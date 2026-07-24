आज का कुंभ राशिफल 24 जुलाई: वाणी और वित्त दोनों पर शनि का असर, चंद्रमा कर रहे कर्म क्षेत्र एक्टिव
Aaj ka kumbh rashifal 24 July 2026: आज कुंभ राशि वालों को मंगल के कारण घरेलू व्यवस्था या परिवार के किसी सदस्य की चिंता मन में रह सकती है। वहीं शुक्र रिश्तों में गर्मजोशी दे रहा है। पढ़ें कैसा रहेगा आज का कुंभ राशिफल।
Aaj ka kumbh rashifal 24 July 2026, आज का कुंभ राशिफल: यह दिन काम और जिम्मेदारी के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा। आपका ध्यान लक्ष्य, प्रदर्शन और छवि पर रहेगा। जो उलझन पिछले दिनों भीतर बनी हुई थी, उसमें कुछ साफपन आ सकता है। काम की स्थिति सुधरती दिखेगी और सही लोगों से संपर्क बन सकता है। प्रभावशाली या अनुभवी व्यक्तियों से बातचीत उपयोगी रहेगी। वे कोई दिशा, सुझाव या अवसर की जानकारी दे सकते हैं। चंद्रमा आपके कर्म क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए व्यस्तता बढ़ेगी और दिन तेज रफ्तार से निकलेगा। घर का माहौल भी ध्यान मांगेगा, क्योंकि मन दो दिशाओं में बंटा रह सकता है। मंगल के कारण घरेलू व्यवस्था या परिवार के किसी सदस्य की चिंता मन में रह सकती है। वहीं शुक्र रिश्तों में गर्मजोशी दे रहा है, इसलिए निजी जीवन पूरी तरह सूखा नहीं रहेगा। अपने समय को समझदारी से बांटेंगे तो काम भी संभलेगा और करीबियों को शिकायत भी कम होगी। छात्रों के लिए एकाग्रता लौटने का अच्छा संकेत है।
कुंभ राशि वालों की कैसी रहेगी लव लाइफ
रिश्तों में मिठास बनी रह सकती है, बशर्ते आप काम का दबाव लहजे में न आने दें। साथी के साथ समय कम हो तो भी संवाद खुला रखें। आपका रोमांटिक मूड अचानक उभर सकता है और दिन के अंत में यह तनाव कम करने में मदद करेगा। शादीशुदा लोगों के लिए साथ बैठकर घर, खर्च या भविष्य की योजना पर बात करना अच्छा रहेगा। कुछ लोगों को जीवनसाथी की तरफ से सहयोग या व्यावहारिक मदद मिल सकती है। अगर परिवार और साथी के बीच संतुलन मुश्किल लगे, तो किसी एक पक्ष को अनसुना न करें। नरम शब्द बहुत काम आएंगे।
कुंभ राशि वालों की कैसी रहेगी शिक्षा और करियर
ऑफिस में आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। वरिष्ठ, मेंटर या महत्वपूर्ण संपर्क से मदद मिल सकती है। नई जिम्मेदारी, मीटिंग, प्रस्तुति या नेटवर्किंग के लिए दिन अच्छा है। जो लोग नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं, वे अभी बातचीत और जानकारी जुटाने पर ध्यान दें। करियर का रास्ता धीरे धीरे साफ हो रहा है। छात्रों के लिए यह दिन उपयोगी है। बुध पढ़ाई, समझ और याद रखने में मदद करेगा। एकाग्रता बेहतर रहेगी, खासकर अगर आप तय समय पर पढ़ें। किसी प्रोजेक्ट, असाइनमेंट या तैयारी में प्रगति संभव है। बस जल्दी थककर बीच में न छोड़ें।
कुंभ राशि वालों की कैसी रहेगी धन और वित्त की स्थिति
धन के मामले में स्थिति सामान्य से बेहतर संभल सकती है। काम से जुड़ा लाभ, प्रोत्साहन या उपयोगी संपर्क आगे चलकर आमदनी बढ़ाने में मदद कर सकता है। परिवार के खर्च पर नियंत्रण जरूरी है। वाणी और वित्त दोनों पर शनि का असर है, इसलिए सोच समझकर खर्च करना ठीक रहेगा। संपत्ति, घर या साझेदारी से जुड़ी बातों में कागजी स्पष्टता रखें। किसी और के भरोसे पूरा वित्तीय निर्णय न छोड़ें।
कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा स्वास्थ्य और कल्याण
मानसिक चिंता कम होती दिखेगी, जो आपके लिए राहत की बात है। फिर भी काम के दबाव से थकान हो सकती है। घर के किसी सदस्य, खासकर माता पक्ष की जरूरतों पर ध्यान देना पड़ सकता है। खुद के लिए भी आराम का समय निकालें। समय पर भोजन, हल्का व्यायाम और पर्याप्त नींद जरूरी है। देर रात तक काम करने से अगली सुबह सुस्ती बढ़ेगी।
आज की सलाह: महत्वपूर्ण लोगों से मिलें, पर घर के जरूरी संकेतों को भी नजरअंदाज न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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