Today Aquarius Horoscope 2 September 2025 aaj ka kumbh rashi rashifal daily future prediction कुंभ राशिफल 2 सितंबर 2025: पैसों को लेकर किसी ऑप्शन से श्योर नहीं है, तो किसी से सलाह लें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Aquarius Horoscope 2 September 2025 aaj ka kumbh rashi rashifal daily future prediction

कुंभ राशिफल 2 सितंबर 2025: पैसों को लेकर किसी ऑप्शन से श्योर नहीं है, तो किसी से सलाह लें

Aquarius Horoscope Today 2 September 2025: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। पढ़ें आज का कुंंभ राशि का राशिफल   

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 07:01 AM
share Share
Follow Us on
कुंभ राशिफल 2 सितंबर 2025: पैसों को लेकर किसी ऑप्शन से श्योर नहीं है, तो किसी से सलाह लें

Aquarius Horoscope Today 2 September 2025, कुंभ राशिफल: आज आपके ब्राइट आइडिया नए रास्ते खोलेंगे। आज आप उत्सुक सा महसूस करेंगे। जो भी लोग आपके आसपास हैं, उनसे नई चीजों को सीखें। आज किसी से छोटी सी बात आपको नए आइडियाज दे सकती है। एक साधारण सी चैट से आपको फ्रेश आइडियाज आ सकते हैं। साधारण से सवाल पूछें और उनका जवाब सुनें। अपने प्लान को फ्लेसिबल रखें, और नए काम को ट्राई करें।

कुंभ लव राशिफल

आज अपनी फीलिंग्स को मन में ना दबाएं खुलकर अपनी बात कहें और दोस्ताना व्यवहार रखें। एक गर्मजोशी से की गई मुलाकात आपके रिश्ते को मजबूत कर सकती है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो हंसीमजाक का माहौल रखें। अगर आप सिंगल हैं, तो सिंपल चैट से शुरुआत करें।

कुंभ करियर राशिफल

टीमवर्क से आप अपने प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म कर लेंगे, अकेले काम करना मुश्किल रहेगा। दूसरों को छोटा सजेशन दें, लेकिन अच्छे से उनकी बात जरूर सुनें। मीटिंग्स में आज स्पष्ट शब्दों को इस्तेमाल अपनी बात को कहने के लिए करें। अपने साथ काम करने वालों के साथ नई चीजें सीखें। एक छोटा सा प्लान आपके दिन को मैनेज कर देगा।

कुंभ मनी राशिफल

आज पैसों से जुड़ी चीजें आपको समझनी चाहिए। छोटी-छोटी कॉस्ट पर फोकस करें और जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचें। अगर आप अपनी कमाई में से थोड़ी सी सेविंग्स करते हैं, तो वह बढ़ती जाएगी। अगर आप किसी ऑप्शन को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं हैं, तो किसी दोस्त से थोड़ी सलाह लें। कम खर्च वाले ऑप्शन देखें जो आपकी अभी की जरूरतों को पूरा भी करें। खर्च करने से पहले अपनी जरूरी और पहले जो चीजें जरूर चाहिए उनकी एक लिस्ट बना लें।

ये भी पढ़ें:मेष, वृष और धनु के लिए आज लाभ के योग, जानें 2 सितंबर का दिन कैसा रहेगा

कुंभ हेल्थ राशिफल

आपकी एनर्जी आज अच्छी है, लेकिन आप हल्की-फुल्की एक्टिविटीज को पसंद करते हैं। अच्छे से सांस लेने के एक्सरसाइज करें और सुबह उठने के लिए वॉक करें। ऐसी चीजें खाएं जो फ्रेश हो और पेट के लिए नर्म हों। स्क्रीन से ब्रेक लें और आंखों को कुछ देर के लिए आराम दें। जब आपको जकड़न महसूस हो, तो थोड़ा स्ट्रेचिंग लें, इससे शररी खुलता है। रोजाना समय पर सोएं। छोटी-छोटी स्वस्थ आदतें बड़े फायदे देती हैं और छोटे-छोटे बदलावों पर ध्यान दें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)