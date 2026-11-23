Aaj ka kumbh rashifal: कुंभ राशि वालों का आज साहसिक फैसला अधिक मेहनत कराएगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, विद्यार्थियों और बच्चों के बेहतर प्रदर्शन के योग हैं। पढ़ें कुंभ राशि का आज का विस्तृत राशिफल।

आपका लिया हुआ साहसिक फैसला आज काम की रफ्तार बढ़ाने की वजह बनेगा। उसके बाद अधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन अपने ऊपर भरोसा भी बढ़ेगा। भीतर बेचैनी रहेगी और काम शुरू करने से पहले आलस्य महसूस होगा। यह खींचतान दिन का हिस्सा रहेगी। फिर भी अपनी ओर से की गई पहल चलेगी। फोन पर बातचीत अच्छी होगी और छोटी यात्राओं के लिए दिन अनुकूल रहेगा। बच्चों के बेहतर प्रदर्शन के योग हैं। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य तक पहुंचना अपेक्षाकृत सहज लग सकता है। आज उत्साह हर समय एक जैसा नहीं रहेगा, लेकिन चुने हुए काम की जिम्मेदारी आपको सक्रिय रखेगी। कमाई के मामले में मेहनत की भूमिका सबसे बड़ी रहेगी।

आज का कुंभ करियर राशिफल काम में आगे बढ़ने का भरोसा बढ़ेगा। जिस फैसले को आपने साहस के साथ लिया है, वही अब अधिक समय और प्रयास मांगेगा। शुरुआत में आलस्य होगा, फिर जिम्मेदारी का अहसास काम की ओर खींचेगा। पूरे दिन चंद्रमा मेष राशि के तीसरे भाव में रहेगा, जिससे पहल करने का मन होगा और फोन पर जरूरी बातचीत अच्छी जाएगी। छोटी यात्रा के लिए भी दिन अनुकूल है। विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य साधने के अवसर अच्छे हैं। पढ़ाई में किया गया प्रयास उपयोगी पड़ने की संभावना है। बच्चों को इच्छित परिणाम मिलने के योग हैं और उनका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। आज काम को आगे बढ़ाने के लिए पहला संपर्क स्वयं करें। सफलता का रास्ता सक्रिय कोशिश से जुड़ेगा, केवल योजना बनाते रहने से संतोष कम होगा।

आज का कुंभ आर्थिक राशिफल आमदनी मेहनत से जुड़ी रहेगी। आसानी से धन आ जाने की उम्मीद को आज सहारा नहीं मिलेगा। मीन राशि के दूसरे भाव में वक्री शनि घर के बजट और बोलचाल पर कसाव रखेगा। साढ़ेसाती का अंतिम चरण अब ढीला पड़ रहा है, फिर भी आज रकम की सीमा स्पष्ट महसूस होगी। परिवार में खर्च को लेकर बातचीत सधी हुई या कुछ कड़ी होगी। तुला राशि के नौवें भाव में स्वराशि के मार्गी शुक्र सुख सुविधा और शौक की चाह बढ़ाएंगे, जिससे इन पर खर्च की संभावना रहेगी। मन की पसंद और बजट के बीच खिंचाव होगा। सावधान रहें, अपनी क्षमता साबित करने के लिए अधिक खर्च करने का फैसला न लें। आज मेहनत से मिलने वाली रकम का महत्व अधिक समझ में आएगा।

आज का कुंभ लव राशिफल जीवनसाथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। रोज की बातों में साधारण सहजता होगी, किसी बड़े बदलाव का संकेत नहीं है। घर में खर्च की चर्चा थोड़ी कसी हुई रहेगी। ऐसे में शब्दों का असर अधिक महसूस होगा। आपका अपना मन भी बेचैन रहेगा, इसलिए सामने वाले की सामान्य बात लंबी लग सकती है। बच्चों के बेहतर प्रदर्शन की संभावना परिवार की बातचीत में उम्मीद जोड़ेगी। उनके लक्ष्य और तैयारी पर ध्यान जाएगा। भाई बहन से संपर्क या फोन पर बात दिन का सहज हिस्सा होगी। अपनी जरूरत बताते समय रकम और भावना को एक साथ उलझाने से बचें। आज रिश्तों में स्थिरता का अनुभव बड़े प्रदर्शन से अधिक रोज के संवाद में होगा।

आज का कुंभ स्वास्थ्य राशिफल बेचैनी और आलस्य साथ महसूस होंगे। मन काम करने को कहेगा, लेकिन शुरुआत में शरीर को गति देना कठिन लग सकता है। अपने फैसले को निभाने का दबाव भी रहेगा। स्वास्थ्य में किसी खास समस्या का संकेत नहीं है, इसलिए इस सुस्ती को बीमारी का नाम देना उचित नहीं होगा। दिन का अनुभव ऊर्जा की असमान गति वाला रहेगा। काम में लगने के बाद आत्मविश्वास बढ़ेगा, फिर भी आराम की जरूरत बनी रहेगी। अपनी क्षमता से अधिक काम एक साथ उठा लेना थकान बढ़ा सकता है। काम की शुरुआत छोटा हिस्सा पूरा करके करें। आज मन का भरोसा धीरे धीरे सक्रियता को सहारा देगा।

शुभ अंक ५

शुभ रंग हरा

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४६ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें अपने साहसिक फैसले का आज पूरा होने वाला हिस्सा तय करें।

क्या न करें बच्चे के संभावित परिणाम को लेकर उससे पक्का वादा न लें।