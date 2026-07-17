आज का कुंभ राशिफल 17 जुलाई: आज इन जगहों पर पैसा लगाने से बचें, सूर्य, गुरु और चंद्रमा दे रहे ये संकेत
Aaj ka kumbh rashifal 17 July 2026: घर के माहौल में थोड़ी गर्मी या जिद की स्थिति बन सकती है, इसलिए जवाब देने से पहले अपनी आवाज को नरम रखें। छात्रों के लिए अच्छा समय है। जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, पढ़ें विस्तृत कुंभ राशिफल।
Aaj ka kumbh rashifal 17 July 2026, आज का कुंभ राशिफल: दिन का केंद्र साझेदारी, तालमेल और व्यवहार रहेगा। अकेले सब कुछ करने के बजाय साथ लेकर चलेंगे तो काम जल्दी बनेगा। जीवनसाथी, पार्टनर, क्लाइंट या करीबी सहयोगी से मदद मिलने की संभावना है। जो काम अटका था, वह किसी बातचीत या सहमति से आगे बढ़ सकता है। आपके मन में अपने तरीके से चलने की आदत मजबूत रहती है, लेकिन आज दूसरे की जगह समझना जरूरी रहेगा। चंद्रमा का असर यही सिखाएगा कि रिश्ते सिर्फ भावना नहीं, रोजमर्रा की जिम्मेदारी भी हैं। सूर्य और गुरु काम के क्षेत्र में सुधार और अनुशासन की मांग कर रहे हैं, इसलिए दिन का फायदा तभी मिलेगा जब आप समय, स्वास्थ्य और व्यवहार तीनों का संतुलन रखें। घर के माहौल में थोड़ी गर्मी या जिद की स्थिति बन सकती है, इसलिए जवाब देने से पहले स्वर नरम रखें। व्यापार करने वालों के लिए नई साझेदारी, ऑफर या सहयोग की बातचीत हो सकती है। फिर भी हर बात लिखित और साफ शर्तों पर रखें। दिन अच्छा है, लेकिन असली कुंजी विनम्रता और नियमितता रहेगी।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों के लिहाज से यह भाग मजबूत है। जीवनसाथी का सहयोग साफ दिखाई दे सकता है। अगर किसी बात में आप अकेला महसूस कर रहे थे, तो सामने वाला पहल करके साथ दे सकता है। रोमांटिक मूड रहेगा, इसलिए छोटी मुलाकात, खुली बातचीत या साथ समय बिताना मन को सुकून देगा। प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन संवेदनशील बातों पर मजाक ज्यादा न करें। किसी महिला मित्र, सहकर्मी या परिवार की महिला सदस्य से सम्मानजनक व्यवहार रखना आज खास जरूरी है। आपकी बातों का असर सामान्य से ज्यादा होगा। जो लोग नए रिश्ते की ओर बढ़ रहे हैं, वे उम्मीदों को धीमे और साफ रखें।
शिक्षा और करियर
छात्रों के लिए अच्छा समय है। पढ़ाई में रुचि बढ़ सकती है और दिमाग तेज चलेगा। रचनात्मक विषय, भाषा, प्रस्तुति या विश्लेषण से जुड़े काम में विशेष फायदा होगा। यदि कोई पुराना टॉपिक अधूरा रह गया था, तो अब उसे दोबारा समझने का अच्छा मौका है। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन व्यवस्थित काम का है। नियमित कार्य, टीम समन्वय और सेवा से जुड़े क्षेत्र में प्रगति होगी। कारोबारी लोग नए पार्टनर, नए ऑफर या नए सहयोग पर चर्चा कर सकते हैं। बस जल्दबाजी में हां न करें। शर्त, समयसीमा और जिम्मेदारी साफ रखें। काम की गुणवत्ता पर ध्यान देने से प्रतिष्ठा मजबूत होगी।
धन और वित्त
बचत के लिए दिन उपयोगी है। आय का कोई हिस्सा अलग रखने की सोच बन सकती है, जो आगे चलकर राहत देगी। जरूरी खर्च करें, पर उत्साह में जोखिम भरा निवेश न करें। खासकर ऐसी जगह पैसा लगाने से बचें जहां सिर्फ जल्दी लाभ का लालच दिया जा रहा हो। साझेदारी में पैसों का हिसाब साफ रखें। परिवार की जरूरत और अपने शौक के बीच संतुलन बनाना आज सही रहेगा। छोटे स्तर पर समझदारी बड़ी राहत दे सकती है।
स्वास्थ्य और कल्याण
खानपान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बाहर का बहुत मसालेदार, अनियमित या देर से लिया गया भोजन सुस्ती या असहजता दे सकता है। नियमित व्यायाम, हल्की वॉक और पर्याप्त पानी फायदेमंद रहेगा। काम का दबाव बढ़े तो भी शरीर को नज़रअंदाज़ न करें। मन की बेचैनी का असर पेट और नींद पर दिख सकता है, इसलिए रात को थोड़ा शांत समय जरूर निकालें।
आज की सलाह: सहयोग स्वीकार करें, लेकिन हर समझौते में अपनी शर्तें और सीमाएं साफ रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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