आज का कुंभ राशिफल 23 अक्टूबर: वक्री शनि कह रहे खर्च पर ध्यान देना जरूरी, जानें क्या करें-क्या नहीं करें
Aaj ka kumbh rashi rashifal today: आज कुंभ राशि वालों को करियर, आर्थिक स्थिति, लव लाइफ और सेहत में किस तरह के परिणाम मिलेंगे, बता रही हैं एस्ट्रोलॉजर अनीता बरनवाल। पढ़ें कुंभ राशिफल टुडे 23 अक्टूबर।
Aaj ka rashifal कुंभ राशिफल हिंदी: 23 अक्टूबर को जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा कुंभ राशि के पहले भाव में रहेगा। अपनी जरूरतें समझने और काम की दिशा तय करने का अवसर है, लेकिन मन की संवेदनशीलता भी बनी रह सकती है। दोपहर के बाद चंद्रमा मीन राशि के दूसरे भाव में आएगा। तब परिवार की अपेक्षाएं, बोलचाल और खर्च पर ध्यान देना जरूरी होगा। शनि मीन राशि के दूसरे भाव में वक्री हैं। यह साढ़ेसाती का अंतिम चरण है, जिसमें पारिवारिक जिम्मेदारियां, संचित रकम और संयमित संवाद महत्वपूर्ण हैं। इसका अर्थ निश्चित नुकसान नहीं है। आज संतोष का आधार उपलब्ध साधनों का स्पष्ट हिसाब रखें, न कि संभावित आमदनी के बारे में बढ़ती हुई उम्मीदें।
कुंभ राशि का आज करियर और शिक्षा राशिफल
गुरु कर्क राशि के छठे भाव में उच्च स्थिति में हैं। फिर भी कार्यभार, सेवा संबंधी जिम्मेदारियां और मतभेद व्यावहारिक ढंग से संभालने होंगे, सफलता अपने आप नहीं मिलेगी। यदि नौकरी में किसी का काम भी आपको सौंपा जाए तो अपनी मौजूदा सूची दिखाकर प्राथमिकता तय कराएं। विवादित विषय पर जवाब देते समय केवल संबंधित तथ्य रखें। कारोबार में ग्राहक की शिकायत सुनना उपयोगी है, पर ऐसा आश्वासन न दें जिसे पूरा करने की व्यवस्था नहीं है। विद्यार्थी बेहतर परिणाम की संभावना को नियमित तैयारी से जोड़ें। पढ़ा हुआ याद है या नहीं, यह छोटे परीक्षण से जांचें। तुला राशि के नौवें भाव में बुध किसी नियम या विषय की बारीकी समझने का संदर्भ देते हैं। शिक्षक से स्पष्ट प्रश्न पूछें और उत्तर अपने शब्दों में लिखें। नई सामग्री जोड़ने से पहले मौजूदा संदेह दूर करना अधिक उपयोगी रहेगा।
कुंभ राशि का आज धन और वित्त राशिफल
एक से अधिक जगह से रकम आने की संभावना सुनने में अच्छी लग सकती है, लेकिन बजट में केवल पुष्ट आय ही शामिल करें। परिवार के आयोजन या खरीद का विचार हो तो पहले कुल सीमा तय करें। खर्च टालना तभी उपयोगी है जब वह वास्तविक प्राथमिकता के कारण हो, केवल असमंजस के कारण जरूरी चीज न रोकें। किसी भुगतान की तारीख पास हो तो राशि अलग रख दें। उधार की वापसी अपेक्षित हो तो विनम्रता से स्थिति पूछें, उसके भरोसे नई प्रतिबद्धता न बनाएं। निवेश संबंधी निर्णय में जोखिम, अवधि और निकासी की शर्तें जांचें। किसी परिचित की संतुष्टि आपके लिए उसी विकल्प के उपयुक्त होने का प्रमाण नहीं है।
कुंभ राशि का आज लव राशिफल
राहु कुंभ राशि के पहले भाव में और केतु सिंह राशि के सातवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी अपनी पहचान और साझेदारी की जरूरतों के बीच संतुलन मांगती है। केवल अपनी बात मनवाना या बातचीत से पूरी तरह हट जाना, दोनों से समाधान मुश्किल हो सकता है। साथी परिवार के किसी काम में सहयोग दे तो उसके तरीके में अंतर स्वीकार करें। प्रेम संबंध में हैं तो किसी संदेश का भाव समझने के लिए सीधे पूछना अनुमान लगाने से बेहतर रहेगा। सामाजिक कार्यक्रम में जाना हो तो अपनी सहमति और सुविधा स्पष्ट बताएं। घर में बोलते समय शब्दों के साथ स्वर भी नरम रखें, खासकर जब खर्च या जिम्मेदारी का विषय उठे।
कुंभ राशि का आज सेहत राशिफल
नियमित दिनचर्या आज बड़े बदलाव से अधिक उपयोगी रहेगी। भोजन, पानी, आराम और काम की सीमाओं को एक साथ देखें। पर्दे पर लंबे समय तक काम करते हों तो आंखों को नियमित विराम दें और रोशनी ठीक रखें। किसी खास अंग की समस्या मानकर चिंतित होने की जरूरत नहीं, लेकिन वास्तविक असुविधा को अनदेखा भी न करें। लगातार दर्द, नजर की परेशानी या अन्य लक्षण हों तो चिकित्सकीय सलाह लें। काम का तनाव भोजन के समय तक न खींचें। हल्की गतिविधि अपनी क्षमता के अनुसार रखें और थकान में उसे बढ़ाने के बजाय पर्याप्त विश्राम चुनें।
कुंभ राशि शुभ अंक
८
कुंभ राशि शुभ रंग
काला
कुंभ राशि शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
कुंभ राशि आज क्या करें
परिवार के जरूरी खर्च और वैकल्पिक खरीद की अलग सूची बनाएं। काम या पढ़ाई में अपनी क्षमता के अनुसार लक्ष्य तय करें और किसी साझा निर्णय से पहले संबंधित व्यक्ति की सहमति स्पष्ट रूप से लें।
कुंभ राशि आज क्या न करें
अभी न मिली रकम को खर्च करने की योजना न बनाएं। नाराज होकर बातचीत बंद न करें और अपनी बात प्रभावशाली बनाने के लिए ऐसा वादा न जोड़ें जिसकी जिम्मेदारी बाद में उठाना कठिन हो।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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