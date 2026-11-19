आज का कुंभ राशिफल 19 नवंबर: धन को लेकर आज संतोष महसूस होगा, वाणी रिश्तों में अपनापन रखेगी
Kumbh rashifal today: कुंभ राशि वाले आज खरीदारी का कार्यक्रम रद्द होगा। पारिवारिक खुशी के साथ आर्थिक संतोष रहेगा और पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन के योग हैं।
खरीदारी का कार्यक्रम रद्द करके आज आप घर पर रहने का फैसला करेंगे। परिवार के बीच आपकी मौजूदगी खुशी देगी। घर में उत्सव जैसा अवसर होगा या सामाजिक मिलन में शामिल होने के योग बनेंगे। अपनी बात कहने का ढंग लोगों का मन जीतेगा। परिवार के लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे और आर्थिक स्थिति को लेकर संतोष होगा। मीन राशि के दूसरे भाव में वक्री शनि बजट और घरेलू बोलचाल में कसाव देगा। साढ़ेसाती का अंतिम चरण अब ढीला पड़ रहा है, फिर भी आज खर्च की सीमा साफ महसूस होगी। खुशी और पैसों की गंभीर चर्चा एक ही दिन में साथ रहेंगी। घर में किस जरूरत को पहले जगह मिले, यह विषय सामने होगा। आज आपकी वाणी रिश्तों में अपनापन रखेगी और अपनी बात प्रभावी ढंग से कहने का भरोसा रहेगा।
आज का कुंभ करियर राशिफल
विद्यार्थियों के बेहतर प्रदर्शन के योग हैं। पढ़ाई में विषय समझने और उस पर चर्चा करने की रुचि रहेगी। तुला राशि के नौवें भाव में मार्गी बुध बातचीत और संदेशों के साथ अध्ययन को सहारा देगा। अपनी शंका पूछने या किसी विषय की जानकारी जुटाने के लिए दिन अनुकूल है। कामकाज में स्पष्ट संवाद महत्वपूर्ण रहेगा। किसी बड़े पद या करियर परिणाम का पक्का वादा नहीं है, लेकिन बात रखने में सहजता होगी। घर पर रहने का फैसला अध्ययन के लिए समय दे सकता है। परिवार की खुशी में शामिल होने के साथ अपना काम भी ध्यान में रहेगा। पढ़ाई के कठिन हिस्से के लिए शांत समय चुनें। अपनी समझ पर भरोसा होगा और विषय पर चर्चा से मन की झिझक कम रहेगी।
आज का कुंभ आर्थिक राशिफल
धन को लेकर आज संतोष महसूस होगा। अलग-अलग स्रोतों से रकम मिलने की संभावना है। खरीदारी का कार्यक्रम रद्द होने से उस पर होने वाला तत्काल खर्च टलेगा। घर की दूसरी जरूरतों पर बातचीत जारी रहेगी। उपलब्ध रकम और परिवार की अपेक्षाओं को साथ रखकर सोचेंगे। आर्थिक संतोष का भाव रहेगा, हालांकि बजट खुला हुआ महसूस नहीं होगा। चेतावनी साफ है, संभावित आमदनी को हाथ में आई रकम मानकर खर्च जोड़ना दबाव बढ़ा सकता है। नई खरीद के लिए उपलब्ध रकम ही आधार बनाएं। आज पैसे की चर्चा में संतोष और सीमा दोनों दिखाई देंगे। घर पर रहने से अपनी प्राथमिकताओं पर विचार करने की जगह मिलेगी। जरूरतों को लेकर परिवार के भीतर बातचीत गंभीर रहेगी, फिर भी मन में आर्थिक राहत का भाव रहेगा।
आज का कुंभ लव राशिफल
परिवार के साथ खुशी के पल होंगे। आपकी बातचीत में अपनापन रहेगा और लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। घरेलू मामलों में जीवनसाथी की मदद मिलने के योग हैं। साथ बैठकर किसी जरूरत पर चर्चा करना सहज होगा। पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि के पहले भाव में रहेगा, जिससे मन ऊंचा और संवेदनशील रहेगा। आज दिन के केंद्र में आप खुद होंगे और परिवार की प्रतिक्रिया विशेष महत्व रखेगी। छोटी टिप्पणी देर तक याद रह सकती है। फिर भी मुख्य स्वर प्रसन्नता और मेलजोल का होगा। घर में रहने के फैसले से साथ बिताने का समय मिलेगा। सामाजिक मिलन की स्थिति बनी तो अपनी सहज वाणी से अच्छा प्रभाव छोड़ेंगे। घर की खुशी में अपनी भूमिका साफ महसूस होगी।
कुंभ राशि वालों के कब शुरू होंगे अच्छे दिन? जानें आपकी राशि पर राहु-केतु का असर, पंडित जी से करें फ्री चैट
आज का कुंभ सेहत राशिफल
मन में उत्साह रहेगा, साथ ही अपनी सहजता पर ध्यान अधिक होगा। हल्की शारीरिक असुविधा महसूस होने की संभावना है, हालांकि किसी खास बीमारी या अंग का दावा नहीं है। घर पर रहने से दिन अपनी सुविधा से बिताने का अवसर मिलेगा। परिवार की चहलपहल अच्छी लगेगी और बीच में शांत बैठने का मन भी होगा। आज भावनात्मक संवेदनशीलता किसी छोटी असहजता को अधिक महत्वपूर्ण बना सकती है। लगातार स्क्रीन वाले काम के बीच थोड़ी देर आराम लें। आर्थिक बातचीत का कसाव मन को कुछ देर उलझाएगा। फिर परिवार के साथ समय बिताने में ध्यान लगेगा। दिन की खुशी और अपनी देखभाल का विचार साथ रहेंगे। अपने लिए शांत जगह मिलना अच्छा लगेगा और घर का परिचित माहौल राहत देगा।
शुभ अंक
४
शुभ रंग
नीला
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४४ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
परिवार के साथ बैठने के लिए कुछ समय अलग रखें।
क्या न करें
रद्द खरीदारी के बाद ऑनलाइन नया सामान न मंगाएं।
कल का राशिफल
कल बचत और निवेश के लिए सबसे अच्छा दिन रहेगा। वाणी प्रभावी होगी। छोटे बच्चे की पढ़ाई शुरू करने का समय शुभ है। मतभेद सुलझाने के प्रयास सफल होंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र