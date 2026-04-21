कुंभ राशिफल 21 अप्रैल 2026: कुंभ राशि वाले सेविंग,निवेश में ट्रेंड को फॉलो ना करें, दिमाग से काम लें, पढ़ें पूरा राशिफल
Aquarius Horoscope Today:कुंभ राशि चक्र की 11वीं राशि है। आज कुंभ राशि को आर्थिक तौर पर सोच समझकर फैसले लें, करियर से लेकर लवलाइफ में पढ़ें कैसा रहेगा दिन
Aquarius Horoscope Today for April 21, 2026: आज किसी इंसान की ऐसी कोई बात जो आसानी से जस्टिफाई ना हो, कोई जगह, कोई फैसला आपके दिमाग में बार-बार घूमती रहेगी। आप इसे दिमाग से निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास इसका कारण है। आप उन इमोशन को पसंद करेंगे जो साफ सबूतों के साथ आ रहे हैं। लेकिन आपका मूड वैसा नहीं होगा। सूर्य मेष राशि में है, तो आपको कुछ रिअल चाहिए, आपके दिल में इमोशनल का सॉफ्ट कॉर्नर होगा, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप हर इमोशंस को स्वीकार नहीं कर सकते है, जो कि सच है।
Aquarius Love Horoscope Today, कुंभ लव राशिफल
आज प्यार में आपको सामान्य से अधिक गर्मजोशी महसूस हो सकती है। कोई आपके पास है, तो उसे जरूरत नहीं है इसके कारण की। उनको सिर्फ महसूस करने की जरूरत है। अगर आप रिश्तों में तर्क और दिमाग को लगाते हैं और भावनाओं को वैल्यू नहीं देते हैं, तो आपका असल बॉन्ड कभी भी अच्छे से नहीं बन पाएंगे, आज आप दोनों में वो गैप दिखेगा।आज सिंगल लोग किसी ऐसे की फिलिंग को नोटिस करेंगे, तो स्पष्ट तौर पर अपनी फीलिंग्स को सामने जाहिर करता है।सिंगल लोगों आज देखेंगे कि कोई है जो कूल होने की कोशिश नहीं कर रहा है, जिसमें असामान्य रूप से चालाकी नहीं है, ऐसा इंसान आज आपको अट्रैरेक्टिव लग सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वो लोग एक सिंपल से वाक्य से समझ जाएंगे,कि आप कैसा फील करते हैं। भावनाओं से चीजों को समझें, विश्लेषण से नहीं।
Aquarius Career Horoscope Today, कुंभ करियर राशिफल
आज काम में आपकी उस टोन से लाभ होगा, जिस लहजे में आप बात करेंगे। आज भेजा गया एक सीधा सा मैसेज जो टैक्निकली सही है, लेकिन ये बहुत टकराव की स्थिति ला सकता है, जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं, वहीं इसकी जगह इसी आइडिया को आप सॉफ्ट तरीके से सामने रखेंगे, तो वो अच्छा काम करेगा। अगर आप कर्मचारी हैं, तो विनम्रता से आपको चीजों को चेक करना और थैंक्स कहने से आपका कोलेबोरेशन अच्छा होगा। अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं, तो आपको क्लाइंट से उसकी बात समझने के लिए टाइम निकालना होगा, इससे आपको बाद में अच्छा फायदा होगा। आज स्टूडेंट्स को अकेले पढ़ने के बजाय किसी दोस्त के साथ या ग्रुप में पढ़ने के बारे में सोचना चाहिए।
Aquarius Money Horoscope Today, कुंभ मनी राशिफल
एक आर्थिक फैसला, जिसमें कोई ग्रुप और एक कम्युनिटी या क्लब शामिल हो या एक शेयर प्लान को आज शांति से हैंडल करने की जरूरत है। आपका आइडिया अच्छा हो सकता है, लेकिन इसके साथ इमोशनली चीजें जुड़ी हैं। आप इसको स्किप कर देंगे, तो टैक्निकल तो अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में आप इसे फील कर सकते हैं। अगर किसी बात को लेकर सोच रहे हैं, तो किसी दोस्त से या पार्टनर से मदद ले लेंगे, तो आगे आने वाली परेशानी से बचे रहेंगे। अगर आप सेविंग और निवेश के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको ट्रैंड के साथ जाने से बचना है। आप अपने हिसाब से सेविंग और निवेश करें। आपको खुद के फैसले पर भी फैसला लेने से पहले अच्छे से सोचना चाहिए।
Aquarius Health Horoscope Today, कुंभ हेल्थ राशिफल
सिंपल केयर से आपकी बॉडी को आराम मिलेगा। गर्म और ताजा खाना, एक वॉक से आपको अच्छा लाभ होगा। आपके नर्वस सिस्टम, नीचे टांगों और आपकी नींद में आज असर हो सकता है, अगर अधिकतर सोचते रहेंगे और फील कम करेंगे। आज कुंभ राशि वालों के शरीर में टेंशन चुपचाप आ जाएगी, जब आपका अंदर का मन बिल्कुल गुमसुम हो जाएगा। इसके कारण आपको बैचेनी और ठंड लगना और शरीर में थकान वाली फीलिंग हो सकती है।
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें