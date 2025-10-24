कुंभ राशिफल 24 अक्टूबर: आज बड़े निवेश या कर्ज लेने से बचें, सिंगल लोगों की होगी किसी से मुलाकात

संक्षेप: Aquarius Horoscope Today 24 October 2025: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। पढ़ें आज का कुंंभ राशि का राशिफल-

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 24 अक्टूबर 2025: आज कुंभ राशि वालों आपका मन जीवंत है और जरूरी मौकों के लिए खुला है। अपने स्पष्ट विचार फ्रेंड्स या कलीग के साथ शेयर करें। अगर आप टास्कों को लिख लें, तो एक छोटी टीम का आइडिया ग्रो कर सकता है। ज्यादा सोचने से बचें, अगला स्टेप चुनें और उसे पूरा करें।

कुंभ लव राशिफल- आज आपका दिल फ्रेंडली कनेक्शन को एन्जॉय करेगा। अगर आप कपल हैं, तो कोई छोटा-मोटा आइडिया शेयर करें और साथ में हंसें, ईमानदारी और गर्मजोशी दिखावटी इशारों से ज्यादा मायने रखती है। सिंगल कुंभ राशि वालों की किसी ग्रुप या समान इंटरेस्ट के जरिए किसी से मुलाकात हो सकती है। जल्दबाजी में वादे करने से बचें, व्यक्ति को लगातार केयर दिखाने दें। छोटी-छोटी एक साथ ही जाने वाली एक्टिविटी और हल्का-फुल्का फन टाइम के साथ फ्रेंडशिप को और गहरा बनाने में मदद करेगा।

कुंभ करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर नए आइडिया को धैर्यपूर्वक सुनने वाला मिलेगा। एक स्पष्ट सजेशन दें और एक छोटे से कदम में मदद करने का ऑफर करें। टीम मेंबर लंबी स्पीच के बजए प्रैक्टिकल प्लानिंग पर ज्यादा ध्यान देंगे। बहुत जल्दी दिशा बदलने से बचें, इसके बजाए थोड़ा रिस्पॉन्स दें और अपने आइडिया को रिवाइन करें। अगर आप दूसरों को लगातार सहयोग देते रहेंगे, तो वे भी आपकी मदद करेंगे। आज के छोटे-छोटे मदद करने वाले स्टेप आगे चलकर किसी काम के प्रोजेक्ट के लिए आधार तैयार कर सकते हैं।

कुंभ आर्थिक राशिफल- कुंभ राशि वालों आज आर्थिक रूप से आपके पास अकाउंट को व्यवस्थित करने के छोटे-छोटे मौके हैं। एक बिल या स्टेटमेंट का रिव्यू करें और किसी भी बार-बार आने वाले चार्ज पर ध्यान दें। बड़े निवेश या कर्ज लेने से बचें, स्पष्ट संकेतों का इंतजार करें। आज की आय में से थोड़ी-थोड़ी बचत करना बाद में समझदारी भरा कदम साबित होगा। अगर कोई नया प्लान शेयर करे, तो सिंपल सवाल पूछें। ध्यान से पढ़ना और छोटे-छोटे स्थिर कदम आपके पैसे की सुरक्षा करेंगे और भविष्य के फैसलों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। पहले किसी भरोसेमंद फैमिली मेंबर से सलाह लें।

कुंभ सेहत राशिफल- आज आपकी हेल्थ एनर्जी ब्राइट रहने वाली है। थोड़ी देर वॉक करना या हल्की स्ट्रेचिंग जैसी छोटी-छोटी एक्टिविटी आपके मूड और एकाग्रता को बेहतर बनाएंगी। पानी पिएं और लाइट और हेल्दी खाना खाएं जो शांत एनर्जी भी दे। अगर आपको चिंता हो रही है, तो थोड़ी देर सांस रोककर या चुपचाप बैठकर धीरे-धीरे गिनती गिनकर देखें। सोने से पहले हैवी स्क्रीन देखने से बचें और थोड़ा जल्दी सोएं। आज उठाए गए छोटे-छोटे देखभाल के कदम आपके शरीर को स्थिर और दिन भर आपके मन को शांत रखेंगे। आज रात अच्छी नींद लेनी चाहिए।

कुंभ राशि के गुण- ताकत: सहिष्णु, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जल वाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

साइन शासक: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग: गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीला नीलम

कुंभ राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com