आज का कुंभ राशिफल 20 नवंबर: धन संचय और निवेश के लिए सबसे अच्छा दिन, मेहमान आने के योग
aaj ka kumbh rashifal: कुंभ राशि वालों के लिए आज बचत और निवेश के लिए सबसे अच्छा दिन है। प्रभावी बातचीत से मेलजोल बढ़ेगा। लक्ष्य पाने के लिए मेहनत करनी होगी।
मन में पैसे को संभालने और भविष्य के लिए कुछ जोड़ने की इच्छा साफ रहेगी। धन संचय और निवेश के लिए आज सबसे अच्छा दिन है। अपनी बात कहने का ढंग असरदार होगा और लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। परिवार में होने वाली चर्चा में आपकी आवाज का महत्व रहेगा। घर में किसी मेहमान के आने की संभावना है। छोटे बच्चे की पढ़ाई शुरू कराने के लिए समय शुभ है। किसी विरोधी के साथ अटकी बात सुलझाने की दिशा में भी दिन अनुकूल रहेगा। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी होगी। करीबी लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने का प्रयास सफल होने के योग हैं। आज मन में जुड़ाव की इच्छा रहेगी और बातचीत उसकी सबसे मजबूत राह बनेगी।
आज का कुंभ करियर राशिफल
लक्ष्य सामने रहेगा, लेकिन उसे पाने के लिए मेहनत बढ़ानी होगी। अपनी बात स्पष्ट रखने की क्षमता काम आएगी। किसी चर्चा में आपकी आवाज से भरोसा बनेगा और विषय को आगे ले जाना आसान होगा। कामकाजी मतभेद सुलझाने की कोशिश के लिए दिन अनुकूल है। जिस व्यक्ति को केवल विरोधी मानकर बात टाली जा रही थी, उससे संवाद की गुंजाइश बनेगी। छोटे बच्चे की शिक्षा शुरू कराने के लिए आज शुभ समय है। परिवार में इस विषय पर उत्साह होगा और शुरुआत को लेकर गंभीर बातचीत होगी। अपने काम की प्राथमिकता स्पष्ट रहेगी तो प्रयास को दिशा मिलेगी। किसी अटकी बातचीत के लिए शांत समय चुनें।
आज का कुंभ मनी राशिफल
आज बचत बढ़ाने और निवेश की दिशा तय करने का सबसे अच्छा दिन है। रकम को भविष्य की जरूरत से जोड़कर देखने का मन होगा। पूरे दिन चंद्रमा मीन राशि के दूसरे भाव में रहेगा। इससे धन के साथ परिवार और खान-पान दिन के केंद्र में रहेंगे। घर की जरूरतों पर खर्च की चर्चा भी होगी। कन्या राशि के आठवें भाव में मार्गी शुक्र अपनी नीच राशि में है, जिससे स्नेह और सुख-सुविधा पर खर्च की संभावना रहेगी। किसी शौक के लिए पैसा निकालने का मन अचानक बन सकता है। चेतावनी साफ है, सुविधा का आकर्षण बचत के इरादे को कमजोर कर सकता है। खर्च की अपनी सीमा पहले तय रखें।
आज का कुंभ लव राशिफल
आपकी बात में आकर्षण रहेगा और परिवार के लोग उसे सुनेंगे। घर में मेहमान आने की संभावना से मेलजोल का अवसर बन सकता है। किसी पुराने मतभेद पर बातचीत की शुरुआत होगी तो अपनी बात समझाना आसान लगेगा। सिंह राशि के सातवें भाव में केतु साझेदारी और जीवनसाथी से जुड़े विषयों में कुछ पीछे हटने का भाव देगा। हर चर्चा में अपनी बात मनवाने की इच्छा कम होगी, हालांकि कुछ दूरी भी महसूस हो सकती है। करीबी लोगों के साथ सामंजस्य बढ़ाने के प्रयास सफल होने के योग हैं। सामने वाले की बात सुनने के लिए जगह रखने से संवाद सहज होगा। रिश्ते की एक अटकी बात पर खुलकर चर्चा करें।
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आज का कुंभ सेहत राशिफल
खान-पान पर ध्यान रहेगा और घर में क्या खाया जाए, यह बातचीत का हिस्सा होगा। मेहनत वाला कार्यक्रम अपने आराम पर भी नजर मांग सकता है। सेहत में किसी विशेष बदलाव का स्पष्ट संकेत नहीं है। परिवार की चर्चा और पैसे की योजना मन को व्यस्त रखेंगी। अपनी बात कह पाने से संतोष होगा, जबकि बार-बार उसी विषय पर लौटने से मानसिक थकान महसूस हो सकती है। दिन की व्यस्तता के बीच परिचित दिनचर्या सुकून देगी। आज अपनी जरूरतों को पहचानने की इच्छा रहेगी। भोजन और आराम का सामान्य क्रम बनाए रखें।
शुभ अंक
५
शुभ रंग
हरा
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४५ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
बचत के लिए रखी जाने वाली रकम आज स्पष्ट रूप से तय करें।
क्या न करें
परिवार की निजी आर्थिक चर्चा किसी आने वाले मेहमान के सामने न खोलें।
कल का राशिफल
कल साहस बढ़ेगा और छोटी यात्रा के योग हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। सेहत का ध्यान रखें। वाहन खरीद टालें। तीखी बहस से जीवनसाथी के साथ तनाव रहने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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