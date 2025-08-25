Today Aquarius Horoscope 25 August 2025 Aaj ka kumbh rashi rashifal daily future prediction कुंभ राशिफल 25 अगस्त: आज आवेग वाली खरीदारी से बचें, ऑफिस में आइडिया लोगों का ध्यान खींचेंगे, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Aquarius Horoscope 25 August 2025 Aaj ka kumbh rashi rashifal daily future prediction

कुंभ राशिफल 25 अगस्त: आज आवेग वाली खरीदारी से बचें, ऑफिस में आइडिया लोगों का ध्यान खींचेंगे

Aquarius Horoscope Today 25 August 2025: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। पढ़ें आज का कुंंभ राशि का राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेMon, 25 Aug 2025 05:39 AM
share Share
Follow Us on
कुंभ राशिफल 25 अगस्त: आज आवेग वाली खरीदारी से बचें, ऑफिस में आइडिया लोगों का ध्यान खींचेंगे

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 25 अगस्त 2025: कुंभ राशि वालों आज जानने की इच्छा आपको मददगार कॉन्टैक्ट और छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट की ओर ले जाती है। एक नया आइडिया ट्राय करें और देखें कि यह कैसा लगता है। प्लानिंग को सरलता से समझाएं, रिजल्ट नोट करें और एडजस्ट करें। फ्रेंडली फीडबैक गाइड करेगा कि कौन से कदम उठाने हैं। बदलाव के लिए खुले रहें लेकिन जमीन से जुड़े रहने के लिए एक स्थिर रूटीन बनाए रखें।

कुंभ लव राशिफल- आज आपका लव लाइफ जीवंत और खुला महसूस हो सकता है। अपने किसी पसंदीदा व्यक्ति के साथ एक छोटा सा आइडिया या प्लान शेयर करें और उनके सपनों को भी सुनें। ईमानदार सवाल मधुर रिश्ता बनाने में मदद करते हैं। अगर आप पहले से ही किसी के साथ हैं, तो नई एनर्जी का आनंद लेने के लिए एक छोटी, प्लेफुल एक्टिविटी की प्लानिंग बनाएं। अगर सिंगल हैं, तो ग्रुप सेटिंग में चीजों को जानने की इच्छा और दया दिखाएं। बढ़ती फीलिंग्स को स्ट्रांग करने के लिए बातचीत को लाइट, क्लियर और सम्मानजनक बनाए रखें। छोटे-छोटे सरप्राइजों को सेलिब्रेट करें और समय पर भरोसा करें।

ये भी पढ़ें:सिंह व वृश्चिक समेत इन राशियों के पास आएगा धन, टैप कर पढ़ें अपना भविष्यफल

कुंभ करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर आपके आइडिया ध्यान आकर्षित कर सकते हैं अगर आप उन्हें आसानी से समझाएं। एक छोटा प्लान शेयर करें और दिखाएं कि एक स्टेप कैसे काम करता है। टीमवर्क नए नजरिए का टेस्ट करने और यह बताने में मदद करेगा कि काम का क्या है। फीडबैक से नोट्स लें और बड़े बदलावों के बजाए छोटे सुधार करें। किसी जरूरी टास्क को पूरा करने के लिए कुछ फोकस टाइम सेट करें ताकि आपके विचारों का एक स्थिर आधार हो।

कुंभ आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले आज स्पष्ट प्लान की डिमांड करते हैं। खरीदने से पहले छोटी कीमतों की तुलना करें और ऐसे विकल्प चुनें जो लंबी समय में मदद करें। अगर आपके पास कमाई का कोई नया आइडिया है, तो इसे छोटे बजट के साथ टेस्ट करें और रिजल्ट पर नजर रखें। केवल उत्साह के कारण तुरंत आवेग वाली खरीदारी से बचें। खर्च कम करने के लिए ग्रुप एक्टिविटी के लिए दोस्तों के साथ खर्च शेयर करें। प्राथमिकताओं की एक छोटी लिस्ट आपको बचत करने और पैसे के विकल्पों के बारे में शांत महसूस करने में मदद करेगी।

कुंभ सेहत राशिफल- हल्के आराम के साथ सोच को संतुलित करके अपनी एनर्जी का ख्याल रखें। थोड़ी देर टहलने के लिए स्क्रीन से दूर रहें और अपने माइंड को साफ करने के लिए गहरी सांस लें। रेगुलर खाना खाएं और बिजी होने पर खाना स्किप करने से बचें। खिंचाव वाली मशल्स को ढीला करने के लिए सिंपल एक्सरसाइज करें और बार-बार पानी पीते रहें। कल पर फोकस करने में मदद के लिए एक निश्चित समय पर सोएं और ध्यान दें कि कैसे छोटे-छोटे आराम आपके मूड को बेहतर बनाते हैं।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहिष्णु, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जल वाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

साइन शासक: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग: गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीला नीलम

कुंभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने