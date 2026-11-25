Today aquarius horoscope: वरिष्ठ से बातचीत में आपका स्वर आपके आत्मविश्वास का परिचय देगा।

परिवार के साथ समय बिताने का फैसला आज आपको तनाव से राहत देगा। उलझनों का बोझ हल्का होगा और दिन का आनंद लेने का मन बनेगा। घर के लोग और मित्र खुशी का कारण बनेंगे। किसी सामाजिक आयोजन या पारिवारिक समारोह में शामिल होने की संभावना है। माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और उनका साथ सुकून देगा। नया वाहन खरीदने या माता पिता से धन मिलने के योग हैं। बचत बढ़ाने के लिए भी समय अनुकूल है। इन अच्छे संकेतों के बीच घर के बजट की सीमा स्पष्ट महसूस होगी। परिवार में पैसे की बात कुछ कसे हुए स्वर में होगी। आज राहत का भाव मजबूत रहेगा, लेकिन धन और बोलचाल से जुड़ी जिम्मेदारी भी अपनी जगह बनी रहेगी।

कामकाज में वरिष्ठों और अपने सम्मान का प्रश्न प्रमुख रहेगा। वृश्चिक राशि के दसवें भाव में सूर्य अधिकार और आत्मसम्मान को केंद्र में लाएगा। किसकी बात मानी जाए और आपकी भूमिका क्या है, यह विषय सामने होगा। अपनी जिम्मेदारी के साथ पहचान का भाव जुड़ा रहेगा। आज किसी पदोन्नति या बड़े करियर परिणाम का अलग वादा नहीं है। घर की ओर मन खिंचने से काम और निजी समय का अंतर ज्यादा स्पष्ट लगेगा। विद्यार्थियों के लिए भी घरेलू वातावरण अहम रहेगा, हालांकि किसी परीक्षा परिणाम का खास संकेत नहीं दिया गया है। काम की मुख्य जिम्मेदारी पहले पूरी करें। दिन में तनाव घटने से अपने काम को सहज मन से देखने की गुंजाइश बनेगी।

आज का कुंभ राशिफल धन बचत बढ़ाने के लिए आज का समय अच्छा है। माता पिता से आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है और वाहन खरीदने के योग भी हैं। फिर भी हर संभावना को निश्चित उपलब्धि मानने का आधार नहीं है। मीन राशि के दूसरे भाव में वक्री शनि परिवार के धन और वाणी पर कसाव रखेगा। साढ़ेसाती का अंतिम चरण अब ढीला पड़ रहा है, हालांकि आज बजट की सीमा महसूस होगी। कुछ खर्चों के लिए जगह कम लगेगी और उसी पर घर में बातचीत होगी। नया वाहन लेने का विचार उत्साह देगा, जबकि बचत की जरूरत भी ध्यान में रहेगी। आज भविष्य के लिए अलग रखी जाने वाली रकम तय करें। आर्थिक राहत की संभावना और पैसे संभालने की जिम्मेदारी, दोनों साथ मौजूद रहेंगे।

आज का कुंभ राशिफल लव माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। परिवार और दोस्तों के बीच दिन का आनंद मिलेगा। किसी समारोह में शामिल होने की संभावना बातचीत और मेलजोल का अवसर देगी। घर की ओर आपका यह खिंचाव बना रहेगा, क्योंकि चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि के चौथे भाव में रहेगा और घरेलू आराम को मन की जरूरत बनाएगा। परिवार की शाम खास लगेगी। साथ बैठना और अपने लोगों की बातें सुनना अच्छा होगा। पैसे की चर्चा आने पर यही सहज माहौल कुछ कसा हुआ हो जाएगा। चेतावनी है कि कठोर शब्द अच्छे दिन का सुकून घटाएंगे। असहमति को छोटे और साफ वाक्य में रखें। आज रिश्तों की सबसे अच्छी बात यह होगी कि जिम्मेदारियों के बीच भी घर लौटने की इच्छा और अपनों का आकर्षण बना रहेगा।

आज का कुंभ राशिफल हेल्थ तनाव का बोझ हल्का होने से मन को राहत मिलेगी। दिन में खुशी और अपनेपन का अनुभव रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर किसी खास बीमारी या निश्चित सुधार का अलग संकेत नहीं है। घरेलू आराम और परिवार के साथ बिताया समय आपको अच्छा लगेगा। पिछले दबावों पर लगातार सोचने की जगह मन दिन के सुखद हिस्सों में लगेगा। किसी आयोजन में जाने की संभावना से सक्रियता भी बनी रहेगी। अपने आराम का सामान्य समय बनाए रखें। आज मन को सहज वातावरण की जरूरत होगी और घर का परिचित माहौल उसके अनुकूल रहेगा। काम के बाद परिवार के पास बैठने पर दिन की व्यस्तता पीछे छूटती महसूस होगी और शाम में सुकून का भाव प्रमुख रहेगा।

क्या करें

माता के साथ बैठकर आराम से बातचीत करें।

क्या न करें

घर के बजट पर चर्चा करते समय किसी पर ताना न कसें।