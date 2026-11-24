कुंभ राशिफल (24 नवंबर 2026) : किसी छिपे या अप्रत्याशित स्रोत से धन मिलने की संभावना है
Aquarius Horoscope in hindi: अपने विश्राम का तय समय बनाए रखें। अपनों के साथ शांत बैठने पर दिन की व्यस्तता पीछे छूटती महसूस होगी।
जीवनसाथी हर मोर्चे पर आपका साथ देगा और घर का माहौल खुशी से भरा रहेगा। रोजमर्रा के कामों के बीच भी अपनापन महसूस होगा। दिन का बड़ा सुख परिवार के साथ जुड़ा रहेगा। घर लौटने का खयाल अच्छा लगेगा और अपनों के बीच बैठकर मन हल्का होगा। किसी छिपे या अप्रत्याशित स्रोत से धन मिलने की संभावना है। घर या भूखंड खरीदने की योजना वालों के लिए लाभकारी सौदे के योग हैं। अपनी जगह बनाने की इच्छा आज मन में खास जगह लेगी। हालांकि विद्यार्थियों की एकाग्रता कमजोर पड़ सकती है। घरेलू उत्साह के बीच किताब पर ध्यान टिकाना कठिन लगेगा। दिन में खुशी का पलड़ा भारी रहेगा और अपनी बात कहने में सहजता होगी।
कुंभ करियर की स्थिति आज कैसी
दफ्तर में अपनी ओर से बातचीत शुरू करना आसान रहेगा। किसी काम के सिलसिले में फोन पर संपर्क अच्छा होगा। छोटी यात्रा के लिए भी दिन अनुकूल है। कुंभ राशि के पहले भाव में राहु नई चीज की तेज चाह और बेचैनी देगा। अचानक किसी अलग काम में रुचि होगी और चल रहे काम से ध्यान हटेगा। विद्यार्थियों के लिए यही खिंचाव चुनौती बनेगा। पढ़ने बैठने पर मन बार बार दूसरी बातों में जाएगा। तय अध्याय पूरा होने में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है। कामकाज में पहल का उत्साह रहेगा, लेकिन उसके नतीजे आने की अपनी गति होगी। आज पढ़ाई का एक छोटा हिस्सा तय करके बैठें।
कुंभ आर्थिक स्थिति आज कैसी
रोज की आमदनी से अलग किसी स्रोत से रकम मिलने की संभावना है। ऐसी राशि का अवसर सामने आ सकता है, जिसे आपने अभी अपनी आर्थिक योजना में शामिल नहीं किया था। घर या भूखंड की खरीद पर विचार कर रहे हैं तो दिन लाभकारी सौदे के अनुकूल है। खरीद का विषय परिवार की सुविधा से भी जुड़ेगा। रहने की जगह को लेकर बातचीत में उत्साह होगा और अपनी पसंद साफ रखने का मन बनेगा। जीवनसाथी के सहयोग से इस चर्चा में अकेलापन महसूस नहीं होगा। हालांकि संभावित रकम को अभी हाथ में आई रकम मानकर खर्च बढ़ाने से सावधान रहें। संपत्ति की खरीद के लिए अपनी उपलब्ध रकम की सीमा स्पष्ट रखें।
कुंभ लवलाइफ आज कैसी
घर में मेलजोल रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग भरोसा बढ़ाएगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मेष राशि के तीसरे भाव में रहेगा, फिर सुबह के शुरुआती हिस्से में वृषभ राशि के चौथे भाव में आएगा। शुरुआती दौर में भाई बहनों से बातचीत अच्छी होगी और पहल करना सहज रहेगा। इसके बाद दिन के बड़े हिस्से में घर का आराम और माता का साथ मन को खींचेगा। परिवार के साथ शाम सुखद होगी। सिंह राशि के सातवें भाव में मार्गी मंगल रिश्तों में जोश के साथ थोड़ी चिड़चिड़ाहट देगा। अपनापन रहते हुए भी किसी बात को जल्दी मनवाने की इच्छा होगी। बातचीत गरम होने लगे तो थोड़ी देर का विराम रखें।
कुंभ हेल्थ लाइफ आज कैसी
दिन का प्रसन्न माहौल मन को सुकून देगा। घर के लोगों के बीच रहने पर आराम का एहसास होगा। भीतर कुछ नया करने की बेचैनी भी रहेगी, इसलिए खाली बैठने पर अगला काम सोचने लगेंगे। बाहर की भागदौड़ और घर में ठहरने की इच्छा के बीच ध्यान बदलता रहेगा। इससे आराम के लिए निकाला समय भी विचारों में बीत सकता है। सेहत के किसी खास नतीजे का स्पष्ट संकेत नहीं है। आज मानसिक सहजता का सहारा घरेलू वातावरण रहेगा।
क्या करें
घर खरीदने की योजना पर जीवनसाथी के साथ बैठकर अपनी प्राथमिकता स्पष्ट करें।
क्या न करें
पढ़ाई के तय समय में बार बार फोन न देखें।
कल का राशिफल
कल तनाव घटेगा। परिवार और मित्रों संग आनंद रहेगा। आयोजन में जाने, वाहन खरीदने या माता पिता से धन मिलने की संभावना है। माता से संबंध मधुर रहेंगे। बचत के लिए समय अनुकूल रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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