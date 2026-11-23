आज का कुंभ राशिफल 23 नवंबर: वक्री शनि घर के बजट पर रखेगा कसाव, शुक्र शौक की चाह बढ़ाएंगे
Aaj ka kumbh rashifal: कुंभ राशि वालों का आज साहसिक फैसला अधिक मेहनत कराएगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, विद्यार्थियों और बच्चों के बेहतर प्रदर्शन के योग हैं। पढ़ें कुंभ राशि का आज का विस्तृत राशिफल।
आपका लिया हुआ साहसिक फैसला आज काम की रफ्तार बढ़ाने की वजह बनेगा। उसके बाद अधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन अपने ऊपर भरोसा भी बढ़ेगा। भीतर बेचैनी रहेगी और काम शुरू करने से पहले आलस्य महसूस होगा। यह खींचतान दिन का हिस्सा रहेगी। फिर भी अपनी ओर से की गई पहल चलेगी। फोन पर बातचीत अच्छी होगी और छोटी यात्राओं के लिए दिन अनुकूल रहेगा। बच्चों के बेहतर प्रदर्शन के योग हैं। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य तक पहुंचना अपेक्षाकृत सहज लग सकता है। आज उत्साह हर समय एक जैसा नहीं रहेगा, लेकिन चुने हुए काम की जिम्मेदारी आपको सक्रिय रखेगी। कमाई के मामले में मेहनत की भूमिका सबसे बड़ी रहेगी।
आज का कुंभ करियर राशिफल
काम में आगे बढ़ने का भरोसा बढ़ेगा। जिस फैसले को आपने साहस के साथ लिया है, वही अब अधिक समय और प्रयास मांगेगा। शुरुआत में आलस्य होगा, फिर जिम्मेदारी का अहसास काम की ओर खींचेगा। पूरे दिन चंद्रमा मेष राशि के तीसरे भाव में रहेगा, जिससे पहल करने का मन होगा और फोन पर जरूरी बातचीत अच्छी जाएगी। छोटी यात्रा के लिए भी दिन अनुकूल है। विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य साधने के अवसर अच्छे हैं। पढ़ाई में किया गया प्रयास उपयोगी पड़ने की संभावना है। बच्चों को इच्छित परिणाम मिलने के योग हैं और उनका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। आज काम को आगे बढ़ाने के लिए पहला संपर्क स्वयं करें। सफलता का रास्ता सक्रिय कोशिश से जुड़ेगा, केवल योजना बनाते रहने से संतोष कम होगा।
आज का कुंभ आर्थिक राशिफल
आमदनी मेहनत से जुड़ी रहेगी। आसानी से धन आ जाने की उम्मीद को आज सहारा नहीं मिलेगा। मीन राशि के दूसरे भाव में वक्री शनि घर के बजट और बोलचाल पर कसाव रखेगा। साढ़ेसाती का अंतिम चरण अब ढीला पड़ रहा है, फिर भी आज रकम की सीमा स्पष्ट महसूस होगी। परिवार में खर्च को लेकर बातचीत सधी हुई या कुछ कड़ी होगी। तुला राशि के नौवें भाव में स्वराशि के मार्गी शुक्र सुख सुविधा और शौक की चाह बढ़ाएंगे, जिससे इन पर खर्च की संभावना रहेगी। मन की पसंद और बजट के बीच खिंचाव होगा। सावधान रहें, अपनी क्षमता साबित करने के लिए अधिक खर्च करने का फैसला न लें। आज मेहनत से मिलने वाली रकम का महत्व अधिक समझ में आएगा।
आज का कुंभ लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। रोज की बातों में साधारण सहजता होगी, किसी बड़े बदलाव का संकेत नहीं है। घर में खर्च की चर्चा थोड़ी कसी हुई रहेगी। ऐसे में शब्दों का असर अधिक महसूस होगा। आपका अपना मन भी बेचैन रहेगा, इसलिए सामने वाले की सामान्य बात लंबी लग सकती है। बच्चों के बेहतर प्रदर्शन की संभावना परिवार की बातचीत में उम्मीद जोड़ेगी। उनके लक्ष्य और तैयारी पर ध्यान जाएगा। भाई बहन से संपर्क या फोन पर बात दिन का सहज हिस्सा होगी। अपनी जरूरत बताते समय रकम और भावना को एक साथ उलझाने से बचें। आज रिश्तों में स्थिरता का अनुभव बड़े प्रदर्शन से अधिक रोज के संवाद में होगा।
आज का कुंभ स्वास्थ्य राशिफल
बेचैनी और आलस्य साथ महसूस होंगे। मन काम करने को कहेगा, लेकिन शुरुआत में शरीर को गति देना कठिन लग सकता है। अपने फैसले को निभाने का दबाव भी रहेगा। स्वास्थ्य में किसी खास समस्या का संकेत नहीं है, इसलिए इस सुस्ती को बीमारी का नाम देना उचित नहीं होगा। दिन का अनुभव ऊर्जा की असमान गति वाला रहेगा। काम में लगने के बाद आत्मविश्वास बढ़ेगा, फिर भी आराम की जरूरत बनी रहेगी। अपनी क्षमता से अधिक काम एक साथ उठा लेना थकान बढ़ा सकता है। काम की शुरुआत छोटा हिस्सा पूरा करके करें। आज मन का भरोसा धीरे धीरे सक्रियता को सहारा देगा।
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शुभ अंक
५
शुभ रंग
हरा
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४६ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
अपने साहसिक फैसले का आज पूरा होने वाला हिस्सा तय करें।
क्या न करें
बच्चे के संभावित परिणाम को लेकर उससे पक्का वादा न लें।
कल का राशिफल
कल घर में खुशी और मेलजोल रहेगा। जीवनसाथी पूरा साथ देंगे। अप्रत्याशित धन तथा संपत्ति के लाभकारी सौदे के योग हैं, लेकिन विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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