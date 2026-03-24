कुंभ राशिफल 24 मार्च 2026: कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें विस्तृत राशिफल
Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 24 March 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं,
Aquarius Horoscope for Today 24th March 2026 – आज चीजों की सीखने की इच्छा आपको आगे बढ़ाएगी। आपको ब्राइट माइंट और यूजफुल आइडिया से नए मौके मिलेंगे। आपको छोटे एकसपेरीमेंट करने चाहिए। आपको सिंपल सवाल पूछने चाहिए और शांत रहना चाहिए। आपको फ्रेंडली पलों को शेयर करना है और आपके क्विक विचारों से एक अच्छा आइडिया भी आ सकता है। अपनी टोन को हबंल रखें और दूसरों से सीखें और आपको एक स्टेपस सावधानी से लेना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।आपको हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करना है।
Aquarius Love Horoscope Today, कुंभ लव राशिफल
आज आपका प्यार प्यार भरे और ईमानदारी की उ्मीद करेगा। आपको अपना पार्टनर को बताना है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आपकी भाषा भी आपकी स्माइल से जवाब दे देगी। अपने वादों को निभाएं और विश्वास को हासिल करें। इससे आप दोनों में विश्वास बढ़ेगा। आपको प्यार भरे शब्दों या फूलों से पार्टनर को सप्राइज देना है। जितना आप बोलना चाहते हैं उससे अधिक सुनना सीखें।अगर आप सिंगल हैं, तो फ्रेंडली रहें और सिंपल और सच्ची मुस्कान को रखें। आपको अपनी भाषा को मधुर रखना है, खासकर जब आप अपनी बात कह रहे हों। आज छोटे पल आपकी लाइफ में फन लाएंगे, जैसे एक शार्ट वॉक और एक स्वीट मैसेज।
Aquarius Career Horoscope Today, कुंभ करियर राशिफल
आज काम में आपको ऐसे आइडियाज से हेल्प लेनी है, जो आपकी छोटी प्रॉब्लम को दूर करें। अपने सभी टीम के लोगों की सिंपल सोल्यूशन से मदद करें। इस समय आपको टीम में एक बार बोलना है और कम से कम बातों में अपनी बात को समझाना है। लंबे प्लान को कम से कम करें और छोटे टेस्ट करें। आपका हेल्पफुल माइंड और शांत टोन आपका विश्वास बढ़ाने में मदद करेगी। आपके छोटे एफर्ट आपको अच्छे पैटर्न में और आने वाले प्रोजेक्ट में जीत दिलाएंगे।आपको नोट्स बनाने हैं और जो काम हो गएहैं, उन्हें मार्क करें और अगले आने वाले फेज के लिए क्लियर पूछें।
Aquarius Money Horoscope Today, कुंभ मनी राशिफल
आज कुंभ राशि वालों को छोटी लागतों को चेक करना है और बड़ी खरीददारी को अवाइड करना है। आपको खर्च से पहले एक शार्ट लिस्ट बनानी है। सभी चीजों के प्राइज को कंप्येयर करना है।एक छोटा अमाउंट भी आपको सेव कर सकते हैं। अगर कुछ पे कर रहे हैं, तो सिंपल प्लान बनाएं? अगर किसी से पैसा उधार ले रहे हैं. तो आपको सिंपल शब्दों में शर्तों को पढ़ना है। छोटे और सावधान मूव्स आपके फंड को प्रोटेक्ट करेंगे और आपको प्लान को तैयार करेंगे। आपको इस समय सेफ मनी के लिए सावधानी से प्लानिंग करनी है। सिंपल बजट बनाएं इस वीक अपनी बड़ी खरीददारी को स्किप करें और रसीदों को अच्छे से चेक करें।
Aquarius Health Horoscope Today, कुंभ हेल्थ राशिफल
आपको अपना रुटीन को सिंपल रखना है। अगर थके हैं, तो आराम करें और रोज अच्छे से खाएं और लाइट मील लें। बाहर जाकर वॉक करें और फ्रेश एयर में खाना खाएं। आपको अपनी मसल्स को आराम दिलाने के िलए आराम करना है। अपने स्क्रीन टाइम को कम से कम करें। आपको अच्छे खूब पानी पीना है। अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें।ये छोटे स्टेप्स आपकी बॉडी को सिंपल और फ्रेश रखेंगे। आपको दिन में हैवी मील नहीं लेना है। रात को भी जेंटल रुटीन फॉलो करें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट