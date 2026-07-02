कुंभ राशिफल 2 जुलाई 2026: धन हानि से बचने के लिए इन 3 चीजों से रखें दूरी, बेकार की बहस से बचें
Aaj ka kumbh rashifal 2 July 2026: आज कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति पूरी तरह कमजोर नहीं है। खर्च आय से ज्यादा महसूस हो सकते हैं, इसलिए बजट पर नजर जरूरी है। पढ़ें 2 जुलाई 2026 का कुंभ राशि का विस्तृत राशिफल।
Aaj ka kumbh rashifal 2 July 2026, आज का कुंभ राशिफल: मन थोड़ा भीतर की तरफ जा सकता है। चंद्रमा का असर खर्च, विश्राम और निजी सोच को बढ़ा रहा है, इसलिए दिन में कुछ समय अकेले रहना भी अच्छा लगेगा। साथ ही खर्च आय से ज्यादा महसूस हो सकते हैं, इसलिए बजट पर नजर जरूरी है। जो बातें आप टालते आ रहे थे, वे अब मन में दबाव बना सकती हैं। घर के माहौल में भी हल्की खींचतान हो सकती है, खासकर अगर आप हर बात तुरंत जवाब देने लगें। छोटी बातों को बड़ा न बनने दें। किसी भाई-बहन या करीबी के साथ विचारों का फर्क आ सकता है, पर इसे हानि या विरोध की तरह लेने की जरूरत नहीं। सीमाएं साफ रखें और अनावश्यक बहस से बचें। राहु आपके व्यक्तित्व को बेचैन और जल्द प्रतिक्रिया देने वाला बना सकता है, जबकि कामकाज वाले हिस्से में ग्रह आपको समस्या सुलझाने की समझ भी दे रहे हैं। इसलिए आज जीत उसी की होगी जो शांत रहकर अपना दिन व्यवस्थित करेगा।
प्रेम और रिश्ते
साथी के साथ संवाद में कड़वाहट आने की संभावना है, खासकर तब जब पुरानी नाराजगी अचानक बाहर आ जाए। बेहतर रहेगा कि आवाज ऊंची करने के बजाय बात का समय चुनें। यदि घरेलू जिम्मेदारियों, खर्चों या समय न देने पर तनाव है, तो समाधान की भाषा अपनाएं। जो लोग रिश्ते में दूरी महसूस कर रहे हैं, वे आज ज्यादा उम्मीदें न रखें। पहले माहौल सामान्य बनाएं। विवाह या प्रतिबद्धता वाले रिश्तों में अनावश्यक तुलना से बचना जरूरी है। केतु का असर आपको सामने वाले से कुछ दूरी महसूस करा सकता है, इसलिए बिना कहे मान लेना कि दूसरा समझ जाएगा, ठीक नहीं होगा।
शिक्षा और करियर
कामकाज में स्थिति पूरी तरह कमजोर नहीं है। बल्कि समस्या सुलझाने, डिटेल देखने और अधूरे काम पूरे करने का अच्छा मौका है। ऑफिस में पुरानी फाइल, लंबित मेल, भुगतान, रिपोर्ट या रोजमर्रा के कामों को व्यवस्थित करें। नया काम शुरू करने से पहले पुराना साफ करना ज्यादा लाभ देगा। विद्यार्थियों को ध्यान लगाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मन बार-बार भटक सकता है। पढ़ाई को छोटे हिस्सों में बांटें। रचनात्मक लोग अच्छा सोचेंगे, लेकिन अमल करने के लिए अनुशासन जरूरी होगा। सहकर्मियों के साथ टकराव से बचें। जो बात समझ न आए, उसे दोबारा पूछ लें। अनुमान पर काम न करें।
धन और वित्त
धन के मामले में सावधानी सबसे जरूरी है। खर्च बढ़े हुए लग सकते हैं और कुछ खर्च ऐसे भी होंगे जिन्हें टाला नहीं जा सकेगा। इसलिए अभी दिखावे, अचानक खरीदारी या जोखिम वाले निवेश से दूरी रखें। घर, दवा-पानी, यात्रा, डिजिटल भुगतान या रोजमर्रा की जरूरतों पर पैसा निकल सकता है। आय धीमी नहीं है, पर उसका दबाव खर्च कम कर सकता है। लिखित बजट बनाकर चलें। उधार देने या लेने दोनों में स्पष्टता रखें।
स्वास्थ्य और कल्याण
थकान, नींद की कमी और मानसिक दबाव का असर जल्दी दिख सकता है। दिनभर खुद को धकेलने के बजाय बीच-बीच में छोटा ब्रेक लें। पेट, नींद और मूड जैसी सामान्य चीजों पर ध्यान दें। बहुत देर तक जागना या देर से खाना आपको ज्यादा भारी महसूस करा सकता है। हल्का भोजन, कम स्क्रीन और थोड़ी शांति आज दवा जैसा काम करेंगे।
आज की सलाह: खर्च और गुस्से दोनों पर लगाम रखें, तभी दिन हाथ से फिसलेगा नहीं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र