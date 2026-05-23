कुंभ राशिफल 23 मई 2026: कुंभ राशि वाले आज विवादों से दूर रहें और बड़े फैसले टाल दें, पढ़ें एस्ट्रोलॉजर की क्या है सलाह

Aquarius Horoscope 23 May 2026 Kumbh Rashifal: कुंभ राशि का स्वामी शनि है। आज कुंभ राशि वालों के लिए एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय आपके लिए आज बता रहे हैं कि विवादों से दूर रहें और बड़े फैसले टाल दें। के दिन ग्रहों के उतारचढ़ाव और हलचल के बाद क्या राशिफल लाए हैं, यहां पढ़ें

Aquarius horoscope today, कुंभ राशिफल 23 May : कुंभ राशि वालों क पूरे दिन का ओवरऑल फलादेश देखा जाए, तो आज का दिन आपके लिए धैर्य और आत्मसंयम की कड़ी परीक्षा लेने वाला साबित हो सकता है। लग्न का राहु जहां एक तरफ आपके विचारों में भ्रम और कंफ्यूजन पैदा करेगा, वहीं विरोधियों के एक्टिव होने से से मन में थोड़ी अशांति रह सकती है। शत्रुओं के एक्टिव होने से आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, जिससे प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी होने के बाद भी आपको व्यक्तिगत जीवन में सब कुछ मध्यम ही महसूस होगा। दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता मन को थोड़ा भारी रखेगी। ऐसे में समझदारी इसी में है कि आप विवादों से दूर रहें और अपने सुदृढ़ चल रहे व्यापार पर ही पूरा फोकस बनाए रखें। किसी भी नए निवेश या प्रेम के बड़े फैसलों को अभी टाल देना ही आपके हित में रहेगा। आज के दिन की बाधाओं को दूर करने और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का मानसिक जाप करें या भगवान शिव पर काले तिल अर्पित करें।

Aquarius Love horoscope today, कुंभ लव राशिफल आपके प्रेम संबंधों और निजी जीवन के मोर्चे पर यह समय मिले-जुले अहसासों वाला साबित होने वाला है। वैसे तो प्रेम की दृष्टि से समय बहुत शुभ है, लेकिन लग्न के राहु के प्रभाव से आप अपने रिश्ते को लेकर थोड़ा सा ड्यूल माइंड यानी दोहरे विचारों के हो रखे हैं। मन में एक ही समय पर कई तरह के विरोधाभासी विचार आ सकते हैं। आपको इस असमंजस वाली मानसिक स्थिति पर जरूर विचार करना चाहिए, अदर वाइज बिना वजह के भ्रम से रिश्ते में नुकसान हो सकता है। जहां तक नए प्रेम की स्थिति का सवाल है, तो वहाँ भी इस समय पूरी तरह से कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। दिल और दिमाग में चल रही इस कशमकश के कारण अभी कोई भी बड़ा कदम उठाना ठीक नहीं होगा। अगर थोड़ा रुक कर के डिसीजन लेंगे तो आपके भविष्य के लिए ज्यादा बेटर होगा। वहीं दूसरी ओर, जीवन साथी के संदर्भ में भी अभी थोड़ा मध्यम समय चल रहा है। उनके साथ आपसी तालमेल बिठाने में थोड़ी अड़चन आ सकती है, और साथ ही उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी आज आपका मन थोड़ा परेशान या चिंतित रहेगा। साथी को पूरा समय और सहयोग दें।

Aquarius career horoscope today, कुंभ करियर राशिफल कुंभ राशि वालों के लिए आज का सावधानी भरे कदम उठाने का दिन है। आपके बिजनेस और आर्थिक मामलों को देखा जाए, तो इस समय आपको फाइनेंस को लेकर प्रैक्टिकल और सधे हुए कदमों से आगे बढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले आपकी व्यापारिक स्थिति की बात करें, तो काम-धंधा जैसा चल रहा है, बिल्कुल वैसा ही सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसमें दिक्कतें आपको परेशान नहीं करेंगी। आपका बिजनेस अपने पुराने ढर्रे पर पूरी तरह से सुदृढ़ है और आगे भी सुदृढ़ रहेगा, इसलिए कामकाज को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।

Aquarius Money horoscope today, कुंभ मनी राशिफल वे आपके बनते हुए कामों में रोड़े अटकाने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति दोनों ही थोड़ा सा प्रभावित होती हुई दिखाई पड़ रही है। विरोधियों की इन हरकतों से मानसिक तनाव बढ़ सकता है, जिसका सीधा असर आपकी कार्यक्षमता पर पड़ेगा। धन के मामलों में इस समय रिस्क काफी ज्यादा बना हुआ है, इसलिए इन्वेस्टमेंट अभी बिल्कुल मत करिए; थोड़ा रुक जाइए। नई पूंजी फंसाने के लिए स्थितियां अभी अनुकूल नहीं हैं। नौकरीपेशा लोगों का भी ऑफिस में काम ठीक-ठाक चलता रहेगा। हालांकि, इस समय आपके कुछ गुप्त शत्रु या विरोधी कार्यक्षेत्र और सामाजिक जीवन में थोड़े एक्टिव रहेंगे।

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