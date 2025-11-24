Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Aquarius Horoscope 24 November 2025 Aaj Ka Kumbh Rashifal daily future predictions
कुंभ राशिफल 24 नवंबर: कुंभ राशि वाले आज पैसा खर्च करने से पहले जरूर करें ये 1 काम

कुंभ राशिफल 24 नवंबर: कुंभ राशि वाले आज पैसा खर्च करने से पहले जरूर करें ये 1 काम

संक्षेप:

Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 24 November 2025, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Mon, 24 Nov 2025 06:49 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Today Aquarius Horoscope, कुंभ राशिफल 24 नवंबर 2025 : नए आइडिया आ सकते हैं, लेकिन सफलता के लिए प्रैक्टिकल तरीके से काम करना जरूरी है। भरोसेमंद कॉन्टैक्ट्स के साथ प्लान शेयर करें, काम को ऑर्गनाइज करें, और एक प्रोजेक्ट पर फोकस करें। छोटे एक्सपेरिमेंट और ध्यान से बनाए गए नोट्स से क्लैरिटी मिलती है। कम्युनिटी का सपोर्ट काम आ सकता है। आज लगातार कोशिश करने से क्रिएटिविटी भविष्य में लगातार, काम की तरक्की में बदल जाएगी।

कुंभ लव लाइफ: आपकी सोशल एनर्जी पार्टनर और संभावित मैच के साथ दोस्ताना बातचीत को बढ़ावा देती है। पर्सनल स्पेस के बारे में ईमानदार रहें। बिना जज किए दूसरों की जरूरतों को सुनें। कोई सोच-समझकर किया गया मैसेज या शेयर किया गया शौक जैसे छोटे सरप्राइज प्यार जगा सकते हैं। अगर सिंगल हैं, तो कम्युनिटी इवेंट्स में जाएं या वॉलंटियर करें, जहां आप एक जैसी सोच वाले लोगों से मिल सकें। कमिटेड कपल्स के लिए, शेयर किए गए सपनों पर बात करें। एक-दूसरे की आजादी का सम्मान करें। ड्रामा वाले सीन से बचें। शांत, अच्छे शब्द चुनें, जो भरोसा गहरा करें और एक जैसा इमोशनल कनेक्शन बनाएं।

करियर राशिफल: आज काम पर क्लियर प्लानिंग के साथ क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें। नए आइडिया सुझाएं, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप्स और टाइमलाइन बताएं ताकि दूसरे उन्हें फॉलो कर सकें। टीम डिस्कशन में ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद कामों का रियलिस्टिक बंटवारा करना अच्छा लगता है। प्रपोजल का रिकॉर्ड रखें और प्यार से फीडबैक मांगें। अगर रुकावट आ रही है, तो कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाएं और छोटे पायलट रिजल्ट दिखाएं। नेटवर्किंग से ऐसे अनचाहे साथी मिल सकते हैं, जो आपकी ओरिजिनैलिटी को महत्व देते हैं। एक प्रायोरिटी पर फोकस करें, ध्यान से उसे लागू करें। आपका इनोवेटिव तरीका जल्द ही धीरे-धीरे, लगातार पहचान बनाएगा।

फाइनेंशियल लाइफ: आज फाइनेंशियल डिसीजन सावधानी से एक्सपेरिमेंट करने के लिए सही है। इंकम के नए आइडिया देखें लेकिन बड़ी रकम लगाने से पहले थोड़ा टेस्ट करें। छोटे खर्चों पर नजर रखें। रेगुलर सेविंग अमाउंट अलग रखें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। रिस्की लोन या साफ न होने वाले कॉन्ट्रैक्ट से बचें। अगर इन्वेस्टमेंट के मौके मिलें, तो डिटेल में सवाल पूछें और लिखित शर्तें मांगें। अगर जिम्मेदारियां साफ तौर पर बांटी जाएं तो भरोसेमंद पार्टनर के साथ मिलकर किए गए काम कामयाब हो सकते हैं। अभी प्लानिंग और छोटे कदम उठाने से ऑप्शन बढ़ेंगे। आने वाले सप्ताह में पैसे को लेकर स्ट्रेस कम होगा।

हेल्थ राशिफल: एनर्जी लेवल आमतौर पर अच्छा रहता है, लेकिन अपने शरीर से मिलने वाले छोटे सिग्नल को नजरअंदाज न करें। सर्कुलेशन को रिफ्रेश करने के लिए स्ट्रेचिंग या थोड़ी देर टहलने जैसी हल्की एक्टिविटी शामिल करें। साबुत अनाज, फलियां और मौसमी फलों वाला बैलेंस्ड शाकाहारी खाना खाएं। टेंशन कम करने के लिए स्क्रीन से छोटे ब्रेक लें। सिंपल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें। रेगुलर हाइड्रेट करें और लंबे कामों के दौरान आंखों को आराम दें। अगर आपको बार-बार तकलीफ हो, तो किसी हेल्थ प्रोफेशनल से सलाह लें। आज लगातार छोटे-छोटे काम करने से लंबे समय तक एनर्जी और शांति मिलेगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
