Kumbh rashi, कुंभ राशिफल 18 मार्च 2026: कुंभ राशि वालों को कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें विस्तृत राशिफल
Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा की स्थिति कुंभ राशि में होती है, तो उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 18 मार्च 2026 का दिन
Aquarius Horoscope Today 18 March 2026 : कुंभ राशि के लोगों को अपने इमोशंस को जाहिर करना है। आज रिलेशनशिप में कंपोस्ड रहें। आप इसका अंतर आज देख सकेंगे। आपको आज प्रोफेशनल लाइफ में ऑफिस में अच्छे पल देखने को मिलेंगे। आज आपकी रोमांटिक लवलाइफ में आज आज दिक्कतें होने के बाद भी आपको खुशी-खुशी एक दूसरे के साथ रहेंगे। आज ऑफिस के तनाव को हैंडल करें, आपको इससे अच्छे आउटपुट मिलेंगे। आज कुंभ राशि वालों के हेल्थ और आर्थिक इश्यूज से जुड़ी कोई परेशानी नहीं होगी।
Aquarius Love Horoscope Today, कुंभ राशि लव राशिफल
आज आपको अपने लवर के साथ अधिक से अधिक समय बिताना है। आपका पार्टनर आज अपनी पसंद को लेकर खुलकर बोल सकता है। आज ऐसे भी मौके आ सकते हैं, जब आपका लवर आपको छोटा महसूस करा सकता है, इससे आपकी लवलाइफ में दिक्कतें शुरू होंगी। आपको रोमांस के जाल में नहीं फंसना चाहिए, जहां आपको बाद में धोखा मिले।आपको आपको अपने रिलेशनशिप में कमिटमेंट और ईमानदारी के लेकर भी सावधान रहना होगा। आज शादीशुदा महिलाएं अपने लव अफेयर को अगले लेवल पर ले जाना चाहेंगी, इस पर वो गंभीरता से विचार करेंगी। आज कुछ लव अफेयर में नया मोड़ आएगा, आपको पैरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा।
Aquarius Career Horoscope Today, कुंभ करियर राशिफल
आज आपके सामने ऐसे काम आ सकते हैं, जहां आपको अधिक समय के लिए काम करना पड़ सकता है। आपको खास आईटी प्रोजेक्ट हैंडल करने पड़ सकते हैं, आपको इन पर दोबारा से भी काम करना पड़ सकता है। आज मार्केंटिंग और सेल्स के लोगों को नौकरी के कारण ट्रैवल करना पड़ सकता है। आपके लिए जरूरी है और आपको तैयार रहना चाहिए कि आप अपने टेक्निकल स्किल्स को अपग्रेड करें, खास जो खास प्रोजेक्ट है, उनके लिए ऐसा करें, इससे आपका प्रोफाइट मजबूत होगा। आज काम की क्वालिटी से समझौता नहीं करना है। आज स्टूडेंट्स को किसी तरह का चांस नहीं लेना चाहिए खासतौर पर किसी एग्जाम में बैठते समय। आपको अपनी पढ़ाई पर खास फोकस करना है, इससे ही आप अच्छे नतीजे पा सकेंगे
Aquarius Money Horoscope Today, कुंभ मनी राशिफल
आज कुंभ राशि वालों के पास पैसा आएगा, लेकिन आपको खासतौर पर अपने लाइफस्टाइल को लेकर सावधान रहना है। आप इलेक्ट्रॉनिक एप्लाइंस खरीदने को लेकर आप अच्छे हैं, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि लग्जरी आइटम में पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना है।आज परिवार के बीच महिलाएं सभी प्रोपर्टी के मामलों को सोल्व कर लेंगे। . आज आप दोपहर में वाहन खरीद सकते हैं। आज स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के बारे में ना सोचें, आपके लिए यह अच्छा आइडिया नहीं है। आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से जुड़ी दिक्कतें आज सामने आ सकती हैं।
Aquarius Health Horoscope Today, कुभ हेल्थ राशिफल
आज कुंभ राशि के लोगों को हेल्थ पर खास ध्यान देना होगा। जिनकी हार्ट से जुड़ी हिस्ट्री है, उन लोगों को हार्ट से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए खास तौर पर आपको सावधान रहना होगा। आपको मेडिकल इलाज की भी आज जरूरत पड़ सकती है। आपको शुगर को खाना कम से कम कर देना चाहिए। आज गले में दर्द और डाइजेशन से जुड़े इश्यूज भी हो सकते हैं। आपको योग और मेडिटेशन करना चाहिए, इसके अलावा सुबह और शाम पार्क में टहल भी सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को एडवैंचर्स स्पोर्ट्स से दूर रहना चाहिए।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट