहेगा। वृश्चिक राशि के दसवें भाव में सूर्य अधिकार और आत्मसम्मान को केंद्र में लाएगा। किसकी बात मानी जाए और आपकी भूमिका क्या है, यह विषय सामने होगा। अपनी जिम्मेदारी के साथ पहचान का भाव जुड़ा रहेगा। आज किसी पदोन्नति या बड़े करियर परिणाम का अलग वादा नहीं है। घर की ओर मन खिंचने से काम और निजी समय का अंतर ज्यादा स्पष्ट लगेगा। विद्यार्थियों के लिए भी घरेलू वातावरण अहम रहेगा, हालांकि किसी परीक्षा परिणाम का खास संकेत नहीं दिया गया है। काम की मुख्य जिम्मेदारी पहले पूरी करें। दिन में तनाव घटने से अपने काम को सहज मन से देखने की गुंजाइश बनेगी।
आज का कुंभ राशिफल धन
बचत बढ़ाने के लिए आज का समय अच्छा है। माता पिता से आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है और वाहन खरीदने के योग भी हैं। फिर भी हर संभावना को निश्चित उपलब्धि मानने का आधार नहीं है। मीन राशि के दूसरे भाव में वक्री शनि परिवार के धन और वाणी पर कसाव रखेगा। साढ़ेसाती का अंतिम चरण अब ढीला पड़ रहा है, हालांकि आज बजट की सीमा महसूस होगी। कुछ खर्चों के लिए जगह कम लगेगी और उसी पर घर में बातचीत होगी। नया वाहन लेने का विचार उत्साह देगा, जबकि बचत की जरूरत भी ध्यान में रहेगी। आज भविष्य के लिए अलग रखी जाने वाली रकम तय करें। आर्थिक राहत की संभावना और पैसे संभालने की जिम्मेदारी, दोनों साथ मौजूद रहेंगे।
आज का कुंभ राशिफल लव
माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। परिवार और दोस्तों के बीच दिन का आनंद मिलेगा। किसी समारोह में शामिल होने की संभावना बातचीत और मेलजोल का अवसर देगी। घर की ओर आपका यह खिंचाव बना रहेगा, क्योंकि चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि के चौथे भाव में रहेगा और घरेलू आराम को मन की जरूरत बनाएगा। परिवार की शाम खास लगेगी। साथ बैठना और अपने लोगों की बातें सुनना अच्छा होगा। पैसे की चर्चा आने पर यही सहज माहौल कुछ कसा हुआ हो जाएगा। चेतावनी है कि कठोर शब्द अच्छे दिन का सुकून घटाएंगे। असहमति को छोटे और साफ वाक्य में रखें। आज रिश्तों की सबसे अच्छी बात यह होगी कि जिम्मेदारियों के बीच भी घर लौटने की इच्छा और अपनों का आकर्षण बना रहेगा।
आज का कुंभ राशिफल हेल्थ
तनाव का बोझ हल्का होने से मन को राहत मिलेगी। दिन में खुशी और अपनेपन का अनुभव रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर किसी खास बीमारी या निश्चित सुधार का अलग संकेत नहीं है। घरेलू आराम और परिवार के साथ बिताया समय आपको अच्छा लगेगा। पिछले दबावों पर लगातार सोचने की जगह मन दिन के सुखद हिस्सों में लगेगा। किसी आयोजन में जाने की संभावना से सक्रियता भी बनी रहेगी। अपने आराम का सामान्य समय बनाए रखें। आज मन को सहज वातावरण की जरूरत होगी और घर का परिचित माहौल उसके अनुकूल रहेगा। काम के बाद परिवार के पास बैठने पर दिन की व्यस्तता पीछे छूटती महसूस होगी और शाम में सुकून का भाव प्रमुख रहेगा।
क्या करें
माता के साथ बैठकर आराम से बातचीत करें।
क्या न करें
घर के बजट पर चर्चा करते समय किसी पर ताना न कसें।
कल का राशिफल
कल खुशी रहेगी और संतान से अच्छी खबर मिलेगी। प्रेम में बात आगे बढ़ेगी। पढ़ाई में एकाग्रता रहेगी। नौकरी में बेहतर प्रदर्शन और कारोबार में नई शुरुआत के योग हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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