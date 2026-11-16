आज का कुंभ राशिफल (16 नवंबर): बड़े आर्थिक कदम फिलहाल रोकना उचित, अकेले रहने की इच्छा बढ़ेगी
Kumbh rashifal today: आज कुंभ राशि वालों के लिए घरेलू खर्च आर्थिक दबाव बढ़ा सकते हैं। साझा योजनाओं पर समझ बनेगी, लेकिन रिश्तों और स्वास्थ्य में सावधानी रहेगी। पढ़ें कुंभ राशि का विस्तृत राशिफल।
घर के खर्च आज कमाई से आगे निकल सकते हैं। गैरजरूरी खर्च बढ़ने से आर्थिक दबाव की संभावना है। दिन का मुख्य सवाल यही रहेगा कि अपनी जरूरत और इच्छा के बीच रकम कैसे संभलेगी। छोटे भाई या बहन की किसी कोशिश से आपके हित प्रभावित होने की आशंका है। जीवनसाथी के साथ कड़वाहट आने की संभावना भी बनी रहेगी। हालांकि सिंह राशि के सातवें भाव में मार्गी गुरु आपसी समझ बनाने का सहारा देगा। समझौते और साझा योजनाओं के लिए दिन अच्छा है। इसलिए रिश्ते में तनाव की आशंका के साथ बातचीत का रास्ता भी खुला रहेगा। आज निवेश और स्वास्थ्य के लिए दिन अनुकूल नहीं है। बड़े आर्थिक कदम फिलहाल रोकना उचित रहेगा।
आज का कुंभ करियर राशिफल
कारोबारी साझेदार के साथ समझ बनाने के लिए दिन अच्छा है। जिम्मेदारियों या साझा योजना पर बात करने में उपयोगी स्पष्टता आएगी। आज सहयोग का रास्ता बातचीत से खुलेगा, हालांकि उससे तुरंत आर्थिक लाभ तय नहीं होगा। तुला राशि के नौवें भाव में मार्गी बुध पढ़ाई और संदेशों के जरिए होने वाले संवाद को सहारा देगा। किसी विषय पर मार्गदर्शन लेने या अपनी बात समझाने के लिए अनुकूलता रहेगी। विद्यार्थियों को चर्चा से विषय समझने में मदद मिलने की संभावना है। काम में अपने हिस्से की बात सामने रखना आसान होगा। साझा योजना का मुख्य उद्देश्य शुरू में स्पष्ट करें। दिन की थकान के बीच भी किसी उपयोगी बातचीत से काम की दिशा तय होने के योग हैं।
आज कुंभ राशि आर्थिक राशिफल
आज खर्च आय से अधिक होने की संभावना है। छोटी लगने वाली इच्छाएं जुड़कर उपलब्ध रकम पर दबाव डाल सकती हैं। निवेश के लिए दिन प्रतिकूल है, इसलिए किसी नए प्रस्ताव का आकर्षण बढ़ने पर भी आर्थिक सावधानी जरूरी रहेगी। घर और अपनी सुविधा पर खर्च सामने आएगा। पूरे दिन चंद्रमा मकर राशि के बारहवें भाव में रहेगा। इससे खर्च का ध्यान बार-बार आएगा और साथ ही आराम तथा अकेले रहने की इच्छा बढ़ेगी। चेतावनी यह है कि गैरजरूरी खर्च आज आर्थिक खिंचाव बढ़ा सकता है। केवल आज की अनिवार्य जरूरतों की रकम अलग रखें। किसी साझा योजना पर सहमति बनने को तत्काल धन उपलब्ध होने के बराबर मानना ठीक नहीं होगा।
आज का कुंभ लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ बातचीत में कड़वाहट आने की आशंका है। अपनी थकान और खर्च की चिंता के बीच शब्द जल्दी तीखे हो सकते हैं। फिर भी एक-दूसरे की बात समझने की गुंजाइश रहेगी। साझा योजना या समझौते पर शांत बातचीत से सहमति बनने के योग हैं। आज साथ रहने और थोड़ी देर अकेले रहने की इच्छाएं अलग-अलग समय पर महसूस होंगी। छोटे भाई या बहन से जुड़ा कोई कदम आपके हित में न होने की संभावना है। इसे पहले से तय न मानें, लेकिन अपनी भूमिका स्पष्ट रखना उपयोगी होगा। परिवार की बातचीत में आरोप लगाने से बचें। आज रिश्ते में अपनापन बनाए रखने की इच्छा रहेगी, भले ही हर बात सहज ढंग से न हो।
आज का कुंभ स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के लिए दिन अनुकूल नहीं है। थकान और अकेले रहने की इच्छा प्रमुख रहेगी। रोज की व्यस्तता आज अधिक भारी महसूस हो सकती है। खर्च की चिंता मानसिक आराम में भी दखल देगी। जल्दी सोने से राहत मिलने की संभावना है। किसी खास बीमारी या शारीरिक परेशानी का संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन अपनी दिनचर्या को हल्के में लेना उचित नहीं होगा। आज शरीर से लगातार काम लेते रहने की इच्छा कम होगी और शांत जगह पर समय बिताना अच्छा लगेगा। सोने का समय आज जल्दी रखें। दिन के अंत में बाहरी बातचीत से कुछ दूरी मन को भाएगी और आराम की जरूरत साफ महसूस होगी।
शुभ अंक
७
शुभ रंग
बैंगनी
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४४ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
जीवनसाथी के साथ एक साझा जरूरत पर शांत समय में बात करें।
क्या न करें
आज नए निवेश के लिए रकम न लगाएं।
कल का राशिफल
कल खर्च अधिक रहेगा और मन कुछ उदास होगा। नतीजे उम्मीद से हल्के लगेंगे। सफर में सावधानी रखनी होगी। प्रेम संबंधों में लगाव बढ़ेगा और साथ बिताया समय सुखद रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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